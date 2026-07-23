«Соревнование снаряда и брони». Зачем банки будут отбирать украденные деньги со счетов и как это поможет россиянам
Финансист Мехтиев: борьба с мошенниками — соревнование снаряда и брони
В России банкам могут разрешить без решения суда изымать со счетов дропперов и возвращать деньги жертвам мошенников. Инициатива важная — спасет ли она россиян от телефонных злоумышленников рассказал ведущей 360.ru Регине Понамаревой директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев.
Как банки защищают от мошенников россиян
Сегодня антифрод-системы работают у большинства крупных банков, однако действующее законодательство не позволяет оперативно блокировать и изымать похищенные средства.
«Любые средства юридического или физического лица на счете являются его собственностью. Изъять их можно только по решению суда. Но в результате развития цифровых технологий скорость прихода и ухода денег невероятно возросла. Пока идет суд, средства пострадавшего могут пройти через целую цепочку: в конечном итоге уже добросовестные их обладатели что-то купят, получается фактически отмывание денег», — объяснил Мехтиев.
В качестве решения проблемы предлагается давать банку-получателю право не зачислять подозрительные деньги на счет. Эльман Мехтиев напомнил, что аналогичные механизмы уже применялись в российской практике — например, при работе с валютной выручкой через транзитные счета.
«В рамках такого регулирования человек должен был представить документы, паспорт сделки и прочие бумаги. Только после этого деньги с валютного счета разблокировались. То есть, похожие механизмы уже были в истории отечественной банковской системы», — рассказал специалист.
Искусственный интеллект и «красная кнопка»
Реализация новой инициативы требует четкого выявления мошеннических операций без затяжного расследования. В банковском секторе уже выработаны критерии перечислений, совершенных «без добровольного согласия» под воздействием социальной инженерии, ключевую роль в их распознании начинает играть искусственный интеллект.
«Уже возможно определить операцию как дропперскую. С помощью искусственного интеллекта с высокой долей вероятности можно научиться четко понимать, это мошеннические действия, или нет. Особенно, если сигнал от банка-отправителя приходит быстро. Сделали платеж, и через пять минут осознали, что вас обманули. У вас есть некоторое время на то, чтобы сообщить банку, нажать ту самую красную кнопочку. Банк-отправитель автоматически информирует банк-получателя, и тот может предпринять какие-то меры», — пояснил Мехтиев.
Эксперт напомнил, что у банков и сейчас есть право отключать подозрительных клиентов от дистанционного обслуживания. Когда возможность быстрого вывода средств блокируется, мошенники часто бросают похищенное, и деньги остаются на счете до судебного разбирательства.
Риски для добросовестных граждан
Масштабная облава на дропперов неизбежно затронет честных клиентов, которым в случае автоматической блокировки придется доказывать легальность переводов. Тем не менее процедура подтверждения уже отработана Банком России и занимает минимум времени, напомнил Мехтиев
Банк России ускоряет принятие решений. Достаточно стандартная процедура. Даже мне пару раз приходилось доказывать, что деньги, которые я перевел себе в другой банк, мошенническая операция. Жто стоило 5-10 минут разговора с колл-центрами, но это лучше, чем потом пытаться объяснить, откуда взялись деньги на моем счете.
Эльман Мехтиев
Чтобы избежать спорных ситуаций, специалист рекомендовал россиянам контролировать источники входящих переводов. При ожидании крупных сумм имеет смысл заранее предупредить об этом банк — такая практика стандартна для зарубежных кредитных организаций, она может прижиться и в России.
Слабое звено — человек
Несмотря на разработку новых технологических барьеров, ключевой проблемой остается человеческий фактор. Никакие автоматические алгоритмы не помогут, если гражданин отказывается мыслить критически и поддается панике, объяснил Мехтиев.
«Все равно человек оказывается слабым звеном, если он не готов думать о том, что он делает критически. Вам говорят срочно перейти деньги? Зачем срочно? Какая разница, на пять, 10, 15 минут позже. В действительности важным является отношение к финансам самого россиянина. Если он готов управлять деньгами, то не они будут им управлять. Он будет управлять своей жизнью», — подчеркнул Мехтиев.
В качестве иллюстрации беспечности населения эксперт привел статистику по услуге самозапрета на кредиты: из 41 миллиона россиян, имеющих займы, эту защиту оформили лишь 15 миллионов.
«Если они уже взяли осознанный кредит, зачем им себя подставлять под риск. То же самое и здесь будет. Люди надеются, что за них кто-то создаст технологическую защиту. Но те, против которых она создана, придумает новую хитрость. Как соревнования снаряда и брони: мы можем укреплять сталь, но если оставим люк открытым — в него влетит беспилотник», — заключил глава АРФГ.
Именно поэтому главной защитой от киберпреступников остаются личная бдительность, пауза перед совершением платежа и незамедлительный сброс подозрительных звонков.