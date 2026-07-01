Сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов АО «Телеканал 360»

Акционерное общество «Телеканал 360» (ИНН 5024176605) настоящим сообщает сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов в средствах массовой информации:

— Телеканал 360 (форма распространения — телеканал, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации — Серия Эл № ФС77-72945 от 25.05.2018);

— Телеканал 360 Новости (форма распространения — телеканал, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации — Серия Эл № ФС77-70718 от 15.08.2017);

— 360.ru (форма распространения — сетевое издание, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации — Серия Эл № ФС77-87272 от 22.04.2024),

а также уведомляет о готовности предоставить бесплатное эфирное время и эфирное время на платной основе на указанных выше телеканалах, а также платное размещение в сетевом издании (в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящей публикацией) для проведения предвыборной агитации:

1. Размер оплаты:

1) Размер оплаты эфирного времени в средстве массовой информации Телеканал 360 (Серия Эл № ФС77-72945): 76 500 руб. 00 коп. (в том числе НДС 22%) за один показ агитационного материала, хронометражем 30 секунд, то есть 2550 руб. 00 коп. (в том числе НДС 22%) за 1 (одну) секунду.

2) Размер оплаты эфирного времени в средстве массовой информации Телеканал 360 Новости (Серия Эл № ФС77-70718): 76 500 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%) за один показ агитационного материала, хронометражем 30 секунд, то есть 2550 руб. 00 коп. (в том числе НДС 22%) за 1 (одну) секунду.

3) Размер оплаты размещения агитационных материалов в средстве массовой информации 360.ru (Серия Эл № ФС77-87272):