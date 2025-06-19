Церковь неотделима от народа и всегда помогала людям переживать сложные времена, давая утешение и необходимые наставления. Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, эти отношения особенно важны. Об этом, а также об искусственном интеллекте, образовании и культуре в интервью ведущей 360.ru Регине Ореховой на полях ПМЭФ рассказал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Спасение от расчеловечивания

Церковь не могла остаться в стороне от спецоперации. На фронт отправились большое количество священников, чтобы духовно поддержать бойцов и провести крещение тех, кто пришел к вере.

«За три года специальной военной операции крещение приняли 40 тысяч человек. Не всегда на линии боевого соприкосновения, но на тех территориях, где проходит операция. Их крестили наши священники. У нас более полутора тысяч командировок прошло за это время», — рассказал Легойда.

Он уточнил, что с начала проведения СВО восемь священников погибли, но это не остановило служителей церкви от поездки на фронт. «Я всегда исходил из того, что в первую очередь священник поддерживает в духовном смысле людей, которые подвергаются колоссальному риску, которые могут погибнуть», — добавил Легойда.

Фото: 360.ru

Глава Синодального отдела подчеркнул, что создатель батальона «Восток» Александр Ходаковский раскрыл ему еще одну грань работы священников на фронте.

Он говорил: «Человек на войне по-разному может проявляться. И, к сожалению, существует риск расчеловечивания. Священник — тот самый человек, который может помочь этому расчеловечиванию не совершиться, который спасает». Поэтому, конечно, значение присутствия священника во время боевых действий рядом с людьми, у которых в руках оружие, очень и очень велико. Владимир Легойда

В ответ среди российских военных возникла традиция называть формирования в честь святых. Легойда сослался на одного из офицеров, который пояснил, что, когда у подразделения появляется имя, настрой совершенно другой. «Это такая традиция. Не по указке возникшая, а люди сами стали стремиться к этому и называть свои подразделения. Естественно, с одобрения начальства. Но это очень важно», — пояснил он.

Фото: 360.ru

Церковь против коучей

Оказавшиеся в тяжелых условиях россияне начали обращаться к коучам, которые под предлогом обучения предлагают легкие пути решения проблем. Легойда назвал подобных деятелей магами.

«Маг — это человек, который вам за денежку дает волшебную формулу, которая гарантирует результат. А христианство вам не гарантирует. Оно говорит, что вы должны прилагать огромные усилия, что нет никакой волшебной кнопки», — заявил глава Синодального отдела.

Легойда добавил, что не считает всех коучей мошенниками, и некоторые из них, вероятно могут чему-то научить своих клиентов.

Но я как преподаватель могу сказать, что это всегда большой совместный труд. Весь этот коучинг, на мой взгляд, необходимость труда и усилий убирает. Как выучить английский язык за три месяца? Никак. Владимир Легойда

Глава Синодального отдела отметил, что запрет на коучей окажет ограниченный эффект, но необходим, так как рынок эзотерических услуг расширился до огромных размеров — его пора ограничить.

В сложный период на помощь может прийти церковь. Но, к сожалению, посчитать все результаты служения невозможно, поэтому многие считают, что пользы от священников нет. Но это совсем не так. «Церковь меняет человека, а человек меняет мир. Священники разговаривают с людьми. Вот этот нерв, пульс церковной жизни, он бьется на лавочке, где священник беседует с прихожанином. И именно это помогает человеку получить такой импульс духовный, жить другой жизнью. Поэтому церковь, она не с конкретными проявлениями работает человеческой деятельности, а с самим человеком. Вот это ее уникальность», — добавил Легойда.

Фото: 360.ru

Воспитание духовности с детства

Российскому образованию необходимо вернуть большие смыслы, потому что сегодня отношение к учителям сильно изменилось. Их рассматривают как сотрудников сферы услуг, но их задача — воспитать в каждом из учеников личность, заявил Легойда. «Что такое учитель? Это человек, который имеет отношение к становлению личности, к воспитанию человека. Если ты этого, как учитель не чувствуешь, то и ученик, который к тебе приходит будет это воспринимать», — сказал он.

По мнению главы Синодального отдела, необходима масштабная дискуссия, и отказ от представлений о том, что образование — это сфера предоставления услуг.

