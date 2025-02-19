Стало известно, какие подарки в России будут дарить коллегам на 23 февраля

Сервис «Работа.ру» и финтех-компания ЮMoney провели совместное исследование и выяснили, какие подарки обычно дарят мужчинам на работе на 23 февраля. В опросе участвовали более 3,5 тысячи пользователей сервиса «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов России.

Традицию поздравлять сотрудников с Днем защитника Отечества и Международным женским днем поддерживают в компаниях 70% опрошенных россиян. При этом только 3% респондентов ответили, что их работодатель поздравляет сотрудников только с 8 марта, а 1% — только с 23 февраля. Больше четверти (26%) компаний вообще отказались от поздравлений с этими праздниками.

Какие подарки дарят мужчинам в 2025 году

Лучшим подарком на 23 февраля опрошенные назвали сертификаты на покупки — за них проголосовали 47%. На втором месте в подарочном рейтинге расположились угощения и сладости с 35% голосов. Тройку лидеров с 28% голосов замыкают тематические сувениры.

Далее рейтинг подарков для мужчин выстроился следующим образом:

алкоголь — 26%;

сертификаты на процедуры или развлечения — 21%;

спортивный инвентарь — 17%;

книги — 15%;

корпоративный мерч — 15%;

подписки на полезные сервисы — 13%;

«мыльные» наборы — 11%;

парфюмерия — 9%;

аксессуары и украшения — 8%.

Наименее привлекательными в качестве подарка мужчине россияне посчитали цветы (4%), а также носки и нижнее белье — их выбрали всего 3% опрошенных.

Что больше всего покупали накануне 23 февраля

По данным аналитиков ЮMoney, в этом году с 1 по 15 февраля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего (на 43%) выросло число покупок книг, в том числе аудиокниг. При этом средний чек снизился на 12% и составил 194 рубля. Также перед праздниками на 42% выросли продажи подписок на музыку, фильмы, книги и прочий контент. Средний чек в этой категории не изменился и составил 1227 рублей.

Довольно большой рост в первой половине февраля показали покупки косметики и парфюмерии, они увеличились на 23% относительно предыдущего года. Средний чек составил 6323 рубля.

А вот число покупок сувениров, в том числе корпоративного мерча, выросло за отчетный период всего на 4%. Средний чек немного уменьшился — на 3%, до 2535 рублей.