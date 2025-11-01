Штраф 300 тысяч за сим-карту. Как не нарушить лимит и не сесть в тюрьму с 1 ноября?
С 1 ноября 2025 года в России начнут отключать от связи абонентов, которые оформили более 20 сим-карт. Таким образом власти решили бороться с их нелегальным оборотом и телефонным мошенничеством. Как закон будет работать и что делать, чтобы избежать блокировки, — в материале 360.ru.
Почему нельзя иметь много сим-карт
Власти приняли закон об отключении абонентов с более чем 20 номерами, чтобы предотвратить нелегальный оборот личных и корпоративных сим-карт. Мошенники часто оформляют их на третьих лиц, которые об этом даже не подозревают.
Кого коснется отключение номеров с 1 ноября
Операторы мобильной связи получат право отключать номера абонентов:
- которые не подтвердили личные данные;
- имеющих более 20 сим-карт.
Интересно
Считаются как личные, так и корпоративные симки.
Как избежать блокировки сим-карт
Чтобы внезапно не остаться без связи 1 ноября 2025 года, следует:
- отключить лишние номера телефонов, если их общее количество превышает 20;
- подтвердить личные данные у мобильных операторов.
Последнее действие можно совершить в личном кабинете оператора связи, не выходя из дома, или в офисе компании.
Как узнать, сколько сим-карт оформлено на гражданина
Сделать это можно двумя способами:
- через личный кабинет на портале госуслуг. Для этого следует зайти в раздел «Сим-карты»;
- в службе поддержки, личном кабинете или офисе мобильного оператора. Понадобится паспорт.
Как отказаться от ненужных сим-карт
Если номеров очень много, от них можно отказаться также на портале госуслуг, подав заявление в личном кабинете. Соответствующую кнопку легко найти при нажатии на нужный номер в разделе «Сим-карты» — под значком «Действия».
Второй способ — написать заявление от руки в офисе мобильного оператора. Для этого потребуется паспорт и по возможности договор на обслуживание. Если его нет, то сгодится только номер.
Кроме того, с 1 ноября появилась возможность поставить самозапрет на оформление сим-карт. Это действие предотвратит мошеннические действия. Соответствующую кнопку можно найти в разделе «Сим-карты», либо дойти до МФЦ.
Снять блокировку получится только там — с паспортом и СНИЛС. Самозапрет начнет действовать на следующий день после его оформления.
Интересно
Чтобы отказаться от номера навсегда, понадобится расторгнуть договор на оказание услуг.
Это можно сделать на портале госуслуг с помощью электронной подписи или обратившись лично в офис мобильной связи. С собой взять паспорт.
Что будет, если передал другому человеку свою сим-карту
С сентября 2025 года в России подобное нарушение карается по статье 274.4 УК РФ «Организация деятельности по передаче абонентских номеров в нарушением требований законодательства Российской Федерации».
За нее предусмотрели наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.
Если же человек передал личные данные для регистрации в интернете, то последует штраф 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.