Нам нужна, как мы сейчас убедились, большая сильная армия, но нам нужна не менее сильная армия учителей. И мы должны от разговоров <…> быстро переходить к практическим делам. И чтобы и отбор был, но и чтобы люди эти себя чувствовали уверенно во всех смыслах. Тогда у нас эта армия учителей сможет что-то изменить в сознании детей. Владимир Легойда

Также важны взгляды родителей, чья задача — воспитать в детях духовность, которая заключается не просто в посещении храма по воскресеньям, а лежит в основании жизни.

«Это становится частью взаимодействия с детьми и перенастройкой установок, которые все изменят», — заметил глава Синодального отдела.

Фото: 360.ru

В качестве примера он привел разговоры с детьми о классической русской литературе, где без контекста христианства невозможно понять всю глубину произведений. «Когда-то русский философ Николай Бердяев сказал: „Русская литература ранена христианством“. Представляете, какая метафора мощнейшая? Есть там великая христианская английская литература, мы можем о ней сказать, что она ранена христианством? Вряд ли. Это значит, что-то, что мы с вами называем духовностью, находится в сердцевине этой литературы», — добавил Легойда.

Он отметил, что это еще одна возможность говорить о духовности в школе, воспитывая подрастающие поколения.

Мы вообще страна и общество больших целей. И если их у нас нет, мы будем скукоживаться. Не моя мысль, но я с ней согласен: у нас последней большой целью был полет в космос. Но сколько можно на этом ехать? Он уже состоялся. Поэтому нам нужна большая цель. Владимир Легойда

Глава Синодального отдела отметил, что сам как преподаватель перестал ставить двойки студентам.

«После нескольких встреч в разных высоких кабинетах, которые начинались со слов „а я вам сдавал“ или „сдавала дважды“ или „трижды“, ты крепко задумаешься, а стоит ли», — пошутил Легойда. Он обратил внимание, что в современном образовании важно не заниматься профанацией, ставя высокую оценку ученику, который не приложил никакого труда. Поэтому со своими студентами Легойда достаточно строг, но справедлив. «Я никогда не спрашиваю больше того, что требуется, что я рассказывал или что просил изучить самостоятельно, прочесть какой-то текст. Поэтому ставить оценку только потому, что „пожалуйста, у меня отличный аттестат“ или „ой, а меня мама будет ругать“ — ну, хорошо, пообщайтесь с мамой», — объяснил собеседник 360.ru.

Искусственный интеллект — не инструмент, а цель

Развитие искусственного интеллекта не может быть целью, это только инструмент для достижения, против которой Церковь ничего не имеет. «У нас есть такой стереотип, что Церковь выступает против технического прогресса и так далее. Я хочу напомнить, что наука, а следовательно, технический прогресс, — результат развития европейской христианской цивилизации», — подчеркнул Легойда.

Он напомнил, что один из основателей современной науки Исаак Ньютон был не только крупным ученым, но и глубоко верующим человеком, который написал большую работу с толкованием книг пророка Даниила и Апокалипсиса.

Он думал, что, если останется в памяти человечества, то как автор этих книг, а не трех законов его имени, которые, безусловно, очень важны. Поэтому никакого антагонизма между христианством и наукой нет. А искусственный интеллект — это инструмент. Но вопрос его использования: во благо или во вред. Владимир Легойда

Глава Синодального отдела отметил, что Церковь всегда выступала против использования любого инструмента для причинения вреда, начиная от топора до ядерного оружия.

Влияние Церкви на бизнес и экономику

Легойда признался, что в ходе работы на Петербургском экономическом форуме допустил мысль, что бизнес и глобальная экономическая система не должны отказываться от духовных и нравственных ориентиров. Потому что разделение не приведет к достижению высшей цели.

Если религия — ваше личное дело по отдельным дням, а все остальное время вы живете экономикой, то никакое нравственное содержание в эту сферу принести не получится. Мы должны признать, что экономика находится в контексте вот этого общечеловеческого смысла. Владимир Легойда

Он пояснил, что экономика должна учитывать, что человек не только потребитель и производитель, но и духовное существо. Поэтому в бизнесе важна не только прибыль, но и состояние самого владельца дела и его работников. Легойда заметил, что к этой же мысли пришли организаторы Петербургского экономического форума. «Я бы сказал, что становится больше осмысленности. Это вселяет надежду. Это не просто модная тусовка, на которую надо приехать и запилить селфи. Я посмотрел внимательно программу по темам, по спикерам — становится больше осмысленности. Ну и, конечно, для меня очень важно, что это второй форум, который начинается с большого интервью патриарха. Это такое ценностное начало», — подытожил собеседник 360.ru.