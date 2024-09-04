Стратегию семейной политики обсудили на Демографическом форуме в Самаре

Более 500 представителей региональных органов власти, родительского сообщества, общественных организаций Приволжского федерального округа представили предложения для Стратегии семейной и демографической политики на форуме в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

Меры поддержки

Этот форум стал четвертым из восьми запланированных на год семьи. Ранее мероприятия прошли в Москве, Владивостоке и Муроме.

«Основным подходом в демографической политике становится „Плюс один ребенок в каждой семье“. Поэтому интересы семьи должны учитываться во всех аспектах жизни общества: в экономике и корпоративной политике, в развитии жилищной инфраструктуры и благоустройстве наших городов и поселков», — заявил министр труда Антон Котяков.

Также министр напомнил о мерах, которые вступят в силу в дальнейшем. Например, с 2025 года единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без проверки нуждаемости, если семья уже получает такие выплаты. А с 2026 года родители двоих и более детей смогут вернуть часть НДФЛ за прошлый год, если среднедушевой доход в семье менее 1,5 прожиточных минимума на человека. Такие меры распространятся на все регионы, включая новые.