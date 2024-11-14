Сегодня 19:40 Пристегнитесь, поехали! Поможет ли SOS-кнопка пассажирам такси Журналист Кадаков: я нигде не встречал SOS-кнопку в такси 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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В Госдуме предложили обязать таксоперевозчиков добавить в приложения кнопку SOS ради повышения безопасности пассажиров. Суть в том, что при ее нажатии начнутся автоматическая запись разговора и отслеживание местоположения, которое передастся близким клиента. Почему нововведение не достигнет своих целей и приведет к еще большему подорожанию поездок, разбирался 360.ru.

Изменения в работе такси с 1 сентября 2024 года — к чему они привели? В сентябре 2024 года вступил в силу закон, который обязал водителей такси: Перекрасить автомобиль в определенные цвета. Их устанавливает каждый регион. Например, в Москве это белый цвет с желтой полосой;

Установить оранжевый фонарь на крышу машину:

Иметь в салоне карточку водителя и тарифы на поездки;

Иметь путевой листок с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотрах;

Иметь водительское удостоверение, СТС, полис ОСАГО с отметкой «такси», полис ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика), разрешение перевозчика. Документы должны быть оригинальными — в физическом или электронном виде. Сканы бумажных оригиналов не подойдут, допускаются печатные копии электронных версий; Поскольку полис ОСАГО со спецпометкой можно оформить только с разрешением на работу в такси, а такое получают далеко не все водители, осенью этого года сервисы столкнулись с дефицитом работников. На выполнение других требований закона понадобились денежные вложения.

Фото: РИА «Новости»

Естественно, расходы переложили на пассажиров. В итоге время ожидания такси увеличилось, не все заказы водители берут охотно или не принимают вовсе. Поездки, в свою очередь, неизбежно подорожали. Нововведения должны были повысить уровень безопасности пассажиров. Ведь водители с разрешением на работу в такси имеют квалификацию, будут сознательно соблюдать ПДД, и риск различных происшествий должен был снизиться.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Эффект от новых правил получился прямо противоположный: из-за нехватки машин и водителей россияне начали пользоваться нелегальными сервисами. Там поездки не отслеживаются, добросовестность таксистов тоже сложно проконтролировать. Получается, пассажиры оказались в еще большей опасности. Теневых каналов для оказания услуг такси становится все больше, подтвердил в разговоре с 360.ru главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Появляются различные сообщества в соцсетях, рассылки о возможности заказать такси. Все это, естественно, частные услуги. Люди этим пользуются. И самое главное, что этим все чаще пользуются и сами таксисты. У них иногда появляются такие заказы», — отметил эксперт. Стоимость поездки может быть чуть ниже, но делиться процентом с агрегаторами уже не придется.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

«Сейчас агрегаторы забирают себе около четверти выручки за поездку. Если она стоит 1000 рублей, то агрегатору отчисляют 250. Где-то в этой плоскости лежат интересы и пассажира, и таксиста», — добавил Кадаков. Общественный деятель Владимир Михайлов напомнил, что теневые сервисы создают для обхода законодательства. Однако с ними должны бороться правоохранительные органы. «Если произошло преступление во время поездки, то жаловаться надо в полицию. Она следит за охраной порядка. Если человек решил сэкономить, он все равно должен быть в безопасности», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Появится ли кнопка SOS у теневых сервисов такси? У теневых сервисов заказа такси нет приложений, через которые можно было бы отследить поездку по геолокации, или других контролирующих водителей механизмов. Так есть ли смысл в требовании установить кнопку SOS, если клиенты станут массово переходить к «нелегалам»?

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Я считаю, что сделать такое приложение стоит копейки. Когда-то мы за минуту разговора платили один доллар, я застал это время. А сегодня полдоллара плачу за месяц разговоров. Поэтому придется вложиться в разработку приложения, а дальше это будет все стоить копейки», — заявил Михайлов.

Интересно По оценкам независимых экспертов веб-студии «Пиробайт», на разработку самого простого мобильного приложения уходит от трех до шести месяцев. Это обойдется в 2-2,5 миллиона рублей. По оценкам независимых экспертов веб-студии «Пиробайт», на разработку самого простого мобильного приложения уходит от трех до шести месяцев. Это обойдется в 2-2,5 миллиона рублей.

Что будет с безопасностью и ценами на такси в 2025 году? По мнению Михайлова, в конце этого года — начале следующего поездки на такси подорожают. «Если новые правила требуют затрат, то агрегаторы должны увеличить стоимость», — предупредил Михайлов.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

По мнению Кадакова, теневой сектор будет развиваться, если подход к ценообразованию в 2025 году не изменится. «Скорее всего, цены на такси будут расти. Это математически обоснованно. Если таксист работает по всем нормам и законам, например, восемь часов за смену, при такой работе с учетом отчислений агрегатору, трат на бензин, неизбежные штрафы, техобслуживание автомобиля и ОСАГО ему практически ничего не остается», — отметил журналист. Единственный вариант — крутить баранку по 12 часов, чтобы делать в среднем до 15 заказов, уверен эксперт.

Фото: РИА «Новости»

«По моим расчетам, при такой нагрузке водитель в Москве может заработать за день 4,5 тысячи рублей. Это вроде бы неплохо, но с другой стороны, целый день работать, общаться с людьми. Тем временем в столице любой слесарь в автосервисе зарабатывает по пять тысяч рублей в день, а курьер — еще больше», — объяснил Кадаков. Главный редактор журнала также рассказал о своем опыте пользования сервисами такси в других странах. «Насчет безопасности пассажиров. Я не видел нигде раньше тревожной кнопки, хотя ездил на такси в Японии, Германии и Америке. Там не было SOS-кнопки, которая бы позволяла с кем-то связываться. Времена меняются — может быть, она скоро появится», — подытожил эксперт.