Сегодня 23:19 «Шмурдяк» с европейской пропиской. Почему вино из Белоруссии раскритиковали в России Глава центра алкогольной политики Шапкин: Белоруссия поставит в Россию вина ЕС 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Российские компании организовали поставки напитков Минского завода виноградных вин. Указанные на этикетках названия алкоголя оказались похожи на продукцию европейских производителей. Уполномоченный при президенте России по защите прав потребителей и глава винного дома «Абрау-Дюрсо» Борис Титов увидел в таком импорте угрозу для российских виноделов и назвал сырье для белорусских вин «шмурдяком». В скандальной ситуации разобрался 360.ru.

Вино с похожими брендами

О начале поставок вина из Белоруссии сообщил «Коммерсант», изучивший реестр Росаккредитации. Из списка журналисты узнали, что две компании получили разрешения на поставку в Россию продукции минского завода, чьи названия совпадают с винами испанских и итальянских компаний. Получить комментарии у отечественных поставщиков редакция не смогла.

Фото: Pixabay

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман в комментарии не исключил, что речь идет о реэкспорте европейской продукции, где белорусский завод выступает в качестве посредника.

Такой вывод опровергается общим падением экспорта европейских вин более чем на 37% с начала года из-за роста пошлин.

Фото: Pixabay

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин объяснил, что на минском заводе начнется производство по практике вторичного виноделия. В этом случае виноматериал европейского производителя в цистернах доставляют на дальние расстояния, а на месте разливают по бутылкам.

Что такое балк?

Виноматериалы, о которых идет речь, называются балк. Это или виноградный сок, или уже готовое вино, которое перевозят в консервированном виде в разные страны. При доставке в государство сбыта продукцию разбавляют до нужной консистенции и разливают по бутылкам.

Профессиональные сомелье считают, что по вкусу и аромату балки уступают оригиналам, хотя продаются под теми же брендами, но по меньшей цене.

Фото: РИА «Новости»

В России все импортные вина изготовлены с применением балка, чем пользуются поставщики. Найти оригинальное вино, которое перебродило в бутылке розлива, невозможно. С апреля 2022 года действуют санкции Евросоюза, запрещающие ввоз алкоголя в Россию дороже 300 евро. Единственными естественными винами считаются отечественные. На их бутылках можно найти маркировки ЗГУ (защищенное географическое указание) или ЗМНП (защищенное наименование места происхождения). Это говорит о том, что вино сделали из перебродившего винограда без каких-либо консервантов.

«Шмурдяк» и несправедливость

Уполномоченный при президенте России по защите прав потребителей и глава винного дома «Абрау-Дюрсо» Борис Титов выступил с жесткой критикой поставок вина из Белоруссии. «Это не что иное, как восстановление канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка. Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище „шмурдяк“», — заявил он.

Он подчеркнул, что российским производителям называть вином продукцию из балка запрещено. При этом на белорусский завод эта норма не распространяется вместе с повышенными пошлинами на европейские вина.

Фото: РИА «Новости»

Титов добавил, что нужно смотреть не декларации, вина и цены, по которым их начнут продавать в российских магазинах. По его мнению, эта ситуация сильно ударит по отечественным компаниям, которые также продают европейский алкоголь, но с уплатой повышенной пошлины. «Если вдруг окажется, что рынок переполняется напитками из Минска, относящимися к нижней ценовой категории, то сам собой встанет вопрос — а в чем тогда поддержка отечественного производителя? Почему-то, что теперь запрещено своим, разрешается соседям? В чем экономический смысл?» — возмутился уполномоченный по правам предпринимателей.

Заморское вино из Белоруссии

У Белоруссии нет больших виноградников из-за климатических условий, поэтому для производства вина в стране используют импортные материалы. Об этом 360.ru заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Он добавил, что еще несколько лет назад по такому же принципу работали российские производители.

Большинство заводов привозили виноматериалы из-за рубежа и здесь разливали. Это называлось вином и продавалось как вино. Потом нашим законом это запретили. В Белоруссии это не запрещено. Павел Шапкин Председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики

Эксперт добавил, что белорусские производители иногда привозят свою продукцию для участия в российских выставках. Часто с ними даже заключают контракты. Никаких жалоб на белорусское вино он никогда не слышал.

«Я бы не стал все подряд называть некрасивыми словами. Просто если продукция низкого качества, то можно ее ругать, но если она соответствует своим ценовым требованиям, то она должна называться так, как написано на этикетке», — пояснил Шапкин, комментируя критику уполномоченного по правам предпринимателей Титова.

Фото: РИА «Новости»

С мнением о том, что ввозимые из Белоруссии вина нельзя называть белорусскими согласился член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко. Он пояснил, что продукцию соседняя республика получила из других стран, а у себя только разлила по бутылкам.

Это вино произвели в других странах. Молдавии, возможно, Чили, Аргентине или ЮАР и привезли в Белоруссию в цистернах. Денис Руденко Член Союза сомелье и винных экспертов России

Собеседник подчеркнул, что такой принцип производства вина принят уже во всем мире. Он пояснил, что четверть всего алкоголя в Великобритании только бутилируют на территории страны. Такая же ситуация в Нидерландах и Бельгии, куда виноматериалы привозят из других стран.