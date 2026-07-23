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«Соревнование снаряда и брони». Зачем банки будут отбирать украденные деньги со счетов и как это поможет россиянам

Финансист Мехтиев: борьба с мошенниками — соревнование снаряда и брони

Фото: РИА «Новости»

В России банкам могут разрешить без решения суда изымать со счетов дропперов и возвращать деньги жертвам мошенников. Инициатива важная —  спасет ли она россиян от телефонных злоумышленников рассказал ведущей 360.ru Регине Понамаревой директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев.

Как банки защищают от мошенников россиян

Сегодня антифрод-системы работают у большинства крупных банков, однако действующее законодательство не позволяет оперативно блокировать и изымать похищенные средства.

«Любые средства юридического или физического лица на счете являются его собственностью. Изъять их можно только по решению суда. Но в результате развития цифровых технологий скорость прихода и ухода денег невероятно возросла. Пока идет суд, средства пострадавшего могут пройти через целую цепочку: в конечном итоге уже добросовестные их обладатели что-то купят, получается фактически отмывание денег», — объяснил Мехтиев.

В качестве решения проблемы предлагается давать банку-получателю право не зачислять подозрительные деньги на счет. Эльман Мехтиев напомнил, что аналогичные механизмы уже применялись в российской практике — например, при работе с валютной выручкой через транзитные счета.

«В рамках такого регулирования человек должен был представить документы, паспорт сделки и прочие бумаги. Только после этого деньги с валютного счета разблокировались. То есть, похожие механизмы уже были в истории отечественной банковской системы», — рассказал специалист.

Фото: РИА «Новости»

Искусственный интеллект и «красная кнопка»

Реализация новой инициативы требует четкого выявления мошеннических операций без затяжного расследования. В банковском секторе уже выработаны критерии перечислений, совершенных «без добровольного согласия» под воздействием социальной инженерии, ключевую роль в их распознании начинает играть искусственный интеллект.

«Уже возможно определить операцию как дропперскую. С помощью искусственного интеллекта с высокой долей вероятности можно научиться четко понимать, это мошеннические действия, или нет. Особенно, если сигнал от банка-отправителя приходит быстро. Сделали платеж, и через пять минут осознали, что вас обманули. У вас есть некоторое время на то, чтобы сообщить банку, нажать ту самую красную кнопочку. Банк-отправитель автоматически информирует банк-получателя, и тот может предпринять какие-то меры», — пояснил Мехтиев.

Эксперт напомнил, что у банков и сейчас есть право отключать подозрительных клиентов от дистанционного обслуживания. Когда возможность быстрого вывода средств блокируется, мошенники часто бросают похищенное, и деньги остаются на счете до судебного разбирательства.

Риски для добросовестных граждан

Масштабная облава на дропперов неизбежно затронет честных клиентов, которым в случае автоматической блокировки придется доказывать легальность переводов. Тем не менее процедура подтверждения уже отработана Банком России и занимает минимум времени, напомнил Мехтиев

Банк России ускоряет принятие решений. Достаточно стандартная процедура. Даже мне пару раз приходилось доказывать, что деньги, которые я перевел себе в другой банк, мошенническая операция. Жто стоило 5-10 минут разговора с колл-центрами, но это лучше, чем потом пытаться объяснить, откуда взялись деньги на моем счете.

Эльман Мехтиев

Фото: РИА «Новости»

Чтобы избежать спорных ситуаций, специалист рекомендовал россиянам контролировать источники входящих переводов. При ожидании крупных сумм имеет смысл заранее предупредить об этом банк — такая практика стандартна для зарубежных кредитных организаций, она может прижиться и в России.

Слабое звено — человек

Несмотря на разработку новых технологических барьеров, ключевой проблемой остается человеческий фактор. Никакие автоматические алгоритмы не помогут, если гражданин отказывается мыслить критически и поддается панике, объяснил Мехтиев.

«Все равно человек оказывается слабым звеном, если он не готов думать о том, что он делает критически. Вам говорят срочно перейти деньги? Зачем срочно? Какая разница, на пять, 10, 15 минут позже. В действительности важным является отношение к финансам самого россиянина. Если он готов управлять деньгами, то не они будут им управлять. Он будет управлять своей жизнью», — подчеркнул Мехтиев.

В качестве иллюстрации беспечности населения эксперт привел статистику по услуге самозапрета на кредиты: из 41 миллиона россиян, имеющих займы, эту защиту оформили лишь 15 миллионов.

«Если они уже взяли осознанный кредит, зачем им себя подставлять под риск. То же самое и здесь будет. Люди надеются, что за них кто-то создаст технологическую защиту. Но те, против которых она создана, придумает новую хитрость. Как соревнования снаряда и брони: мы можем укреплять сталь, но если оставим люк открытым — в него влетит беспилотник», — заключил глава АРФГ.

Именно поэтому главной защитой от киберпреступников остаются личная бдительность, пауза перед совершением платежа и незамедлительный сброс подозрительных звонков.