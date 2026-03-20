Строгие запреты Павла Капельника: что можно и ни в коем случае нельзя делать 20 марта

Праздники

Природа

Запреты

Приметы

Великий пост

День весеннего равноденствия — астрономический рубеж, который с древности считался временем пробуждения природы после зимней спячки. Это не просто смена сезонов, а начало нового годичного круга, когда световой день начинает прибывать, знаменуя скорый уход холодов. В дохристианской традиции этот праздник называли Комоедица, а Православная церковь 20 марта чтит память двух святых — преподобного Павла Препростого и святителя Павла, епископа Прусиадского.

История праздника Комоедица В 2026 году день весеннего равноденствия, к которому приурочена Комоедица, приходится на 20 марта. Традиционно праздник длится несколько дней — 20-24 марта. В это время в старину проходили гуляния, хороводы, обряды на плодородие, благодарность роду и земле. Комоедица — древний праздник пробуждения Солнца и новой жизни. Название связано с с почитанием «кома» — лесного духа или медведя, олицетворяющего силу пробуждающейся природы.

Фото: РИА «Новости»

Комоедица уходит корнями в дохристианскую эпоху, когда славянские племена ориентировались на природные циклы и солнечные фазы. Праздник приходился на период весеннего равноденствия, когда день уравнивался с ночью, а Солнце набирало силу. Это время осмыслялось как рубеж между зимой и весной, момент перехода, требующий ритуального сопровождения.

Интересно Первая версия: Комоедица — древнеславянский прообраз Масленицы, который вытеснили с территорий нынешней России с приходом христианства.

Вторая версия: Комоедица — местный народный праздник, который отмечали на территории современной Белоруссии, а точнее — в Минской губернии. Единственный сохранившийся письменный источник о нем — статья священника Симеона Нечаева, опубликованная в 1874 году в «Минских епархиальных ведомостях».

Третья версия: Комоедица — древний праздник народов, которые когда-то населяли Европу, и относится еще к доантичным временам.

С приходом христианства многие языческие обряды были адаптированы под новые религиозные реалии, но дух праздника сохранился.

Фото: РИА «Новости»

Символы Комоедицы Центральным образом Комоедицы был медведь — «ком», воспринимавшийся как хозяин леса и воплощение пробуждающейся природной мощи. Считалось, что именно в дни равноденствия медведь выходит из берлоги, знаменуя начало весны. В обрядах прослеживались отголоски тотемизма и культа предков: праздник включал поминовение умерших, обращение к духам — покровителям рода, просьбы о благополучии и урожае.

Фото: РИА «Новости»

Традиции и обряды Празднование Комоедицы охватывало несколько дней и включало комплекс действий, направленных на обеспечение плодородия, здоровья и защиты от злых сил. 1. Ритуальный пир, в котором центральное место занимали блюда из гороха и других бобовых — «комы». Гороховая каша, лепешки и похлебки символизировали плодородие, сытость и непрерывность жизни.

Фото: Медиасток.рф

2. Особое значение придавалось огню: разжигались костры, через которые прыгали для очищения, вокруг них водили хороводы. Огонь выступал как средство изгнания зимней нечисти и привлечения солнечной энергии. 3. В некоторых регионах сохранялся обычай сжигать чучело, олицетворяющее зиму или смерть, — этот акт символизировал окончательное прощание с холодами. 4. Важной частью праздника были игры, состязания и ряжение. Молодежь устраивала кулачные бои, бег, перетягивание каната — все это носило не только развлекательный, но и ритуальный характер, призванный пробудить жизненную силу.

Фото: Медиасток.рф

Запреты и суеверия Существуют определенные запреты и суеверия, связанные с праздником Комоедицы: нельзя работать в поле или заниматься тяжелым трудом, так как это может отпугнуть удачу и благополучие;

не рекомендуется ссориться или проявлять агрессию, чтобы не привлечь негативную энергетику;

важно соблюдать традиции и не забывать о ритуалах, чтобы обеспечить хороший урожай в будущем;

Фото: Медиасток.рф

Научные исследования В XX веке интерес к Комоедице возродился в контексте изучения славянского язычества и этнокультурного наследия. Однако версия пословицы «первый блин комам», которая иногда встречается в интернете, не имеет научного основания. Филологи указывают, что нет никаких данных ни о том, что медведей славяне называли «комами», ни о том, что пословица «первый блин комом» вообще имеет древние корни.

Фото: РИА «Новости»

О чем вспоминают в церкви 20 марта Верующие в этот день почитают память двух святых — преподобного Павла Препростого и святителя Павла, епископа Прусиадского. Павел Препростый жил в III-IV веке в Египте. Свое прозвище он получил, потому что был очень простым, добрым человеком, простосердечным и незлобивым. При этом он был несчастлив в браке: большую часть жизни жена его ругала, пилила и всячески им помыкала. В 60 лет он узнал о ее постоянных изменах. Тогда, сказав ее любовнику, что ему нет до этого всего уже никакого дела, он оставил дом и ушел в монахи.

Фото: Медиасток.рф

Павел пришел к келье Антония Великого в пустыне и попросился жить вместе. Тот посчитал, что мужчина не сможет переносить лишения отшельничества и попытался отправить его в ближайший монастырь. Но Павел уперся и три дня простоял у входа в келью без еды и воды, тогда Антоний решил все же проверить пришедшего и заставил его днями молиться, петь псалмы и держать пост. А потом позволил все же поселиться в соседней келье. Павел так усердно молился, что уже через год получил от Господа дар прозорливости и способность изгонять бесов. Да так, что превзошел в способностях своего учителя.

Фото: Медиасток.рф

В народе 20 марта называли Павлом Капельником из-за постепенной смены погоды. Но несмотря на поворот к весне, холод, конечно, никогда так просто не отступал, потому и принято было говорить: «С крыш капает, а за нос цапает»; «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов»; «Весна да осень — на дню погод восемь». Тем не менее тепло неизбежно наступало, снежный покров таял все быстрее. Порой с крыш срывались пласты снега и льда — по народному поверью, это падали на землю грехи тяжкие. Поэтому в этот день следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».

Фото: Медиасток.рф

Этот день напоминает, что никогда не поздно поменять свою жизнь и никогда нельзя отчаиваться. В церквях служится литургия Преждеосвященных Даров.

Интересно Народные приметы на 20 марта C сосулек активно капает вода — к хорошему урожаю, плодородному году. Пасмурная погода днем, ясное небо и холод ночью — в ближайшие дни ожидаются заморозки. Если с юга первыми возвращались жаворонки — весна уже совсем близко, если зяблики — тепло задержится, а зима еще напомнит о себе. Ласточки вьют гнездо под крышей дома — добрый знак: такой дом, по поверьям, ожидают благополучие, мир и счастье. На Павла Капельника в деревнях внимательно наблюдали за природой — крестьяне верили, что 20 марта погода будто сама подсказывает, какими будут ближайшие недели.

Что можно делать 20 марта В этот день очень желательно посетить врача, пройти диспансеризацию;

нужно провести существенную часть дня с семьей;

нужно стараться настроить себя на позитивный лад;

хорошо бы заняться благотворительностью;

можно признаться в любви — велика вероятность, что вам ответят взаимностью;

следует запоминать сновидения — сон обязательно сбудется, но через три года;

разрешена горячая постная пища.

Фото: РИА «Новости»

Что нельзя делать 20 марта В этот день запрещалось грустить;

нельзя думать ни о чем плохом;

нельзя отказывать никому в помощи;

следует воздержаться от сплетен;

очень плохо в этот день выяснять отношения;

плохо пересаживать цветы и в принципе заниматься садоводством.