Сегодня 23:27 Старообрядцы смогут «откосить»? Кто они такие и почему им разрешили не служить в армии Религиовед Невеев: любой может стать старовером, но сделать это непросто 0 0 0 Фото: Sergey Bulkin/NEWS.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Президент Владимир Путин продлил право на получение отсрочки от призыва на военную службу для старообрядцев. Теперь указ действует до 2030 года. Кто такие староверы, где они живут, чем занимаются и как войти в их ряды — в материале 360.ru.

Кто такие старообрядцы Старообрядцы — это движение в православии, возникшее во второй половине XVII века. Изначально это были люди, которые чисто внешне не приняли касающиеся обрядов реформы патриарха Никона, рассказал 360.ru религиовед Александр Невеев. «Но в дальнейшем их и ритуальные, и догматические отличия стали возрастать, они окончательно отделились от православной церкви, и сегодня они представляют из себя самостоятельную церковь, самостоятельные общины. Есть согласие старообрядцев, у которых даже установлены официальные отношения с Русской православной церковью», — объяснил специалист. Но есть так называемые согласия или толки, которые очень далеко отошли от РПЦ и не признают священство. В народе таких старообрядцев называли беспоповцы. До сих пор эти общины существуют в России.

Например, на Преображенском кладбище в Москве существует их община, они не признают церковные таинства, не признают священников, и по своим взглядам они очень похожи на европейских протестантов с поправкой на архаику и на то, что они используют очень древние изводы церковных книг. Александр Невеев религиовед

По словам Невеева, нельзя сказать, что старообрядцы — негативное явление, деструктивные формы культовой деятельности или сектантство. Но основная масса старообрядцев сегодня сохраняет независимость. «В целом это явление нельзя считать негативным, но в ряде случаев замкнутость и особенно восприятие всех других христиан как еретиков, отщепенцев, очень сильно способствует тому, что члены этих общин с трудом адаптируются к нормальной социальной жизни, с трудом могут применять какие-то современные открытия, новшества, современные технологии. Конечно, это очень тяжелая рана для нашей церкви, что в XVII веке возник вот этот раскол», — отметил религиовед.

Фото: Тураевская старообрядческая община — Музей тураевских староверов / Медиасток.рф

Несмотря на хорошие отношения с наиболее крупными согласиями старообрядцев, достаточно большая их масса к церкви все еще не присоединилась. Это вдвойне печально, потому что старообрядцы больше погружены в традицию, они гораздо серьезнее относятся к религиозной жизни, гораздо точнее соблюдают все необходимые обряды и с нравственной точки зрения очень часто характеризуются подлинным христианством, подчеркнул Невеев.

Напомню, что подлинное христианство — это все-таки не про обряды, а про соблюдение заповедей, то есть, в конечном итоге, про нравственное развитие. Александр Невеев религиовед

Где живут староверы Старообрядцы могут жить в самых разных местах, рассказал Невеев. Если это члены Белокриницкой иерархии, то они живут в Москве. «У нас, например, Рогожская слобода. Старообрядцы селились неподалеку в обычных городских квартирах. В то же время такие скиты, как описывал Мельников Печерский в своих знаменитых книгах „В лесах“ и „На горах“ — этого уже практически нет, хотя по-прежнему и в лесах, неподалеку от Нижнего Новгорода, <…> и в Сибири существуют скиты, которые с XIX века не сдвинулись в своем развитии. Но это очень малочисленные группы, можно сказать, исчезающий вид», — объяснил религиовед. По его словам, старообрядцы живут и в Северной Америке, и в Канаде, куда они мигрировали под давлением событий 1917 года.

Фото: Тураевская старообрядческая община — Музей тураевских староверов / Медиасток.рф

Чем занимаются старообрядцы Русские рубахи и сапоги — отдельная статья производства старообрядцев, поскольку у них сохранились жесткие требования к одежде. «Это производство веревочных поясов — они не признают ремней и не заправляют рубаху в брюки. Соответственно, им нужны веревочные пояса, которые мы можем увидеть на картинах русских художников, того же самого Сурикова или Репина», — отметил Невеев. Достаточная доля старообрядцев производит специальное курение по старинным рецептам — они не покупают ладан в обычных церковных лавках. Отдельная часть старообрядческих промыслов — это перепечатывание книг. «Если мы возьмем закрытые и совсем малочисленные общины, то там, конечно, сельское хозяйство, как в былые времена это происходило. Это огород, выращивание проса, пшена, ячменя», — добавил эксперт. Он напомнил, что многие казаки все еще остаются старообрядцами.

