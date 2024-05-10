Брошюра люфтваффе «Русские подручные средства и находчивость»: как советские солдаты проявили смекалку | 360°

Общество 10 мая 2024, 08:49 Мины из снарядов и лопаты-гранотометы. Как смекалка советских солдат поразила немцев Солдаты Красной Армии отдыхают на ступенях Рейхстага, 1945 год. Фото: Yevgeny Khaldei / Global Look Press

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Смекалка советских солдат в Великой Отечественной войне в немалой степени помогла делу Великой Победы. Как оказалось, гитлеровцы не были готовы к тому, что «недочеловеки» (именно так рисовала славян германская пропаганда) способны дать отпор самой мощной армии мира того времени. Фашисты попытались было взять на вооружение советские ноу-хау, но было уже поздно.

Что немцам говорили о советских людях

Наступление гитлеровской армии на СССР сопровождалось мощной пропагандисткой работой. Солдатам внушали, что они идут сражаться против «недочеловеков», практически двуногих животных, диких и тупых. Офицерам и солдатам прямо приказывали как можно жестче вести себя со «скотом».

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Впрочем, что удивляться, если по плану «Ост» из 200 миллионов советских людей собирались оставить в живых только 15% — эти 30 миллионов должны были прислуживать высшей расе господ.

Вот только у жителей СССР было свое мнение на этот счет. И довольно скоро это поняли оккупанты.

К 1944 году Красная армия отбросила гитлеровцев от Москвы, их разбили у Курска и Сталинграда, был форсирован Днепр, удалось прорвать блокаду Ленинграда. Немецкое командование, наконец, признало, что «животные» оказались уж очень смышлеными, и выпустило брошюру «Русские подручные средства и находчивость».

Обложка брошюры «Русские подручные средство», издание Российского военно-исторического общества 2021 года / Телеканал «360»

Эвакуация и кухня

В предисловии к этому специальному изданию люфтваффе рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер сдержанно согласился с тем, что «у противника можно учиться». Он подчеркивал, что немецкий солдат должен уметь помогать себе сам и не «запрашивать поддержку у начальства в случае каких-либо трудностей».

Отметим, что практически в каждой из восьми глав сквозит сильная обида немцев на «неспортивное» поведение. Захватчиков откровенно возмущали простота (в немецкой версии — «примитивность») и остроумность решений, которыми пользовались советские солдаты и партизаны (их в брошюре называли бандитами).

Одним из таких моментов была эвакуация раненых. Чтобы поскорее переправить их в тыл, носилки на кожаных ремнях крепили прямо под крылом кукурузника У-2. Потом стали вешать фанерную люльку, которую приспособили уже сверху нижнего крыла биплана. Таким образом удавалось перевозить и оружие.

Советский многоцелевой биплан У-2 (с 1944 года — По-2), созданный в 1927 году под руководством авиаконструктора Николая Поликарпова / Викимедиа

Впрочем, не меньшим открытием были для немцев носилки-волокуши, которые советские солдаты мастерили с помощью ножей из веревок и веток. Это незатейливое приспособление позволяло одному солдату достаточно легко тащить раненого товарища. Судя по детальному описанию, «сверхлюди» не догадывались о таком простом приеме.

Даже рецепт запеченного в глине мяса вошел в брошюру. «Если отсутствует печь, то мясо или птицу заворачивают в глину, даже вместе с перьями, и помещают в тлеющие угли. Через полтора-два часа блюдо готово. Глиняна оболочка, в которой остаются перья домашней птицы, разбивается, и „жаркое в собственном сокy“ сразу готово».

Scherl / Global Look Press

Зима принесла оккупантам немало неприятностей, но еще больше они досадовали, что «дикие русские» легко справляются с непогодой, снегом и распутицей. Например, взлетные площадки для аэродромов ровняли обычными бревнами, заодно и утрамбовывая ими полосы.

Идея превращения обычного грузовика в самосвал тоже показалась немцам революционной. Лист фанеры, к которому с одного конца крепилась длинная веревка, укладывали в кузов, сверху насыпали снег. Машину подгоняли к дереву, обвязывали ствол вторым концом каната и медленно сдавали назад. Фанера поднималась и сбрасывала груз.

