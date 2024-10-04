04 октября 2024 00:27 Большой скандал с Большой энциклопедией. Почему сотрудники попросили о помощи Священник Островский: сотни ученых БРЭ оказались без честно заработанных денег 0 0 0 Фото: Первый том Большой Российской энциклопедии / РИА «Новости» Общество

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Москва

Большая российская энциклопедия — правопреемница БСЭ — может погибнуть: старейший в стране научно-просветительский проект, который должен был заменить иностранную «Википедию», забросили, а сотрудникам с начала года перестали платить зарплату. Что об этом известно, выяснил 360.ru.

БРЭ оставили без денег Сотрудники АНО «Большая российская энциклопедия» 2 октября вышли на одиночные пикеты в центре Москвы. Причина довольна веская: более 400 человек с января 2024 года не получают зарплату. Причем люди трудились не в частной фирме, а на государство. Научно-просветительский проект не внесли в бюджет на 2024 год и правительство прекратило финансирование, сообщили создатели петиции «Не дадим уничтожить Большую российскую энциклопедию». Поначалу сотрудникам обещали исправить ситуацию и каждый месяц требовали отчета о проделанной работе. Но выплат так и не последовало. «Кроме преданных энциклопедическому делу и нашей общей цели редакторов, авторов и экспертов, есть наши партнеры, обеспечивающие размещение портала в интернете, работу облачных сервисов и так далее. Они долго ждали и по нашим просьбам все дальше и дальше переносили сроки оплаты, но их терпение подошло к концу», — рассказали в Telegram-канале БРЭ.

Фото: Владимир Путин на презентации Большой российской энциклопедии, 2017 год. Kremlin Pool / Global Look Press

В июне работники вынесли проблему в публичное поле. По их словам, писали тысячи обращений во все возможные инстанции — от трудовой инспекции и прокуратуры до администрации президента. Тем не менее дело с места не сдвинулось. Заступничество немногих СМИ и блогеров тоже не помогло.

В 2025 году старейшему энциклопедическому изданию России исполняется 100 лет, но издательство может прекратить свое существование раньше этой даты. Уничтожение энциклопедии станет невосполнимой утратой для русскоязычной культуры и науки как в России, так и за ее пределами. Из петиции «Не дадим уничтожить Большую российскую энциклопедию»

Ученые остались с кредитами и долгами Настоятель храма Георгия Победоносца в поселке Нахабино иерей Павел Островский узнал о проблеме с зарплатами в АНО «Большая российская энциклопедия» случайно. Он рассказал 360.ru, что при храме действует благотворительная организация волонтеров, которая адресно помогает нуждающимся продуктами, лекарствами, одеждой и прочим.

К нам обратился мужчина. Сказал, что нет денег, нечем кормить семью. Мы спрашиваем: подождите, судя по всему, вы явно можете работать. Он говорит: а я работаю, я — сотрудник Большой российской энциклопедии, пишу там статьи, научный редактор. Павел Островский

Священник удивился: он сам пользовался электронным ресурсом Большой российской энциклопедии и был уверен, что это серьезное учреждение. Но мужчина пояснил: не платят зарплату. Беглый поиск в СМИ все подтвердил. «Я опубликовал пост в соцсетях, а потом мне написали другие сотрудники — не анонимно, прямо с указанием своих должностей. И сказали, что это правда, им не платят девять месяцев», — добавил Островский.

Кто виноват и почему так сложилось, священник не взялся судить. Он лишь констатировал: несколько сотен людей, работающих на благо российской науки, оказались без своих честно заработанных денег. Почти все загнаны в кредиты и долги, которые пока неизвестно как отдавать. «Сейчас такая ситуация: у нас пошло импортозамещение, закрывают иностранные соцсети, хотят запретить „Википедию“. Вот мы делаем что-то свое — так, наоборот, людям, которые работают над нашими российскими проектами, нужно больше платить», — подчеркнул отец Павел.

Фото: Тома Большой российской энциклопедии / Википедия

Что такое БРЭ и когда ее создали Большая российская энциклопедия — потомок Большой советской энциклопедии, невероятно дефицитного издания в СССР. Ее, кстати, дарили выигравшей команде знатоков в «Что? Где? Когда?», причем на всех только один комплект. И даже это было царским подарком. Осенью 2019 года президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» на электронную версию БРЭ. Это было актуально: за счет возможности всем и каждому вносить правки, многие статьи на изначально американском ресурсе сильно отличаются от правды — мягко говоря. А критический ценз работает не всегда и не у всех пользователей.

Фото: Президенту России Владимиру Путину представляют 35-томное собрания Большой российской энциклопедии, 20 декабря 2017 года. Kremlin Pool / Global Look Press

Совсем недавно по этому поводу был скандал с Польшей. Оказалось, ее «специалисты» создали на «Википедии» статью о некоем нацистском лагере смерти в Варшаве. Будто бы он предназначался специально для уничтожения поляков, и там в газовых камерах сложили головы более 200 тысяч человек. Все тела были сожжены. Вообще, в Польше усиленно продвигают идею, что главными жертвами нацизма были поляки, а не евреи. Вот только на самом деле подобного «концлагеря» никогда не существовало. Но жуткой сказке поверили и на месте, где якобы когда-то располагались бараки. Люди оставляли цветы, ставили памятники, прибили мемориальные доски.

Фото: Michael Nitzschke / Global Look Press

Поэтому альтернатива «Википедии» была бы очень кстати, тем более что ее составители — люди образованные, чаще всего научные работники. Да и правки вносить кому попало уже нельзя. Сотрудники редакций и авторы могли готовить и публиковать до 30 тысяч научно верифицированных статей в год. Все это было доступно, бесплатно и без рекламы. Теперь сложилось впечатление, что отечественный ресурс оказался не нужен. Сайты, на котором размещались старая оцифрованная БРЭ и новая энциклопедия, могут в любой момент стать недоступны из-за неоплаченного хостинга.

Фото: Участник конференции «Современная региональная энциклопедистика» во время презентации проекта российского аналога «Википедии» в Уфе / РИА «Новости»

«Мы благодарим наших авторов и читателей за поддержку в эти тяжелые дни. Остальные болезненные вопросы (задолженность по выплатам заработной платы сотрудникам АНО БРЭ, гонорары авторам, налоги) еще решаются, как и будущая судьба проекта», — написали в Telegram-канале энциклопедии.

Редакция 360.ru связалась с сотрудниками АНО «Большая российская энциклопедия». Они отказались сразу прокомментировать ситуацию, но обещали сделать это чуть позже.