Социальные вклады и операции с цифровым рублем. Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля 2025 года в России вступят в силу некоторые законы и нововведения. Например, документы по делам об административных правонарушениях можно будет направить в электронном виде, а получатели соцподдержки начнут открывать специальные вклады и счета. Что ждет граждан во второй месяц лета — в материале 360.ru.
Индексация тарифов на коммунальные услуги
С 1 июля произойдет очередной этап индексации тарифов на коммунальные услуги. Оплату увеличат в среднем на 11,9%, однако на местах итоговая сумма будет отличаться.
Главы регионов России самостоятельно устанавливают индексы повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для своих территорий, что увеличивает общий ежемесячный платеж. Также вырастают взносы на капитальный ремонт и тарифы управляющих компаний, хотя они не регулируются предельными индексами. В результате общие расходы на содержание жилья возрастают.
Повышение тарифов связано с увеличением стоимости рабочей силы, модернизацией коммунальной инфраструктуры и инфляцией.
Отправление документов об административных правонарушениях в электронном виде
С 1 июля 2025 года процессуальные документы по делам об административных правонарушениях, такие как заявления, ходатайства, жалобы и другие, можно подавать в электронном виде через следующие каналы:
- портал «Госуслуги»;
- информационные системы Верховного суда РФ или Судебного департамента при ВС РФ;
- системы электронного документооборота, интегрированные с межведомственным взаимодействием.
Участники дел получают документы теми же способами при согласии на электронное взаимодействие. Уведомления направляются:
- по СМС;
- по электронной почте (с согласия лица).
Получится участвовать удаленно через веб-конференции при наличии технических условий у всех сторон процесса и идентификации через ЕСИА или Единую биометрическую систему.
Социальные вклады и счета
С 1 июля россияне, которые получают государственную поддержку, смогут открыть социальные вклады, причем прямо через портал «Госуслуги».
- Кто может это сделать: граждане, чьи данные есть в Единой государственной информационной системе социального обеспечения ЕГИССО. Например, пенсионеры, получатели детских пособий, семьи с низким доходом;
- Какую сумму положить: социальный вклад — до 50 000 рублей, социальный счет — без ограничений;
- Преимущества: открытие в системно значимых банках, повышенная ставка;
- Как открыть: онлайн через портал «Госуслуги» для удобства и прозрачности.
Инструменты помогут сохранить покупательскую способность социально уязвимых групп граждан, накопить средства и создать финансовую подушку. По сути, от обычных вкладов социальные отличаются повышенной ставкой и возможностью открытия.
Лимиты по ипотечным кредитам
С первого числа месяца вступают в силу новые правила по макропруденциальным лимитам: 2% на выдачу ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% и показателем долговой нагрузки заемщика свыше 50%.
Эта мера призвана ограничить выдачу рискованных обязательств.
Запрет на хранение персональных данных россиян за рубежом
С июля сбор данных россиян, систематизация, накопление, хранение и уточнение запрещены с использованием иностранных баз. То есть весь цикл должен происходить исключительно на территории России.
Повышение пенсий для людей старше 80 лет
Те граждане, которым в июне исполнилось 80 лет, с июля начнут получать больше средств.
С фиксированной выплатой к страховой пенсии произойдет автоматический перерасчет. Сумма вырастет вдвое: если ранее она составляла 8907,7 рубля, то теперь достигнет отметки в 17 815,4 рубля.
Если за пенсионером оформлен уход, прибавят еще 1314 рублей — специальную компенсацию для тех, кто заботится о пожилом человеке. Чаще всего это родственник или знакомый без официальной работы.
Автоматический перерасчет произойдет без подачи заявления и обращения в Пенсионный фонд — средства будут зачислены на счет одновременно с ближайшей выплатой пенсии.
Операции с цифровым рублем
С 1 июля 2025 года вступает в силу закон, распространяющий «антиотмывочное» законодательство на операции с цифровым рублем. Оператор платформы и ее участники обязаны противодействовать отмыванию доходов, финансированию терроризма, экстремизма и распространению оружия массового поражения.
Риск подозрительных операций пользователей (кроме банков) должен быть оценен и классифицирован по трем уровням: низкий, средний, высокий.
Обязательная маркировка товаров
С первого числа месяца в системе «Честный знак» вводится обязательная маркировка новых товаров: дезодорантов, средств для волос, бритья, ароматизаторов, соусов, пряностей, сухих супов, специй и уксуса.
Продажа без цифровой метки запрещена. Штрафы составят до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и до 200 тысяч — для юрлиц.
Это часть второго этапа масштабного внедрения маркировки пищевых продуктов, согласно постановлению правительства № 1682 от 30.11.2024.
Оформление наследства для родственников погибших участников СВО
С 15 июля вступает в силу закон, упрощающий порядок принятия наследства для родственников погибших участников СВО или лиц, скончавшихся на территориях ее проведения. Наследство открывается с даты составления акта о смерти, если она неизвестна или отличается от даты в справке либо медицинском свидетельстве более чем на три месяца.
Принятое наследство считается принадлежащим наследнику со дня смерти наследодателя.