Иллюстрация из брошюры «Русские подручные средство», перевод и издание Российского военно-исторического общества 2021 года / Телеканал «360»

Бомбы как мины и лопаты-гранотометы

Что уж говорить о более технологичных решениях. Так, например, немецкие трофейные 50-килогроммовые бомбы легко переделывали в мины и устанавливали у переднего края обороны. Их закапывали вертикально, извлекали головной детонатор, а в отверстие помещали заряд тола с детонатором натяжного действия и проволочной «растяжкой».

Старый немецкий карабин Mauser 98, самое массовое стрелковое оружие вермахта, партизаны легко переделывали в многозарядную винтовку с магазином на 15 патронов. А советский пистолет-пулемет Судаева с помощью небольшого стального уголка с отверстием стал незаменимым орудием для перебивания колючей проволоки.

Пистолет-пулемет системы Судаева / Викимедиа

Советский миномет-лопата ВМ-37 тоже был упомянут оккупантами. Этот гибрид разработали в самом начале Великой Отечественной войны: полая рукоять представляла собой ствол, лезвие сгибалось, чтобы установить оружие для стрельбы. Когда этого не требовалось, можно было использовать и как обычную пехотную лопатку.

К февралю 1942-го необычные минометы все же сняли с производства: для хорошего прицела нужен был навык, к тому же оружие могло использовать только мины малой мощности. Однако минометы-лопаты (их успели выпустить около 15 с половиной тысяч) активно использовали партизаны.

Викимедиа

Идеи маскировки

Отдельной болью захватчиков стала маскировка. В брошюре описывались довольно простые и очевидные решения: например, тяжелую технику, которую перевозили по железной дороге, скрывали от вражеской авиации соломой. Ее старались распределить так, чтобы все выглядело как обычный состав снабжения.

Чтобы спрятать танки на марше, на них ставили деревянные надстройки с полотняной обшивкой — так боевые машины сверху казались обычными грузовиками. Сзади крепили срубленные деревца, чтобы они заметали предательские следы гусениц.

В августе 1944 года экипаж Т-34-85 под командованием младшего лейтенанта Александра Оськина защищал дорогу к городу Сташув возле польской деревни Оглундув. Бойцы замаскировали свой танк под стог сена. Когда появились три немецких Tiger II, советские танкисты подпустили их поближе, открыли огонь и подбили все вражеские машины. За этот бой лейтенант получил звание Героя Советского Союза, а весь экипаж — ордена.

Солома, глина и даже снег годились и для того, чтобы обманывать врагов макетами танков.

«Многочисленные показания пленных указывают на то, что здесь нет жестко определенных правил, а все отдается на откуп инициативе соответствующего командира и его способности к импровизации», — писали немцы.

Их также сильно поразили дома-обманки, которые прятали самолеты. Здания быстро раздвигались в стороны, и истребители выкатывались на взлет. Если моторы по какой-то причине сбоили, их заводили с помощью грузовиков и специального механизма с зубчатой передачей, шестеренками и мачтой.

Иллюстрация из брошюры «Русские подручные средство», перевод и издание Российского военно-исторического общества 2021 года / Телеканал «360»

О чем «Русские подручные средства и находчивость»

Обо всем, что так ранило немецкие войска, можно прочесть в брошюре — ее с комментариями и пояснениями издало в 2021 году Российское военно-историческое общество. Тут и берлоги, в которых укрывались советские солдаты, и мосты, что возводились на льду, и даже нюансы транспортировки бочек с горючим.

Стоит учесть, что немцы не были наивны — они тоже применяли разнообразные хитрости. Вот только зашоренность и привычка к командному голосу «сверху» изрядно сократила их возможности к импровизации. К тому же они были захватчиками, уверенными, что довольно быстро разделаются с «недолюдьми».

Что помогло победить нашим дедам? Уверенность в правоте своего дела, ненависть к оккупантам, смекалка, разумный расчет командования? Наверное, все вместе. А главное — то, что вся страна, как один, встала на борьбу с фашистской нечестью. Бились на фронте, партизанили, работали в тылу. И — победили.