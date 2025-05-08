«Ведьмы» из «Дунькиного полка». Как советские летчицы стали ужасом для фашистов

Гитлеровцы называли этих девушек «ночными ведьмами»: в темноте они прицельно бомбили немцев и мастерски уходили от огня вражеской ПВО. Как появился прославленный полк, на каких машинах летал, что делал во время затишья и как расшифровывается прицел ППР — обо всем этом в материале 360.ru.

«Дунькин полк» Осенью 1941-го легендарная Марина Раскова смогла добиться создания женских боевых авиаполков и приступила к их формированию. Лучшего наставника трудно было себе представить: летчица уже состояла в тройке первых женщин — Героев СССР за рекордный беспосадочный перелет Москва — Дальний Восток на АНТ-3.

Фото: Герой Советского Союза Марина Раскова, июнь 1941 года / РИА «Новости»

Командиром 588-го ночного бомбардировочного полка назначили капитана Евдокию Бершанскую. К тому времени она, 29-летняя (всего на год младше Расковой), уже была опытным пилотом и хорошим организатором. Под началом Бершанской к концу обучения были 115 девчонок от 17 до 22 лет. Кстати, механиками в полку тоже служили женщины. Авторитет Бершанской был беспрекословен. Все самолеты содержались в безукоризненном состоянии, а летчицы постоянного повышали свое мастерство. Начальник полка лично руководила ночными полетами, а по утрам тщательно разбирала их с подчиненными.

Фото: Командир 588-го ночного легкобомбардировочного авиационного полка ВВС КА подполковник Евдокия Бершанская ставит боевую задачу экипажу Евдокии Носаль и Нины Ульяненко, станица Ассиновская, ноябрь 1942 года. Е. Бочарова / РИА «Новости»

«Дунькин полк», как шутливо прозвали его бойцы, прибыл на фронт к концу мая 1942-го, а уже 12 июня состоялся первый боевой вылет. Поначалу мало кто понимал, какая грозная сила пришла противостоять захватчикам. Ночами отважные девушки подкрадывались к врагу, забрасывали его бомбами. Однажды полк не мог вылететь на боевое задание из-за распутицы. Бершанская быстро сообразила, что делать, и они соорудили сборную деревянную взлетно-посадочную полосу. Кстати, капитан была единственной женщиной в РККА, которую наградили орденом Суворова за выдающиеся успехи в деле управления войсками.

Фото: Командир 46-го Гвардейского ночного бомбардировочного Таманского Краснознаменного ордена Суворова авиационного полка ВВС КА гвардии полковник Евдокия Бершанская. Е. Бочарова / РИА «Новости»

В феврале 1943-го полк переименовали в 46-й Гвардейский ночной бомбардировочный авиационный Таманский Краснознаменный и ордена Суворова полк. Наименование «гвардейский» (его стали присваивать с 1942 года) подчеркивало тот факт, что бойцы проявили героизм, стойкость и мужество.

Интересно Между вылетами летчицы находили время рукодельничать: подгоняли по фигурам мужскую военную форму и белье. А во время боев в Белоруссии полк заболел вышивкой: девушки сохранили это увлечение до конца войны — так пришлись по душе белорусские незабудки. Между вылетами летчицы находили время рукодельничать: подгоняли по фигурам мужскую военную форму и белье. А во время боев в Белоруссии полк заболел вышивкой: девушки сохранили это увлечение до конца войны — так пришлись по душе белорусские незабудки.

«Ночные ведьмы» били гитлеровцев на Дону, в Ставрополе, Владикавказе, Тамани, Новороссийске, Кубани, Крыму, Белоруссии, Польше — и так до самого Одера. Чемпионом по ночным бомбардировкам войск противника была гвардии старший лейтенант Ирина Себрова — за всю войну она выполнила 1004 боевых вылета. Едва ли кто в мире мог похвастать таким счетом.

Фото: Герой Советского Союза Надежда Попова (стоит), Ирина Себрова и Вера Белик (сидит справа), Геленджик, сентябрь 1943 года. Евгений Халдей / РИА «Новости»

Да, не все возвращались. Парашютов до середины 1944-го у девушек не было, так что все изначально понимали, на что идут. Но шли. А те, кто выжил, снова вставали в строй наперекор судьбе, как штурман-стрелок Хиуаз Доспанова: после тяжелых травм и II группы инвалидности она опять стала летать и встретила Победу под Берлином.

Фото: Хиуаз Доспанова (впереди) с боевыми подругами, станица Ассиновская, 1942 год. Евгений Халдей / Публичное достояние

Безвозвратные боевые потери полка составили 23 человека, еще девять летчиц погибли от ран. После войны комиссар полка Евдокия Рачкевич разыскала могилы всех погибших однополчан.

