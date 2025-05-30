Штрафы за неуведомление РКН о сборе персональных данных. Что изменилось 30 мая 2025 года
Юрист Зайцева уточнила, как подавать уведомление РКН о сборе персональных данных
С 30 мая 2025 года начал действовать закон, многократно повышающий штрафы за непредоставление в Роскомнадзор уведомлений о начале обработки персональных данных. Кому необходимо это сделать, как правильно подать, где узнать, что ведомство приняло заявку, — на эти и другие вопросы 360.ru ответила основатель и старший юрист компании ООО «Принцип» Ксения Зайцева.
Далее — прямая речь.
Кому нужно направить уведомление в РКН о начале сбора персональных данных?
Всем тем, кто работает с физлицами и их персональными данными. Это ИП, самозанятые, юрлица — все они должны подавать уведомление в Роскомнадзор.
Не нужно извещать РКН лицам, которые используют для работы общие данные, которые люди раскрыли сами. Например, информация из соцсетей или сайтов.
Как подать уведомление в Роскомнадзор?
Это можно сделать через портал госуслуг или на сайте Роскомнадзора с помощью электронной цифровой подписи.
Уведомление РКН доступно и в форме бумажного письма, но насколько процесс затянется, никто не может знать. Лучше зафиксировать в электронном виде через портал ЕСИA (Единая система идентификации и аутентификации).
Примечание редакции. Форму уведомления можно найти по ссылке — на сайте РКН.
Где узнать, что РКН принял уведомление от компании?
Информация о нахождении компании в реестре есть на портале Роскомнадзора. Достаточно просто ввести ИНН.
Соответственно, если там нет сведений об организации, но уведомление отправили, надо подать его заново. Данные в реестр вносят в течение 30 рабочих дней.
Какие штрафы действуют с 30 мая 2025 года?
Штрафы повысили следующим образом:
- для физлиц — от пяти до 10 тысяч рублей;
- для должностных лиц компаний — от 30 до 50 тысяч рублей;
- для ИП и юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
Примечание редакции. Согласно части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ, если нарушение первое, то штраф могут заменить на предупреждение. Таким образом, если не уведомить Роскомнадзор о начале сбора персональных данных, то в первый раз денежных санкций можно избежать.
Когда подать уведомление в Роскомнадзор?
Этот закон вступил в силу 30 мая 2025 года, поэтому нужно успеть подать уведомление по своей компании до этой даты. И неважно, что организация не делала этого ранее.
Примечание редакции. В законе не прописали конкретных сроков подачи уведомления, главное условие — сообщить о намерении собирать персональные данные до начала работы с ними.
Нужно ли подавать уведомление повторно, если в компанию трудоустроился новый сотрудник?
Нужно подавать уведомление один раз, так как в нем не прописывают людей поименно. В документе указывают, какую информацию планирует собирать компания.
Представить сведения об этом нужно, если человек заключает договор и у него берут паспорт. В этом случае ему на подпись дают согласие на обработку персональных данных.
Что еще нужно знать о законе?
Помимо уведомления РКН, нужно для себя сделать такой документ — политика компании. Я сама его делала, так как у меня ООО и я тоже работаю с физлицами.
В нем прописываются все сведения об организации: ИНН, адрес размещения, почтовый адрес. Далее — цель обработки персональных данных, категории: фамилии, имена, отчества, годы рождения. Указывают специальные категории, например, состояние здоровья, судимости, прежние фамилии. Получается огромный список на четырех-пяти листах.
Помимо этого, прописывают категории субъектов персональных данных: работники, соискатели, родственники работников. Также правовые основания для обработки персональных данных, способ обработки, перечень действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение.
Получится примерно восемь листов.