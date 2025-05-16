Спрос на поездки по России в майские праздники вырос на 40%

Оборот гостиниц в России на майские праздники с 1 по 11 мая вырос на 36%, количество бронирований увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исследование проводили аналитики финтех-компании ЮMoney и онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру».

Рост оборота на майские праздники

Наибольшее число бронирований приходилось на 1 и 8 мая. Согласно исследованию, средний чек вырос на 14% и составил 14 724 рубля. Наибольший спрос пришелся на Санкт-Петербург, Москву, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Сочи, Кисловодск, Калининград, а также Минск и Брест в Белоруссии. Средний срок путешествия — четверо суток.

Трендом на майские праздники стали спонтанные путешествия, об этом свидетельствует рост числа продаж на регулярные автобусные и пригородные перевозки, а также повышенный спрос на прокат автомобилей, рассказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.