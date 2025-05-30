Штрафы за неуведомление РКН о сборе персональных данных. Что изменилось 30 мая 2025 года

Всем тем, кто работает с физлицами и их персональными данными. Это ИП, самозанятые, юрлица — все они должны подавать уведомление в Роскомнадзор.

Не нужно извещать РКН лицам, которые используют для работы общие данные, которые люди раскрыли сами. Например, информация из соцсетей или сайтов.