Сегодня 12:18 Апрельский сюрприз для туристов: снег и град накрыли Сочи

Мощный град обрушился на Сочи и местами парализовал движение. Особенно сложная ситуация сложилась в Лазаревском районе. 360.ru собрал все, что известно о последствиях апрельской непогоды.

Самый северный район Сочи По информации kp.ru, тяжелее всего пришлось жителям поселков Лоо и Вардане в самом северном — Лазаревском районе курорта. Комфортнее других чувствовали себя сочинцы, которые не успели поменять зимние шины на летние. Однако таких немного — утром у обледеневших подъемов встали глухие пробки. Многие родители предпочли оставить детей-школьников дома, пока ситуация не нормализуется. Дорожные службы расчищают проезжую часть. «Был сильный град, холодно. Сейчас +7», — рассказала 360.ru местная жительница.

Красная Поляна Тем временем в Красной Поляне прошел не по-апрельски сильный снегопад. «Сейчас снегопад прекратился. Но это, как всегда, непостоянное явление. Пока на небе тучи, может происходить все, что угодно», — рассказал 360.ru очевидец. Вопреки сообщениям, что горнолыжные спуски полностью прекратили работу из-за непогоды, в пресс-службе курорта «Газпром Поляна» уточнили, что катание разрешено с отметки 1,5 тысячи метров над уровнем моря. А вот выше трассы действительно закрыты из-за риска схода лавин.

Прогнозы синоптиков Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждал о возможных заморозках в отдельных районах края. Температура ночью, по прогнозам на вторник, могла опуститься ниже нуля. Правда, такой прогноз касался в основном юго-восточных Отрадненского и Мостовского районов. Днем же воздух по всему краю должен был прогреться до +15 градусов. На Черноморском побережье синоптики предсказывали дожди и грозы, а в краевом центре обещали еще и град и порывы ветра от 12 до 14 метров в секунду.

Накануне снег выпал в горных районах и другого южного региона России — Республики Крым. На плато Ай-Петри установилась минусовая температура, слой снега достиг 13 сантиметров. Однако уже в ближайшие дни на полуострове начнет теплеть. На уровне моря воздух днем будет прогреваться до +15 градусов.