Спрос на поездки по России в майские праздники вырос на 40%

Фото: РИА «Новости»

Оборот гостиниц в России на майские праздники с 1 по 11 мая вырос на 36%, количество бронирований увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исследование проводили аналитики финтех-компании ЮMoney и онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру».

Рост оборота на майские праздники

Наибольшее число бронирований приходилось на 1 и 8 мая. Согласно исследованию, средний чек вырос на 14% и составил 14 724 рубля. Наибольший спрос пришелся на Санкт-Петербург, Москву, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Сочи, Кисловодск, Калининград, а также Минск и Брест в Белоруссии. Средний срок путешествия — четверо суток.

Трендом на майские праздники стали спонтанные путешествия, об этом свидетельствует рост числа продаж на регулярные автобусные и пригородные перевозки, а также повышенный спрос на прокат автомобилей, рассказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Фото: РИА «Новости»

«По данным аналитиков ЮKassa, с 1 по 11 мая 2025 года относительно прошлого года оборот автобусных перевозок вырос в три раза, число покупок билетов выросло больше чем в два раза, а средний чек изменился незначительно и составил 865 рублей (-12%)», — отметила Полякова.

Фото: РИА «Новости»

Увеличение популярности оздоровительного отдыха

Аналитики ЮMoney выяснили, что в майские праздники вырос спрос на отдых в загородных спортивных и оздоровительных клубах. По сравнению с прошлым годом оборот платежей вырос в два раза, а количество платежей увеличилось на 76%. При этом вырос и средний чек.

Исследователи «Суточно.ру» установили, что спрос на оздоровительный отдых превысил показатели 2024 года на 45%. Особой популярностью пользовались курорты в Минеральных Водах, в Светлогорске, Горячем Ключе, Сестрорецке, Белокурихе и Старой Руссе.

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