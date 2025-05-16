Спрос на поездки по России в майские праздники вырос на 40%
Оборот гостиниц в России на майские праздники с 1 по 11 мая вырос на 36%, количество бронирований увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исследование проводили аналитики финтех-компании ЮMoney и онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру».
Рост оборота на майские праздники
Наибольшее число бронирований приходилось на 1 и 8 мая. Согласно исследованию, средний чек вырос на 14% и составил 14 724 рубля. Наибольший спрос пришелся на Санкт-Петербург, Москву, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Сочи, Кисловодск, Калининград, а также Минск и Брест в Белоруссии. Средний срок путешествия — четверо суток.
Трендом на майские праздники стали спонтанные путешествия, об этом свидетельствует рост числа продаж на регулярные автобусные и пригородные перевозки, а также повышенный спрос на прокат автомобилей, рассказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.
«По данным аналитиков ЮKassa, с 1 по 11 мая 2025 года относительно прошлого года оборот автобусных перевозок вырос в три раза, число покупок билетов выросло больше чем в два раза, а средний чек изменился незначительно и составил 865 рублей (-12%)», — отметила Полякова.
- Оборот платежей в пунктах прокатов автомобилей вырос в 2,5 раза, а число оплат стало на 83% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Средний чек стал выше на 41%.
- Оборот пригородного автотранспорта в этот период вырос на 17%, число покупок билетов выросло на 26%, при этом средний чек почти не изменился.
- Оборот платежей у авиакомпаний вырос на 26%, билетов купили на 27% больше, средний чек не изменился.
Увеличение популярности оздоровительного отдыха
Аналитики ЮMoney выяснили, что в майские праздники вырос спрос на отдых в загородных спортивных и оздоровительных клубах. По сравнению с прошлым годом оборот платежей вырос в два раза, а количество платежей увеличилось на 76%. При этом вырос и средний чек.
Исследователи «Суточно.ру» установили, что спрос на оздоровительный отдых превысил показатели 2024 года на 45%. Особой популярностью пользовались курорты в Минеральных Водах, в Светлогорске, Горячем Ключе, Сестрорецке, Белокурихе и Старой Руссе.