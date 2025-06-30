Социальные вклады и операции с цифровым рублем. Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля произойдет очередной этап индексации тарифов на коммунальные услуги. Оплату увеличат в среднем на 11,9%, однако на местах итоговая сумма будет отличаться.

Главы регионов России самостоятельно устанавливают индексы повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для своих территорий, что увеличивает общий ежемесячный платеж. Также вырастают взносы на капитальный ремонт и тарифы управляющих компаний, хотя они не регулируются предельными индексами. В результате общие расходы на содержание жилья возрастают.

Повышение тарифов связано с увеличением стоимости рабочей силы, модернизацией коммунальной инфраструктуры и инфляцией.