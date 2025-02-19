Стало известно, какие подарки в России будут дарить коллегам на 23 февраля
Работа.ру: россияне планируют дарить коллегам на 23 февраля сертификаты и книги
Сервис «Работа.ру» и финтех-компания ЮMoney провели совместное исследование и выяснили, какие подарки обычно дарят мужчинам на работе на 23 февраля. В опросе участвовали более 3,5 тысячи пользователей сервиса «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов России.
Традицию поздравлять сотрудников с Днем защитника Отечества и Международным женским днем поддерживают в компаниях 70% опрошенных россиян. При этом только 3% респондентов ответили, что их работодатель поздравляет сотрудников только с 8 марта, а 1% — только с 23 февраля. Больше четверти (26%) компаний вообще отказались от поздравлений с этими праздниками.
Какие подарки дарят мужчинам в 2025 году
Лучшим подарком на 23 февраля опрошенные назвали сертификаты на покупки — за них проголосовали 47%. На втором месте в подарочном рейтинге расположились угощения и сладости с 35% голосов. Тройку лидеров с 28% голосов замыкают тематические сувениры.
Далее рейтинг подарков для мужчин выстроился следующим образом:
- алкоголь — 26%;
- сертификаты на процедуры или развлечения — 21%;
- спортивный инвентарь — 17%;
- книги — 15%;
- корпоративный мерч — 15%;
- подписки на полезные сервисы — 13%;
- «мыльные» наборы — 11%;
- парфюмерия — 9%;
- аксессуары и украшения — 8%.
Наименее привлекательными в качестве подарка мужчине россияне посчитали цветы (4%), а также носки и нижнее белье — их выбрали всего 3% опрошенных.
Что больше всего покупали накануне 23 февраля
По данным аналитиков ЮMoney, в этом году с 1 по 15 февраля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего (на 43%) выросло число покупок книг, в том числе аудиокниг. При этом средний чек снизился на 12% и составил 194 рубля. Также перед праздниками на 42% выросли продажи подписок на музыку, фильмы, книги и прочий контент. Средний чек в этой категории не изменился и составил 1227 рублей.
Довольно большой рост в первой половине февраля показали покупки косметики и парфюмерии, они увеличились на 23% относительно предыдущего года. Средний чек составил 6323 рубля.
А вот число покупок сувениров, в том числе корпоративного мерча, выросло за отчетный период всего на 4%. Средний чек немного уменьшился — на 3%, до 2535 рублей.