Мишустин назвал важнейшие нацпроекты России

Национальные проекты «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни» и «Семья» являются важнейшими в России. Об этом в ходе стратегической сессии о национальных проектах на 2025–2030 годы заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

«Они содержат направленные на улучшение жизни наших граждан ключевые решения. Они призваны решать вопросы обеспечения жильем, системы образования и здравоохранения, поддержки детства и материнства, демографии, а также повысить качество среды в населенных пунктах», — сказал он.

Глава кабмина добавил, что новые национальные проекты позволят стране ответить на существующие вызовы и выстроить эффективную экономику.

«Они помогут к 2030 году вовлечь до 40% крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей в выполнение проектов по повышению производительности труда», — добавил Мишустин.

Ранее Мишустин назначил кураторов национальных целей развития.