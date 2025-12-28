Сегодня 16:29 Скоро Новый год, а мне ничего не хочется: как не довести себя праздничной суетой Психолог Гилева посоветовала не делать из Нового года «парад достижений» 0 0 0 Фото: Jonas Walzberg/dpa/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press / www.globallookpress.com Психология

Декабрь — месяц сильного стресса, горящих дедлайнов, поиска подарков, суеты и беспокойства. Многие чувствуют себя вымотанными и праздника под конец месяца уже совсем не ждут. Хочется только простого человеческого «поспать» и чтобы никто не трогал. Состояние очень знакомое, правда? При этом нередко люди испытывают за это чувство вины. Как уйти от самокопания и не переругаться с друзьями и близкими, если не хочется встречать Новый год, разбирался 360.ru.

Настроение не появится, если очень попросить В первую очередь, если ваш близкий или друг находится в таком состоянии, важно понимать, что, если он чего-то не хочет, это не «дефект», говорит психолог Татьяна Гилева. Плохим вариантом будет давить на человека, ведь хорошее настроение не включается по щелчку. «Часто в таком состоянии нет сил даже защищать свои границы, поэтому вопросы и злость родственников могут ранить сильнее, чем обычно, — но втройне важнее позаботиться и о себе и, заранее предупредив, провести время именно так, как кажется важным», — подчеркнула она.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Тем, кто очень устал и не хочет пить и куролесить в новогоднюю ночь, тоже не надо нападать на себя. Лучше потратить силы, которых немного, на поиск и исследование причин — как такое получилось, что можно сделать, пояснила эксперт.

Иногда нужно просто отдохнуть (и важно знать, какой отдых подойдет) или может потребоваться медицинская или психологическая поддержка. Татьяна Гилева

Подводные камни итогов года Отдельно психолог обратила внимание на популярное стремление подводить в конце месяца итоги года. И, согласитесь, не всегда удается достичь всех поставленных целей, что тоже может только испортить настроение.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Идея устраивать из Нового года парад и анализ достижений — сама по себе очень не хороша — силы уже закончились и столкновение с разочарованием (а оно неизбежно), потому что часто мы мечтаем о большем, чем можем, или сбывшееся оказывается не таким, как мы ждали, — действительно может украсть остатки новогоднего настроения», — пояснила собеседница 360.ru.

Попробуйте помнить о том, что самое важное — это не сам процесс достижений, а ассимиляция — то есть присвоение опыта — то, как я делал или не делал что-то, что узнал о себе, какой я теперь и чему я научился (это точно происходит в любой ситуации). Татьяна Гилева

Такая фокусировка, по словам эксперта, позволит не разрушать себя, отгрызая «неудачные» части — а, наоборот, сделает человека психологически больше и устойчивее за счет увеличения знания о себе.

Сложности с границами Возвращаясь к вопросу о том, как не поссориться с близкими, если ваше видение встречи Нового года в этот раз расходится, Гилева отметила, что выстраивание границ, безусловно, может быть сложным и болезненным. И если такого опыта нет, то январские праздники могут быть хорошей отправной точкой для того, чтобы встать на этот путь.

Фото: Roman Denisov, Роман Ден/Global Look Press / www.globallookpress.com

Это длительный, важный и на самом деле очень большой процесс, который бережнее всего делать со специалистом, пояснила психолог. Потому что сначала нужно понять, чего хочется, потом то, что не нравится и не подходит, а уже потом разбираться с тем, как говорить об о этом в отношениях, если они дороги. «Выстроить границы за одну новогоднюю ночь — не получится точно. А вот сделать себе подарок и начать в новом году работу по узнаванию себя (самому или с чьей-то поддержкой) — отличный план на 2026-й», — заключила Гилева.