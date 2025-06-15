15 июня 2025 11:12 Собор всех святых. Что можно и нельзя делать 15 июня Священник Сенчуков напомнил традиции Собора всех святых 0 0 0 Фото: Natalia Shatokhina/NEWS.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Православные христиане 15 июня 2025 года отмечают Собор всех святых — церковь завершает Пятидесятницу. Это один из важнейших периодов, который знаменует сошествие Святого Духа на апостолов. Традиции праздника, что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.

В Собор всех святых верующие чествуют тех, кто пошел за Христом и своим подвигом и верностью прославил имя Божие. Праздник предваряет начало Апостольского поста, который начинается 16 июня. Таким образом церковь готовит верующих ко Дню памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Иначе говоря, праздник Собора всех святых венчает один период и открывает другой.

Фото: РИА «Новости»

История Собора всех святых Праздник берет свое начало в IV-V веках — уже тогда церковь посвящала отдельное богослужение всем святым, страдавшим на этой земле. Об этом свидетельствует проповедь святителя Иоанна Златоуста, где говорится о памяти всех мучеников и праведников. Позже Студийский устав и Иерусалимский Типикон закрепили традицию празднования Собора всех святых в первое воскресенье после Пятидесятницы. Эта последовательность подчеркивает духовную связь между сошествием Святого Духа и святостью человеческих душ.

Фото: РИА «Новости»

Историю праздника 360.ru напомнил православный священник Сергей Сенчуков. «Византийский император Лев, когда умерла его любимая жена Феофания, предложил патриарху ее канонизировать. Она действительно была очень набожным человеком, но патриарх сказал, что не может этого сделать, так как прошло мало времени. И тогда Лев построил храм в честь Всех святых», — рассказал священнослужитель. Император рассудил, что если Феофания свята перед богом, то будет причислена ко Всем святым. В последствии жену Льва официально канонизировали.

Поэтому праздник, когда вспоминают всех святых, так и называется: Собор всех святых. Собор не в смысле здание, а в смысле сон — сонм всех святых. Мы здесь отдаем почести всем святым, которые были в истории церкви. Сергей Сенчуков священник

Традиции праздника Православные христиане в Собор всех святых должны пойти в церковь, отметил священник. «Надо пойти на службу помолиться», — сказал он. С утрени этого дня начинается чтение столпа — 11 воскресных Евангелий, посвященных Воскресению Христову. Чтение на литургии из Послания к Евреям прославляет праведников Ветхого завета, называя их «облаком свидетелей». Евангельский текст подчеркивает сущность святости — готовность следовать за Христом до конца, отвергнув все мирское ради Царствия небесного. С древних времен у православных этот день сопровождался особыми приметами и обрядами. Люди старались внимательно наблюдать за природой — Собор всех святых открывает летнюю пору, наполняя ее духовной силой и благодатью. Согласно поверью, каков день Собора всех святых, таково будет и все лето. Ясная погода сулила добрый урожай, здоровье и благополучие в семье. Ветер и грозы считались предвестниками трудного периода.

Фото: РИА «Новости»

Что можно делать в Собор всех святых Праздник 15 июня 2025 года — день духовного размышления и благодарения. Принято испрашивать прощения у всех, кого могли обидеть, хоть и неумышленно. Смирение и прощение — главные добродетели, отражающие суть праздника. Особое внимание следует уделить милосердию: подать милостыню нуждающемуся, навестить одиноких, помочь пожилым или больным. Все это — угодная Богу жертва любви. «Молиться можно. Есть, пить можно. Можно делать все то, что не греховно», — подчеркнул Сенчуков.

Фото: РИА «Новости»

Что нельзя делать 15 июня ссориться. День Собора всех святых — время молитвы и примирения. Начинать его с раздорами считается грехом повлияет на душевное состояние на весь пост;

пренебрегать посещением храма. Участие в праздничной литургии в честь всех святых играет большую духовную роль;

устраивать шумные гуляния. Это день духовного отдыха, а не светского веселья;

объедаться перед началом поста. Хотя 15 июня — последний день перед Петровым постом, когда разрешена скоромная пища, не стоит наедаться впрок;

употреблять спиртное;

запрещена работа и бытовая суета. В народе этот день называли «пограничным» между праздником и постом, поэтому тяжелый труд, уборка и стрижка волос не приветствовались;

начинать важные дела и сделки: в этот день не рекомендуется браться за новые проекты, заключать крупные сделки или подписывать важные документы. Церковь призывает сосредоточиться на духовной подготовке к предстоящему посту;

заниматься тяжелым физическим трудом, особенно строительными и ремонтными работами;

надевать чужие вещи — с ними можно перенять на себя чужие беды.