Сегодня 14:14 Стас, ай как тупо: спор «красных» и «белых» надоел Писатель Беседин: мнение Стаса «Ай, как просто» нельзя воспринимать всерьез 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В глупости, которую выдал блогер Стас «Ай, как просто» в эфире «Соловьев Live», есть два момента — частный и общий. Разберем оба, чтобы проговорить действительно важные вещи. Но для начала напомню, что заявил Стас.

В эфире он принялся размышлять о том, что царские семьи очень любили заигрывать с магами, экстрасенсами и тому подобными персонажами. Тут, конечно, нам явили фото Григория Распутина. Далее пошел рассказ о том, как супруга Николая II искала магов, чтобы те вылечили болящего царевича. Потом — реплика от Стаса: «Кстати, я нахожу очень ироничным, что его от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток, свинцом. Свинцом, Карл!» Теперь, собственно, частная причина сказанного. Она очевидна: Стас — не слишком далекий человек. И только. Помню, на каком-то интервью меня спросили, что я думаю об этом блогере. Я и не знал, что ответить: не знал, кто это. А потом думаю: изучить надо. И изучил. Как же удивлялся, что мнение этого человека может кто-то воспринимать всерьез. Надутый скипидарный пузырь, не понимающий ничего, пустой.

Тут появляется причина общая. Как так получилось, что мнение Стаса «Ай, как просто» кому-то вдруг оказалось интересно? Как и мнение его коллеги Юлии Витязевой, например, изгнанной не так давно из эфиров «Соловьев Live»? Ответ очевиден. В медиа понабрали огромное количество тупиц, которые должны быть как бы ближе к народу. Ну, чтобы вещали «правильные нарративы» и не шибко умно. Результат мы видим — обнищание мысли и духа. Так они хотят держать народ в узде. Ну-ну.

Фото: Стас Васильев, или Стас «Ай, как просто» / РИА «Новости»

Честно сказать, может, я слишком стар, но помню те времена, когда на ток-шоу говорили умные люди об умных вещах. Излагали аргументы, приводили доводы. Там можно было услышать имена Померанца или Хайдеггера, например.

Куда это все делось? Как так деградировало? Почему все выродилось в цирк, где клоунам розданы сценарии, и они даже не способны импровизировать?

Ведь очевидно, что есть четкое разделение ролей. Этот вот за «красных»: что-то там из Маркса понахватался. А этот — за «белых» и лихо так, поэтично усы закрутил. Ну, а этот господин ходит в «записных либералах».

Что мы имеем на выходе? Такой себе «бразильский сериал», но с политическими акцентами. Тут каждый играет свою роль, а на выходе — убийственная пустота. Да, считается, что зритель не любит умных, и не очень умными зрителями управлять легче, но это ошибка. Телевидение должно просвещать — иначе стадо затопчет всех.

Вообще, надоело и давно уже стало костью в горле это позерство «красных» и «белых» в их бесконечных спорах. Кто придумал запустить это в широкое обращение? У нас мало врагов? У нас мало проблем? Однако вместо их решения мы, как не очень умные люди, спорим о том, каким был Сталин и каким был Николай II. Это не только глупо, но и вредно, потому что не воскрешает мертвых, а рассоривает живых. Нет ничего глупее, чем разбредаться на воинственные группы, чтобы крошить друг друга в настоящем из-за прошлого. Это какой-то туповатый садомазохизм — слишком жесткий, так как в итоге он порождает реальную кровь.

Фото: Российский император Николай II с семьей в Санкт-Петербурге / РИА «Новости»

Скажите мне: кому это нужно? Врагам России, исключительно им. Чтобы расколоть народ, у которого, нравится это кому-то или нет, очень разное, очень пестрое, сложносочиненное прошлое. Не Стаса слушать надо, а читать русского философа Алексея Лосева, а у него есть такие слова: «Мы знаем весь тернистый путь нашей страны, мы знаем томительные годы борьбы, недостатка, страданий, но для сына своей Родины — это все свое, неотъемлемое, родное». Вот так-то!