«Ведьмы» из «Дунькиного полка». Как советские летчицы стали ужасом для фашистов
Гитлеровцы называли этих девушек «ночными ведьмами»: в темноте они прицельно бомбили немцев и мастерски уходили от огня вражеской ПВО. Как появился прославленный полк, на каких машинах летал, что делал во время затишья и как расшифровывается прицел ППР — обо всем этом в материале 360.ru.
«Дунькин полк»
Осенью 1941-го легендарная Марина Раскова смогла добиться создания женских боевых авиаполков и приступила к их формированию.
Лучшего наставника трудно было себе представить: летчица уже состояла в тройке первых женщин — Героев СССР за рекордный беспосадочный перелет Москва — Дальний Восток на АНТ-3.
Командиром 588-го ночного бомбардировочного полка назначили капитана Евдокию Бершанскую. К тому времени она, 29-летняя (всего на год младше Расковой), уже была опытным пилотом и хорошим организатором.
Под началом Бершанской к концу обучения были 115 девчонок от 17 до 22 лет. Кстати, механиками в полку тоже служили женщины.
Авторитет Бершанской был беспрекословен. Все самолеты содержались в безукоризненном состоянии, а летчицы постоянного повышали свое мастерство. Начальник полка лично руководила ночными полетами, а по утрам тщательно разбирала их с подчиненными.
«Дунькин полк», как шутливо прозвали его бойцы, прибыл на фронт к концу мая 1942-го, а уже 12 июня состоялся первый боевой вылет. Поначалу мало кто понимал, какая грозная сила пришла противостоять захватчикам. Ночами отважные девушки подкрадывались к врагу, забрасывали его бомбами.
Однажды полк не мог вылететь на боевое задание из-за распутицы. Бершанская быстро сообразила, что делать, и они соорудили сборную деревянную взлетно-посадочную полосу. Кстати, капитан была единственной женщиной в РККА, которую наградили орденом Суворова за выдающиеся успехи в деле управления войсками.
В феврале 1943-го полк переименовали в 46-й Гвардейский ночной бомбардировочный авиационный Таманский Краснознаменный и ордена Суворова полк. Наименование «гвардейский» (его стали присваивать с 1942 года) подчеркивало тот факт, что бойцы проявили героизм, стойкость и мужество.
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«Ночные ведьмы» били гитлеровцев на Дону, в Ставрополе, Владикавказе, Тамани, Новороссийске, Кубани, Крыму, Белоруссии, Польше — и так до самого Одера.
Чемпионом по ночным бомбардировкам войск противника была гвардии старший лейтенант Ирина Себрова — за всю войну она выполнила 1004 боевых вылета. Едва ли кто в мире мог похвастать таким счетом.
Да, не все возвращались. Парашютов до середины 1944-го у девушек не было, так что все изначально понимали, на что идут. Но шли.
А те, кто выжил, снова вставали в строй наперекор судьбе, как штурман-стрелок Хиуаз Доспанова: после тяжелых травм и II группы инвалидности она опять стала летать и встретила Победу под Берлином.
Безвозвратные боевые потери полка составили 23 человека, еще девять летчиц погибли от ран. После войны комиссар полка Евдокия Рачкевич разыскала могилы всех погибших однополчан.
Как появились «ночные ведьмы»
Летали девчата на многоцелевых бипланах У-2, впоследствии переименованных в По-2. Эти машины называли кукурузниками: в мирное время они работали в селах, перевозили почту, возили пассажиров.
Самолеты на деревянном каркасе с фанерной и полотняной обшивкой, словно пешком, неспешно брели по небу.
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Легкие в управлении, одна за другой открытые кабины для пилота и штурмана. Никакой защиты от пуль, без радиосвязи и парашюта, маломощный мотор, из которого можно было выжать максимум 120 километров в час. Даже прицелов не было, летчицы смастерили их сами и назвали ППР — «проще пареной репы».
Немцы поначалу откровенно смеялись над кукурузниками и называли их «русской фанеркой». Однако быстро выяснилось, что у именно в этом и крылось преимущество По-2: конструкция из дерева и фанеры выдерживала сотни попаданий и изрешеченные пулями самолеты возвращались на родные аэродромы.
Поначалу немцы прозвали бомбардировщики «ночными фельдфебелями» — те, словно старший унтер-офицер, постоянно будили в ночи гитлеровских солдат. Потом появилось прозвище «Железный Густав»: самолеты так мастерски уходили от огня зениток, что казались неуязвимыми. Они начали вселять ужас в оккупантов.
Когда стало известно, что за штурвалами сидят женщины, летчиц назвали «ночными ведьмами». Тем более что перед пикированием на вражеские позиции они отключали моторы и планировали, так что слышен был лишь шелест воздуха под крыльями, похожий на звук метлы.
Но это был не единственный трюк. Когда не могли оторваться от преследования, девушки делали вид, что машина подбита, садились и переворачивали легкий биплан брюхом вверх. Вражеские пилоты видели поверженный биплан и возвращались восвояси, а «ведьмы» снова переворачивали По-2 и улетали.
Кстати, бомбового отсека у машин не было, и снаряды подвешивали прямо под брюхо самолетов — в среднем 150-200 килограммов. Если учесть, что за ночь летчицы успевали сделать несколько вылетов, они «выполняли план», как большие бомбардировщики.
«Ночные ведьмы» после войны
После Победы кто-то из «ведьм» остался служить в армии, кто-то пошел преподавать, некоторые отправились учиться. Например, начштаба полка кавалер орденов Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны I и II степеней Ирина Ракобольская стала профессором кафедры космических лучей и физики космоса МГУ.
Герой Советского Союза командир звена 46-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка майор Евгения Жигуленко, на счету которой 773 ночных боевых вылета, в мирной жизни служила штурманом на Дальнем Востоке, а с 1955 года уволилась в запас, осела в Сочи и много сделала для этого города и его жителей.
И вдруг, уже разменяв полвека, неожиданно сорвалась в Москву, а в 56 лет окончила режиссерский факультет ВГИКа. Спустя еще пять лет, в 1981-м, сняла фильм «В небе „Ночные ведьмы“».
Видимо, чувствовала, что рассказать эту историю — их историю! — больше некому. Консультантом картины выступила Евдокия Бочарова.
Актер Станислав Садальский рассказывал, что художник-постановщик второго фильма Жигуленко — «Без права на провал» — Сергей Бочаров уговорил легендарных героинь позировать ему для группового портрета. Но летчицы поставили свое условие: чтобы все они были на картине молодыми и красивыми! Живописец пообещал.
Это была уже вторая попытка изобразить «ведьм». Первая сорвалась в 1955-м: тогда некий заслуженный художник выставил портрет без разрешения героинь. Тем работа не понравилась, и они потребовали убрать ее. А когда не послушались, фронтовички явились на вернисаж и попросту повырезали каждая себя из картины ножницами.
Но Бочаров рискнул, к тому же он сдержал обещание. На картине было два портрета: на переднем плане — уже вполне взрослые героини с наградами, а сзади — групповое фото их, юных девчонок, в военной форме. Работа понравилась «ведьмам». Позже картину приобрел Центральный дом авиации и космонавтики.