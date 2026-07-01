Сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов АО «Телеканал 360»
Акционерное общество «Телеканал 360» (ИНН 5024176605) настоящим сообщает сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов в средствах массовой информации:
— Телеканал 360 (форма распространения — телеканал, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации — Серия Эл № ФС77-72945 от 25.05.2018);
— Телеканал 360 Новости (форма распространения — телеканал, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации — Серия Эл № ФС77-70718 от 15.08.2017);
— 360.ru (форма распространения — сетевое издание, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации — Серия Эл № ФС77-87272 от 22.04.2024),
а также уведомляет о готовности предоставить бесплатное эфирное время и эфирное время на платной основе на указанных выше телеканалах, а также платное размещение в сетевом издании (в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящей публикацией) для проведения предвыборной агитации:
1. Размер оплаты:
1) Размер оплаты эфирного времени в средстве массовой информации Телеканал 360 (Серия Эл № ФС77-72945): 76 500 руб. 00 коп. (в том числе НДС 22%) за один показ агитационного материала, хронометражем 30 секунд, то есть 2550 руб. 00 коп. (в том числе НДС 22%) за 1 (одну) секунду.
2) Размер оплаты эфирного времени в средстве массовой информации Телеканал 360 Новости (Серия Эл № ФС77-70718): 76 500 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%) за один показ агитационного материала, хронометражем 30 секунд, то есть 2550 руб. 00 коп. (в том числе НДС 22%) за 1 (одну) секунду.
3) Размер оплаты размещения агитационных материалов в средстве массовой информации 360.ru (Серия Эл № ФС77-87272):
1. Статья
Объем агитационного материала
Стоимость с НДС 22%, руб. коп. (за одну статью)
1.1. Статья
от 2500 до 3000 знаков
864 000,00
1.2. Статья
от 4500 до 5000 знаков
980 000,00
1.3. Закрепление статьи на главной странице сетевого издания (только при условии размещения статьи)
Закрепление на 12 часов
324 000,00
2. Баннер формат Desktop
Тип размещения (максимальное количество показов одного баннера в день — 50 000)
Стоимость с НДС 22%, руб. коп. (за 1000 показов)
2.1. Баннер — 300×600 первый
Динамика, все страницы, 1000 показов
3600,00
2.2. Баннер — 240×400 первый
Динамика, все страницы, 1000 показов
3600,00
3. Баннер формат Mobile
Тип размещения (максимальное количество показов в день — 50 000 одного баннера)
Стоимость с НДС 22%, руб. коп. (за 1000 показов)
3.1. Баннер — 300×250 top
Динамика, вверху страницы, 1000 показов
3600,00
3.2. Баннер — 300×250 middle
Динамика, 1000 показов
3600,00
3.3. Баннер — 320×100 catfish
Динамика, 1000 показов
3600,00
4. Баннер (из предлагаемых в п. 2, 3) с таргетингом
Тип размещения (максимальное количество показов в день — 50 000 одного баннера)
Стоимость с НДС 22%, руб. коп. (за 1000 показов)
4.1. Баннер с таргетингом по частоте
Динамика, 1000 показов
4140,00
4.2. Баннер с таргетингом по дням недели и времени
Динамика, 1000 показов
4140,00
4.3. Баннер с таргетингом по полу или возрасту
Динамика, 1000 показов
4140,00
4.4. Баннер с таргетингом на раздел (кроме главной страницы сайта)
Динамика, 1000 показов
4500,00
4.5. Баннер с таргетингом на главной странице сайта
Динамика, 1000 показов
5040,00
4.6. Баннер с закреплением на главной странице
Закрепление на 24 часа
4320,00
5. Размещение видеоматериала
Тип размещения
Стоимость с НДС 22%, руб. коп. (за размещение одного видеоматериала хронометражем 30 секунд)
5.1. Видеоматериал
Размещение видеоматериала с описанием
600 000,00
1. Требования к аудиовизуальным агитационным материалам, размещаемым в эфире средств массовой информации Телеканал 360 и Телеканал 360 Новости:
Формат видео:
— контейнер XDCAM (*.mxf);
— кодек XDCAMHD 50 PAL 50i;
— размер кадра 1920×1080i;
— соотношение сторон — 16:9 Square;
— порядок полей — Upper/Odd;
— кадров в секунду — 25.
Формат звука:
— формат аудиофайла — *.wav (Waveform Audio File Format);
— частота квантования 48 кГц;
— разрядность квантования 24 бит;
— стерео (псевдо — оба канала одинаковые);
— уровень звука -12 дБ (Децибел) / -23 (±0,5) LUFS (Loudness Unit Full Scale).
2. Хронометраж аудиовизуальных агитационных материалов:
30 (тридцать) секунд (30 секунд 00 кадров).
3. Размещение агитационных материалов в рамках предоставляемого по результатам жеребьевки платного времени, в рамках предоставляемого по результатам жеребьевки бесплатного времени осуществляется после заключения договора (для платного времени — после оплаты стоимости их размещения), предоставления агитационных материалов кандидатом, при условии соответствия таких материалом требованиям действующего законодательства, настоящей публикации и указываемым в договоре.
4. Размещение агитационных материалов в сети Интернет осуществляется после заключения договора, предоставления агитационных материалов кандидатом, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства, настоящей публикации и указываемым в договоре.
5. Форма договора и отчетных документов предоставляется после направления запроса кандидатом (представителем) на электронную почту контактного лица.
6. Контактная информация:
— контактное лицо: Блинов Алексей;
— телефон: 8 495 990-98-98-14-55);
— электронная почта: vote@360.ru (в теме письма указать фамилию кандидата, наименование партии).