Суд на восемь лет лишил свободы блогера Шпака

Суд приговорил блогера Шпака к 8 годам лишения свободы за фейки о ВС России

Суд приговорил блогера Александра Шпака к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Его признали виновным в распространении ложных данных о российской армии из-за политической ненависти.

«Установлено, что Шпак разместил на администрируемой им странице в одной из социальных сетей видеозапись своего выступления <…> содержащую под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции», — передали в прокуратуре.

Помимо лишения свободы, суд запретил блогеру заниматься администрированием сайтов на четыре года. Пока приговор в законную силу не вступил.

Ранее татуированного блогера-бодибилдера Шпака объявили в розыск. После начала спецоперации он покинул Россию и поселился в Турции, где стал открыто высказываться в поддержку ВСУ. После против блогера возбудили уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Кроме того, Шпака потребовали признать иноагентом.