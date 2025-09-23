Сегодня 15:46 «Шмяк — и внука губера подсунули». Как в Воронеже ветеран СВО отказался от мандата в думу 0 0 0 Фото: Правительство Воронежской области, РИА Новости Общество

Ветераны

Военные

Депутаты

Блогеры

Выборы

Яна Поплавская

Воронежская область

В Воронежской области продолжает разгораться скандал после выборов. Все из-за того, что победивший ветеран СВО Владимир Евсюков не стал депутатом областной думы, а его мандат достался внуку бывшего губернатора региона. Воронежцев происходящее не на шутку возмутило, да и не только их — ситуацию начали широко обсуждать в Сети.

Почему Евсюков передал мандат Владимир Евсюков — участник спецоперации и преподаватель Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Он одержал заслуженную победу на выборах в облдуму в территориальной группе № 2 (Железнодорожная), но по неизвестной причине отказался быть депутатом. Еще больше усугубило ситуацию то, что во время предвыборной кампании агитационные материалы посвятили бойцам СВО. Люди голосовали за Евсюкова, делом доказавшего свою преданность родине — и в итоге такой поворот. После отказа ветерана стало известно, что его место в думе займет Владислав Новомлинский — родственник экс-главы региона Ивана Шабанова и заместитель главврача больницы «РЖД-Медицина».

Фото: РИА «Новости»

«Вам всем Верховный сказал прямо…» Жителей Воронежской области эта подмена, мягко говоря, удивила — особенно с учетом недавнего заявления президента Владимира Путина о том, что участникам СВО открыта дорога в политику. Вскоре скандал вышел за пределы области и стал широко обсуждаться в Сети. Автор Telegram-канала «Воевода вещает» на днях выразил уверенность, что бойца СВО каким-то способом заставили уступить депутатское кресло человеку, которого согласовали местные власти. «Вам всем Верховный сказал прямо: „Будет наша смена“. В Воронеже решили забить на слова Владимира Владимировича? Чем запугали ветерана? Купили?» — поинтересовался он. Также блогер призвал прокуратуру разобраться в случившемся и потребовал, чтобы вставшие на политический путь военные выполняли взятые обязательства.

Товарищи! Назвались груздями — полезайте в короб. «Воевода вещает»

Свое мнение выразил и Сергей Колясников. «Вот это я понимаю, „прозрачные и честные“ выборы. Люди голосовали за ветерана СВО, за перемены, за того, кто защищал родину. А им шмяк — внука губера подсунули, розовощекого и упитанного», — с иронией заметил блогер. Также Колясников уточнил, что такая подмена бросит серьезную тень на власти.

Красиво, молодцы. Нет никаких сомнений, что после такой «рокировки» доверие к выборам у граждан вырастет до небывалых высот. Сергей Колясников Блогер

Продолжила дискуссию вокруг этого события и актриса Яна Поплавская. Она тоже задалась вопросом, почему ветеран СВО неожиданно отказался от мандата. «Что заставило его так подвести тех избирателей, которые голосовали за него? Он ведь боец, почему же не стал биться за людей до конца?» — отметила артистка. Звезда допустила, что у военного должна была быть веская причина, чтобы так поступить, и призвала его рассказать всем об этом.

Как Евсюков объяснил свой отказ от мандата Сегодня Евсюков объяснил, чем было продиктовано его решение отказаться от мандата. По словам ветерана СВО, он поступил так, чтобы продолжить работу в Военно-воздушной академии. В воспитании будущих офицеров, по его мнению, он принесет больше пользы, чем на посту чиновника. «Продолжается СВО, и я принял решение отказаться от мандата. Считаю, что наиболее полезен я буду в воспитании будущих офицеров. Я вернулся после ранения в Военно-воздушную академию (в результате ранения Евсюков лишился ноги, — прим. ред.) <…>. Коллектив меня не бросил, наоборот, поддержал, и я остаюсь в одном строю с ребятами», — сказал Евсюков. Также он пояснил, что рассчитывал на победу на выборах в городскую думу, которая предусматривала возможность для кандидата остаться военнослужащим. «По итогам голосования мне нужно было сделать выбор — либо остаться на военной службе, либо быть областным депутатом», — заключил ветеран.