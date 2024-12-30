Григорий Распутин. Мифы и правда о самом загадочном герое русской истории

Отечественная история богата на героев, которые за давностью лет и уникальностью судеб успели превратиться из живых когда-то людей в образы, маски, персонажей поп-культуры, пропаганды или фольклора. Григорий Распутин — пожалуй, одна из ярчайших таких фигур. Демоническое воплощение порока? Обладатель сверхспособностей? Втянутый в политику авантюрист? Кем на самом деле был Распутин, нам, вероятнее всего, не узнать никогда. О пяти самых известных легендах, связанных с этим именем, — в материале 360.ru.

Безумный монах

Именно этот образ Распутина больше всего любят использовать в кино — под таким названием даже сняли фильм с потусторонним Кристофером Ли в роли старца. Однако здесь кроется первая же неточность: сана Григорий Распутин никогда не имел.

Зато он много странствовал: еще в 1890-е годы Распутин побывал на горе Афон, в Иерусалиме, затем поехал в Киев, Казань. К 1903-му приехал в Петербург.

Фото: Викимедиа

Во время странствий Распутин заводил знакомства с представителями духовенства. Например, был знаком с ректором духовной академии — отцом Сергием, а при помощи инспектора Санкт-Петербургской духовной академии архимандрита Феофана Распутин сблизился с епископом Гермогеном. Странствующий старец (которому, вообще-то, было только около 40 лет) быстро получил статус «божьего человека».

Его считали если не святым, то во всяком случае великим подвижником. Кто создал ему такую славу и вывез из Сибири, я не знаю. Князь Николай Жевахов заместитель обер-прокурора Святейшего синода до 1917 года

Чем значительнее становилась роль Распутина в столице, тем больше это вызывало раздражения у Церкви: репутация у «божьего человека» была сомнительная, Церкви как системе он не принадлежал. Уже через восемь лет между Распутиным и представителями духовенства разразилась полноценная вражда.

Фото: Викимедиа

Иеромонах Илидор, который позже ушел в мир под именем Сергея Труфанова, после убийства Распутина (17 [30] декабря 1916 года) опубликовал записки «Святой черт». В них он рассказывал, как в 1911-м епископ Гермоген лично бил Распутина крестом по голове из-за обвинений в непристойном поведении.