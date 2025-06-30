Социальные вклады и операции с цифровым рублем. Что изменится в жизни россиян с 1 июля

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com
Индексация тарифов на коммунальные услуги
Отправление документов об административных правонарушениях в электронном виде
Социальные вклады и счета
Лимиты по ипотечным кредитам
Запрет на хранение персональных данных россиян за рубежом
Повышение пенсий для людей старше 80 лет
Операции с цифровым рублем
Обязательная маркировка товаров
Оформление наследства для родственников погибших участников СВО

С 1 июля 2025 года в России вступят в силу некоторые законы и нововведения. Например, документы по делам об административных правонарушениях можно будет направить в электронном виде, а получатели соцподдержки начнут открывать специальные вклады и счета. Что ждет граждан во второй месяц лета — в материале 360.ru.

Индексация тарифов на коммунальные услуги

С 1 июля произойдет очередной этап индексации тарифов на коммунальные услуги. Оплату увеличат в среднем на 11,9%, однако на местах итоговая сумма будет отличаться.

Главы регионов России самостоятельно устанавливают индексы повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для своих территорий, что увеличивает общий ежемесячный платеж. Также вырастают взносы на капитальный ремонт и тарифы управляющих компаний, хотя они не регулируются предельными индексами. В результате общие расходы на содержание жилья возрастают.

Повышение тарифов связано с увеличением стоимости рабочей силы, модернизацией коммунальной инфраструктуры и инфляцией.

Квартирные счетчики электроэнергии
Фото: Квартирные счетчики электроэнергии/Медиасток.рф

Отправление документов об административных правонарушениях в электронном виде

С 1 июля 2025 года процессуальные документы по делам об административных правонарушениях, такие как заявления, ходатайства, жалобы и другие, можно подавать в электронном виде через следующие каналы:

  • портал «Госуслуги»;
  • информационные системы Верховного суда РФ или Судебного департамента при ВС РФ;
  • системы электронного документооборота, интегрированные с межведомственным взаимодействием.

Участники дел получают документы теми же способами при согласии на электронное взаимодействие. Уведомления направляются:

  • по СМС;
  • по электронной почте (с согласия лица).

Получится участвовать удаленно через веб-конференции при наличии технических условий у всех сторон процесса и идентификации через ЕСИА или Единую биометрическую систему.

Belkin Aleksey/news.ru
Фото: Belkin Aleksey/news.ru/www.globallookpress.com

Социальные вклады и счета

С 1 июля россияне, которые получают государственную поддержку, смогут открыть социальные вклады, причем прямо через портал «Госуслуги».

  • Кто может это сделать: граждане, чьи данные есть в Единой государственной информационной системе социального обеспечения ЕГИССО. Например, пенсионеры, получатели детских пособий, семьи с низким доходом;
  • Какую сумму положить: социальный вклад — до 50 000 рублей, социальный счет — без ограничений;
  • Преимущества: открытие в системно значимых банках, повышенная ставка;
  • Как открыть: онлайн через портал «Госуслуги» для удобства и прозрачности.

Инструменты помогут сохранить покупательскую способность социально уязвимых групп граждан, накопить средства и создать финансовую подушку. По сути, от обычных вкладов социальные отличаются повышенной ставкой и возможностью открытия.

Elena Mayorova/Global Look Press
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Лимиты по ипотечным кредитам

С первого числа месяца вступают в силу новые правила по макропруденциальным лимитам: 2% на выдачу ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% и показателем долговой нагрузки заемщика свыше 50%. 

Эта мера призвана ограничить выдачу рискованных обязательств.

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Запрет на хранение персональных данных россиян за рубежом

С июля сбор данных россиян, систематизация, накопление, хранение и уточнение запрещены с использованием иностранных баз. То есть весь цикл должен происходить исключительно на территории России.

Oliver Berg/dpa
Фото: Oliver Berg/dpa/www.globallookpress.com

Повышение пенсий для людей старше 80 лет

Те граждане, которым в июне исполнилось 80 лет, с июля начнут получать больше средств.

С фиксированной выплатой к страховой пенсии произойдет автоматический перерасчет. Сумма вырастет вдвое: если ранее она составляла 8907,7 рубля, то теперь достигнет отметки в 17 815,4 рубля.

Если за пенсионером оформлен уход, прибавят еще 1314 рублей — специальную компенсацию для тех, кто заботится о пожилом человеке. Чаще всего это родственник или знакомый без официальной работы.

Автоматический перерасчет произойдет без подачи заявления и обращения в Пенсионный фонд — средства будут зачислены на счет одновременно с ближайшей выплатой пенсии.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Операции с цифровым рублем

С 1 июля 2025 года вступает в силу закон, распространяющий «антиотмывочное» законодательство на операции с цифровым рублем. Оператор платформы и ее участники обязаны противодействовать отмыванию доходов, финансированию терроризма, экстремизма и распространению оружия массового поражения.

Риск подозрительных операций пользователей (кроме банков) должен быть оценен и классифицирован по трем уровням: низкий, средний, высокий.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Обязательная маркировка товаров

С первого числа месяца в системе «Честный знак» вводится обязательная маркировка новых товаров: дезодорантов, средств для волос, бритья, ароматизаторов, соусов, пряностей, сухих супов, специй и уксуса.

Продажа без цифровой метки запрещена. Штрафы составят до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и до 200 тысяч — для юрлиц.

Это часть второго этапа масштабного внедрения маркировки пищевых продуктов, согласно постановлению правительства № 1682 от 30.11.2024. 

Igor Golovniov/Keystone Press Agency
Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Оформление наследства для родственников погибших участников СВО

С 15 июля вступает в силу закон, упрощающий порядок принятия наследства для родственников погибших участников СВО или лиц, скончавшихся на территориях ее проведения. Наследство открывается с даты составления акта о смерти, если она неизвестна или отличается от даты в справке либо медицинском свидетельстве более чем на три месяца.

Принятое наследство считается принадлежащим наследнику со дня смерти наследодателя.

Фото: РИА «Новости»

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