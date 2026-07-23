Сегодня 01:01 «Соревнование снаряда и брони». Зачем банки будут отбирать украденные деньги со счетов и как это поможет россиянам Финансист Мехтиев: борьба с мошенниками — соревнование снаряда и брони Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В России банкам могут разрешить без решения суда изымать со счетов дропперов и возвращать деньги жертвам мошенников. Инициатива важная — спасет ли она россиян от телефонных злоумышленников рассказал ведущей 360.ru Регине Понамаревой директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев.

Как банки защищают от мошенников россиян Сегодня антифрод-системы работают у большинства крупных банков, однако действующее законодательство не позволяет оперативно блокировать и изымать похищенные средства. «Любые средства юридического или физического лица на счете являются его собственностью. Изъять их можно только по решению суда. Но в результате развития цифровых технологий скорость прихода и ухода денег невероятно возросла. Пока идет суд, средства пострадавшего могут пройти через целую цепочку: в конечном итоге уже добросовестные их обладатели что-то купят, получается фактически отмывание денег», — объяснил Мехтиев. В качестве решения проблемы предлагается давать банку-получателю право не зачислять подозрительные деньги на счет. Эльман Мехтиев напомнил, что аналогичные механизмы уже применялись в российской практике — например, при работе с валютной выручкой через транзитные счета. «В рамках такого регулирования человек должен был представить документы, паспорт сделки и прочие бумаги. Только после этого деньги с валютного счета разблокировались. То есть, похожие механизмы уже были в истории отечественной банковской системы», — рассказал специалист.

Фото: РИА «Новости»

Искусственный интеллект и «красная кнопка» Реализация новой инициативы требует четкого выявления мошеннических операций без затяжного расследования. В банковском секторе уже выработаны критерии перечислений, совершенных «без добровольного согласия» под воздействием социальной инженерии, ключевую роль в их распознании начинает играть искусственный интеллект. «Уже возможно определить операцию как дропперскую. С помощью искусственного интеллекта с высокой долей вероятности можно научиться четко понимать, это мошеннические действия, или нет. Особенно, если сигнал от банка-отправителя приходит быстро. Сделали платеж, и через пять минут осознали, что вас обманули. У вас есть некоторое время на то, чтобы сообщить банку, нажать ту самую красную кнопочку. Банк-отправитель автоматически информирует банк-получателя, и тот может предпринять какие-то меры», — пояснил Мехтиев. Эксперт напомнил, что у банков и сейчас есть право отключать подозрительных клиентов от дистанционного обслуживания. Когда возможность быстрого вывода средств блокируется, мошенники часто бросают похищенное, и деньги остаются на счете до судебного разбирательства. Риски для добросовестных граждан Масштабная облава на дропперов неизбежно затронет честных клиентов, которым в случае автоматической блокировки придется доказывать легальность переводов. Тем не менее процедура подтверждения уже отработана Банком России и занимает минимум времени, напомнил Мехтиев

Банк России ускоряет принятие решений. Достаточно стандартная процедура. Даже мне пару раз приходилось доказывать, что деньги, которые я перевел себе в другой банк, мошенническая операция. Жто стоило 5-10 минут разговора с колл-центрами, но это лучше, чем потом пытаться объяснить, откуда взялись деньги на моем счете. Эльман Мехтиев

Фото: РИА «Новости»