Фото: Комиссар 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка Евдокия Рачкевич / РИА «Новости»

Как появились «ночные ведьмы» Летали девчата на многоцелевых бипланах У-2, впоследствии переименованных в По-2. Эти машины называли кукурузниками: в мирное время они работали в селах, перевозили почту, возили пассажиров. Самолеты на деревянном каркасе с фанерной и полотняной обшивкой, словно пешком, неспешно брели по небу.

Интересно По-2 стали героями многочисленных фильмов, самые известные из которых — «Небесный тихоход» 1945 года и «В бой идут одни старики» 1973 года. Бард Юрий Визбор посвятил этой машине песню «Деревянный самолет». По-2 стали героями многочисленных фильмов, самые известные из которых — «Небесный тихоход» 1945 года и «В бой идут одни старики» 1973 года. Бард Юрий Визбор посвятил этой машине песню «Деревянный самолет».

Легкие в управлении, одна за другой открытые кабины для пилота и штурмана. Никакой защиты от пуль, без радиосвязи и парашюта, маломощный мотор, из которого можно было выжать максимум 120 километров в час. Даже прицелов не было, летчицы смастерили их сами и назвали ППР — «проще пареной репы». Немцы поначалу откровенно смеялись над кукурузниками и называли их «русской фанеркой». Однако быстро выяснилось, что у именно в этом и крылось преимущество По-2: конструкция из дерева и фанеры выдерживала сотни попаданий и изрешеченные пулями самолеты возвращались на родные аэродромы.

Фото: Бойцы эвакуируют раненого на самолете У-2, осень 1941 года. Леонид Великжанин / Публичное достояние

Поначалу немцы прозвали бомбардировщики «ночными фельдфебелями» — те, словно старший унтер-офицер, постоянно будили в ночи гитлеровских солдат. Потом появилось прозвище «Железный Густав»: самолеты так мастерски уходили от огня зениток, что казались неуязвимыми. Они начали вселять ужас в оккупантов. Когда стало известно, что за штурвалами сидят женщины, летчиц назвали «ночными ведьмами». Тем более что перед пикированием на вражеские позиции они отключали моторы и планировали, так что слышен был лишь шелест воздуха под крыльями, похожий на звук метлы.

Фото: Макет По-2нлб / РИА «Новости»

Но это был не единственный трюк. Когда не могли оторваться от преследования, девушки делали вид, что машина подбита, садились и переворачивали легкий биплан брюхом вверх. Вражеские пилоты видели поверженный биплан и возвращались восвояси, а «ведьмы» снова переворачивали По-2 и улетали. Кстати, бомбового отсека у машин не было, и снаряды подвешивали прямо под брюхо самолетов — в среднем 150-200 килограммов. Если учесть, что за ночь летчицы успевали сделать несколько вылетов, они «выполняли план», как большие бомбардировщики.

Фото: Лейтенант Серафима Амосова докладывает командиру полка Евдокии Бершанской и заместителю командира полка по политической части Евдокии Рачкевич, сентябрь 1942 года. Е. Бочарова / РИА «Новости»

«Ночные ведьмы» после войны После Победы кто-то из «ведьм» остался служить в армии, кто-то пошел преподавать, некоторые отправились учиться. Например, начштаба полка кавалер орденов Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны I и II степеней Ирина Ракобольская стала профессором кафедры космических лучей и физики космоса МГУ. Герой Советского Союза командир звена 46-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка майор Евгения Жигуленко, на счету которой 773 ночных боевых вылета, в мирной жизни служила штурманом на Дальнем Востоке, а с 1955 года уволилась в запас, осела в Сочи и много сделала для этого города и его жителей. И вдруг, уже разменяв полвека, неожиданно сорвалась в Москву, а в 56 лет окончила режиссерский факультет ВГИКа. Спустя еще пять лет, в 1981-м, сняла фильм «В небе „Ночные ведьмы“». Видимо, чувствовала, что рассказать эту историю — их историю! — больше некому. Консультантом картины выступила Евдокия Бочарова.

Фото: Портрет командира звена 46-го женского авиационного полка Евгении Жигуленко, 1945 год. Евгений Халдей / Публичное достояние

Актер Станислав Садальский рассказывал, что художник-постановщик второго фильма Жигуленко — «Без права на провал» — Сергей Бочаров уговорил легендарных героинь позировать ему для группового портрета. Но летчицы поставили свое условие: чтобы все они были на картине молодыми и красивыми! Живописец пообещал. Это была уже вторая попытка изобразить «ведьм». Первая сорвалась в 1955-м: тогда некий заслуженный художник выставил портрет без разрешения героинь. Тем работа не понравилась, и они потребовали убрать ее. А когда не послушались, фронтовички явились на вернисаж и попросту повырезали каждая себя из картины ножницами. Но Бочаров рискнул, к тому же он сдержал обещание. На картине было два портрета: на переднем плане — уже вполне взрослые героини с наградами, а сзади — групповое фото их, юных девчонок, в военной форме. Работа понравилась «ведьмам». Позже картину приобрел Центральный дом авиации и космонавтики.