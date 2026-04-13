Зимняя сказка: Ай-Петри засыпало снегом

Зимняя погода — с минусовой температурой и снежным покровом — установилась в Крыму на плато Ай-Петри. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Высота снежного покрова на сегодняшнее утро — 13 сантиметров. Накануне было еще больше», — заявили информагентству в региональном гидрометцентре.

В ФГБУ «Заповедный Крым» назвали происходящее зимней сказкой. Однако уже в ближайшие дни на полуострове начнет теплеть. На уровне моря воздух днем будет прогреваться до +15 градусов.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова призвала не воспринимать апрельские снегопады слишком драматично. По ее словам, это не аномалия, а всего лишь подтверждение весенней неустойчивости погоды.