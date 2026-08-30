Сегодня 22:21 Школы клоунов помогают строить карьеру? Как офисные работники снимают стресс и прокачивают софт-скиллы Карьерный эксперт Варакин: школы клоунов косвенно помогают продвижению на работе Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Среди западных офисных работников стали популярны школы клоунов. Они помогают не только расслабиться, но и продвинуться по карьерной лестнице. Смысл эксцентричного хобби и адекватные альтернативы — в материале 360.ru.

Что собой представляют школы клоунов на Западе и в России

Когда речь заходит о школах клоунов, многие представляют собой классические цирковые училища. Однако на Западе, где уроки клоунады довольно популярны, это направление куда шире. Клоунаде обучают профессиональных актеров — так они тренируются раскрепощаться на публике, импровизировать и общаться со зрителями.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Существует отдельное направление «медицинская клоунада», которой обучают в специализированных институтах. Помимо актерского мастерства, студенты осваивают психологию, социологию, правила гигиены и медицинской этики. Окончив обучение, артисты работают в штате крупных больниц с тяжелобольными детьми и страдающими деменцией пожилыми людьми. Наконец, есть студии, организующие вечерние курсы или интенсивы выходного дня не только для будущих артистов, но и для офисных работников — от юристов до психологов, — не планирующих менять сферу деятельности. Такие студии есть в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне. Люди отпускают контроль, учатся импровизировать и легко принимать свои ошибки, перестают бояться выступать на публике и казаться смешными.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

В России школы клоунов не так популярны, но при желании найти место учебы можно. Клоунов готовят единичные профессиональные учреждения, главное из которых — Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева (Карандаша). Институты искусств и цирковые училища открывают соответствующие программы переподготовки. В театральных вузах факультетов клоунады нет, но ее элементы преподают в рамках других курсов. С нулевых годов развивается медицинская клоунада, правда, в основном в рамках благотворительности. Есть видеокурсы и мастер-классы в режиме онлайн.

Как уроки клоунады могут помочь в работе

На Западе уроки клоунады стали новым лекарством от карьерного выгорания, сообщило американское издание The Wall Street Journal. «Белые воротнички» используют их как терапию для снятия стресса и не только. «Яркое хобби, вырывающее вас из обыденности, отдаляет срок выгорания и прибавляет сил для нового рабочего дня», — подтвердил в беседе с 360.ru кадровый эксперт Илья Варакин.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Некоторые выпускники таких курсов стали упоминать о «клоунских» занятиях в резюме, надеясь выделиться среди других соискателей. В целом это не лишено смысла. Как отметил собеседник 360.ru, в современном мире очень важны софт-скиллы, или гибкие навыки, которые не связаны с профессионализмом напрямую, но помогают строить карьеру. Речь об умении коммуницировать и правильно оценивать взаимодействие с людьми, выстраивать управленческие цепочки, создавать команды.

Чем более развит эмоциональный интеллект, тем больше у вас возможностей с этими скиллами продвигаться по карьерной лестнице. Так что занятия, развивающие интеллект, творческую жилку, чувство юмора и навыки публичного выступления, конечно, способствуют продвижению. Илья Варакин Кадровый эксперт, руководитель агентства «Трудовые резервы»

Правда, по мнению эксперта, в резюме о прохождении таких экстраординарных курсов сообщать не стоит, поскольку работодатели могут воспринять это неоднозначно. Лучше указать навык публичных выступлений, не вдаваясь в подробности.

Где еще можно получить софт-скиллы

Школы клоунов все-таки не для каждого, да и найти в России подходящие курсы не так просто. К счастью, это не единственный метод наработки гибких навыков.

Фото: Winfried Schäfer/imageBROKER.com / www.globallookpress.com