Пристегнитесь, поехали! Поможет ли SOS-кнопка пассажирам такси

Журналист Кадаков: я нигде не встречал SOS-кнопку в такси

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Госдуме предложили обязать таксоперевозчиков добавить в приложения кнопку SOS ради повышения безопасности пассажиров. Суть в том, что при ее нажатии начнутся автоматическая запись разговора и отслеживание местоположения, которое передастся близким клиента. Почему нововведение не достигнет своих целей и приведет к еще большему подорожанию поездок, разбирался 360.ru.

Изменения в работе такси с 1 сентября 2024 года — к чему они привели?

В сентябре 2024 года вступил в силу закон, который обязал водителей такси:

Поскольку полис ОСАГО со спецпометкой можно оформить только с разрешением на работу в такси, а такое получают далеко не все водители, осенью этого года сервисы столкнулись с  дефицитом работников. На выполнение других требований закона понадобились денежные вложения.

Фото: РИА «Новости»

Естественно, расходы переложили на пассажиров. В итоге время ожидания такси увеличилось, не все заказы водители берут охотно или не принимают вовсе. Поездки, в свою очередь, неизбежно подорожали.

Нововведения должны были повысить уровень безопасности пассажиров. Ведь водители с разрешением на работу в такси имеют квалификацию, будут сознательно соблюдать ПДД, и риск различных происшествий должен был снизиться.

Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Эффект от новых правил получился прямо противоположный: из-за нехватки машин и водителей россияне начали пользоваться нелегальными сервисами. Там поездки не отслеживаются, добросовестность таксистов тоже сложно проконтролировать. Получается, пассажиры оказались в еще большей опасности.

Теневых каналов для оказания услуг такси становится все больше, подтвердил в разговоре с 360.ru главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Появляются различные сообщества в соцсетях, рассылки о возможности заказать такси. Все это, естественно, частные услуги. Люди этим пользуются. И самое главное, что этим все чаще пользуются и сами таксисты. У них иногда появляются такие заказы», — отметил эксперт.

Стоимость поездки может быть чуть ниже, но делиться процентом с агрегаторами уже не придется.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

«Сейчас агрегаторы забирают себе около четверти выручки за поездку. Если она стоит 1000 рублей, то агрегатору отчисляют 250. Где-то в этой плоскости лежат интересы и пассажира, и таксиста», — добавил Кадаков.

Общественный деятель Владимир Михайлов напомнил, что теневые сервисы создают для обхода законодательства. Однако с ними должны бороться правоохранительные органы.

«Если произошло преступление во время поездки, то жаловаться надо в полицию. Она следит за охраной порядка. Если человек решил сэкономить, он все равно должен быть в безопасности», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Появится ли кнопка SOS у теневых сервисов такси?

У теневых сервисов заказа такси нет приложений, через которые можно было бы отследить поездку по геолокации, или других контролирующих водителей механизмов. Так есть ли смысл в требовании установить кнопку SOS, если клиенты станут массово переходить к «нелегалам»?

Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Я считаю, что сделать такое приложение стоит копейки. Когда-то мы за минуту разговора платили один доллар, я застал это время. А сегодня полдоллара плачу за месяц разговоров. Поэтому придется вложиться в разработку приложения, а дальше это будет все стоить копейки», — заявил Михайлов.

Интересно

По оценкам независимых экспертов веб-студии «Пиробайт», на разработку самого простого мобильного приложения уходит от трех до шести месяцев. Это обойдется в 2-2,5 миллиона рублей.

Что будет с безопасностью и ценами на такси в 2025 году?

По мнению Михайлова, в конце этого года — начале следующего поездки на такси подорожают.

«Если новые правила требуют затрат, то агрегаторы должны увеличить стоимость», — предупредил Михайлов.

Konstantin Kokoshkin
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По мнению Кадакова, теневой сектор будет развиваться, если подход к ценообразованию в 2025 году не изменится.

«Скорее всего, цены на такси будут расти. Это математически обоснованно. Если таксист работает по всем нормам и законам, например, восемь часов за смену, при такой работе с учетом отчислений агрегатору, трат на бензин, неизбежные штрафы, техобслуживание автомобиля и ОСАГО ему практически ничего не остается», — отметил журналист.

Единственный вариант — крутить баранку по 12 часов, чтобы делать в среднем до 15 заказов, уверен эксперт.

Фото: РИА «Новости»

«По моим расчетам, при такой нагрузке водитель в Москве может заработать за день 4,5 тысячи рублей. Это вроде бы неплохо, но с другой стороны, целый день работать, общаться с людьми. Тем временем в столице любой слесарь в автосервисе зарабатывает по пять тысяч рублей в день, а курьер — еще больше», — объяснил Кадаков.

Главный редактор журнала также рассказал о своем опыте пользования сервисами такси в других странах.

«Насчет безопасности пассажиров. Я не видел нигде раньше тревожной кнопки, хотя ездил на такси в Японии, Германии и Америке. Там не было SOS-кнопки, которая бы позволяла с кем-то связываться. Времена меняются — может быть, она скоро появится», — подытожил эксперт.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте