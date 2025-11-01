Сегодня 16:01 Штраф 300 тысяч за сим-карту. Как не нарушить лимит и не сесть в тюрьму с 1 ноября? 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Общество

С 1 ноября 2025 года в России начнут отключать от связи абонентов, которые оформили более 20 сим-карт. Таким образом власти решили бороться с их нелегальным оборотом и телефонным мошенничеством. Как закон будет работать и что делать, чтобы избежать блокировки, — в материале 360.ru.

Почему нельзя иметь много сим-карт Власти приняли закон об отключении абонентов с более чем 20 номерами, чтобы предотвратить нелегальный оборот личных и корпоративных сим-карт. Мошенники часто оформляют их на третьих лиц, которые об этом даже не подозревают. Кого коснется отключение номеров с 1 ноября Операторы мобильной связи получат право отключать номера абонентов: которые не подтвердили личные данные;

имеющих более 20 сим-карт.

В последнем случае связь пропадет на всех сим-картах одновременно.

Считаются как личные, так и корпоративные симки. Как избежать блокировки сим-карт Чтобы внезапно не остаться без связи 1 ноября 2025 года, следует: отключить лишние номера телефонов, если их общее количество превышает 20;

подтвердить личные данные у мобильных операторов. Последнее действие можно совершить в личном кабинете оператора связи, не выходя из дома, или в офисе компании.

Как узнать, сколько сим-карт оформлено на гражданина Сделать это можно двумя способами: через личный кабинет на портале госуслуг. Для этого следует зайти в раздел «Сим-карты»;

в службе поддержки, личном кабинете или офисе мобильного оператора. Понадобится паспорт. Как отказаться от ненужных сим-карт Если номеров очень много, от них можно отказаться также на портале госуслуг, подав заявление в личном кабинете. Соответствующую кнопку легко найти при нажатии на нужный номер в разделе «Сим-карты» — под значком «Действия». Второй способ — написать заявление от руки в офисе мобильного оператора. Для этого потребуется паспорт и по возможности договор на обслуживание. Если его нет, то сгодится только номер.

Кроме того, с 1 ноября появилась возможность поставить самозапрет на оформление сим-карт. Это действие предотвратит мошеннические действия. Соответствующую кнопку можно найти в разделе «Сим-карты», либо дойти до МФЦ. Снять блокировку получится только там — с паспортом и СНИЛС. Самозапрет начнет действовать на следующий день после его оформления.

Заблокированный номер будет числиться за абонентом, но пользоваться им больше не получится.

Чтобы отказаться от номера навсегда, понадобится расторгнуть договор на оказание услуг. Это можно сделать на портале госуслуг с помощью электронной подписи или обратившись лично в офис мобильной связи. С собой взять паспорт.

Что будет, если передал другому человеку свою сим-карту С сентября 2025 года в России подобное нарушение карается по статье 274.4 УК РФ «Организация деятельности по передаче абонентских номеров в нарушением требований законодательства Российской Федерации». За нее предусмотрели наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет. Если же человек передал личные данные для регистрации в интернете, то последует штраф 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.