Сюда еще накладывается в плане деятельности все, что связано с производством боевой амуниции, оружия, шашек в том числе. Александр Невеев религиовед

Можно ли стать старообрядцем и как это сделать Любой желающий может стать старообрядцем, но на деле это не так просто, предупредил религиовед. «Поскольку они таинства РПЦ не признают, то принимают людей и через крещение, и через миропомазание. Но это не так просто. Во-первых, старообрядцы не занимаются миссионерской деятельностью, они не заинтересованы в том, чтобы к ним приходили пришлые. Они люди, ориентированные на передачу традиций внутри семьи, внутри общины, и они прекрасно осознают, что если человек приходит со стороны, то до конца старообрядцем ему стать будет сложно», — рассказал Невеев. У старообрядцев сохранились очень жесткие правила поведения в храме.

У нас, когда в церковь заходим, мы можем увидеть, что люди крестятся не одновременно, стоят по-своему, неравномерно. У старообрядцев очень все жестко. Во-первых, все в народных костюмах, во-вторых, справа строго мужчины, женщины всегда отдельно и слева. Очень жестко прописано, когда креститься, когда совершать поясной поклон, когда совершать земной поклон. Освоение этого всего занимает по-хорошему один-два года в зависимости от того, насколько человек готов в это погружаться. Александр Невеев религиовед

Чтобы стать старовером, необходимо поговорить со священником. «Если вы производите впечатление человека серьезного, ответственного, желательно взрослого, священник обязательно к вам выйдет, поговорит. Если он не занят на службе и так далее, вас с удовольствием проконсультируют. <…> Никаких заслонок нет», — подчеркнул Невеев.

Фото: Тураевская старообрядческая община — Музей тураевских староверов / Медиасток.рф

Старообрядцы считают себя носителями древней веры, поэтом они всегда рады возвращению к этому русских людей. «Мотивация у них такая есть, что люди возвращаются к корням: почему же мы должны этому мешать? Но тут еще надо что понимать, со старообрядцами довольно сложно общаться, потому что у них очень жесткие представления о ритуальной чистоте. Женщина в брюках — это все, можете даже не приходить туда, они считают — это служение бесам. Если мужчина в галстуке и в ремне с ним тоже даже разговаривать не будут», — предупредил эксперт. Также старообрядцы не приемлют оголенные части тела и бритую бороду у мужчин. «Поэтому, конечно, не так просто это все сделать. Нужно внешне соответствовать идеалам, которых они очень жестко придерживаются», — заключил религиовед. Указ Путина о старообрядцах Изначально указ об отсрочке действовал с 2020 по 2025 год, но Путин продлил действие документа до 2030-го. Право на отсрочку для исповедующих православие старого (дореформенного) обряда ввели в 2020 году. С личной просьбой к президенту обратился митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Корнилий (Титов). Он приложил список старообрядцев, которым предложил предоставить отсрочку от призыва на военную службу.

Фото: Химкинский военкомат / Медиасток.рф

Кого коснутся новые правила В указе об отсрочке речь идет о староверах, которые репатриируются в Россию. Причем только тех, которые выбирают постоянное место жительства на Дальнем Востоке. Для получения отсрочки мужчина должен быть включен в список старообрядцев и предоставить в военкомат выписку из реестра предпринимателей о регистрации крестьянского (фермерского хозяйства) и свидетельство участника госпрограммы репатриации соотечественников. Митрополит Корнилий поблагодарил президента за помощь старообрядцам. «У старообрядцев непростая историческая судьба, но чувство Родины живо в их сердцах наряду с любовью к русской традиции и культуре. Неудивительно, что старообрядцев, по каким-либо причинам оказавшихся за рубежом, тянет в свое благословенное Богом Отечество», — сказал он.