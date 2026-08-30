Школы клоунов помогают строить карьеру? Как офисные работники снимают стресс и прокачивают софт-скиллы
Карьерный эксперт Варакин: школы клоунов косвенно помогают продвижению на работе
Среди западных офисных работников стали популярны школы клоунов. Они помогают не только расслабиться, но и продвинуться по карьерной лестнице. Смысл эксцентричного хобби и адекватные альтернативы — в материале 360.ru.
Что собой представляют школы клоунов на Западе и в России
Когда речь заходит о школах клоунов, многие представляют собой классические цирковые училища. Однако на Западе, где уроки клоунады довольно популярны, это направление куда шире.
Клоунаде обучают профессиональных актеров — так они тренируются раскрепощаться на публике, импровизировать и общаться со зрителями.
Существует отдельное направление «медицинская клоунада», которой обучают в специализированных институтах.
Помимо актерского мастерства, студенты осваивают психологию, социологию, правила гигиены и медицинской этики. Окончив обучение, артисты работают в штате крупных больниц с тяжелобольными детьми и страдающими деменцией пожилыми людьми.
Наконец, есть студии, организующие вечерние курсы или интенсивы выходного дня не только для будущих артистов, но и для офисных работников — от юристов до психологов, — не планирующих менять сферу деятельности. Такие студии есть в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне. Люди отпускают контроль, учатся импровизировать и легко принимать свои ошибки, перестают бояться выступать на публике и казаться смешными.
В России школы клоунов не так популярны, но при желании найти место учебы можно.
Клоунов готовят единичные профессиональные учреждения, главное из которых — Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева (Карандаша). Институты искусств и цирковые училища открывают соответствующие программы переподготовки. В театральных вузах факультетов клоунады нет, но ее элементы преподают в рамках других курсов.
С нулевых годов развивается медицинская клоунада, правда, в основном в рамках благотворительности. Есть видеокурсы и мастер-классы в режиме онлайн.
Как уроки клоунады могут помочь в работе
На Западе уроки клоунады стали новым лекарством от карьерного выгорания, сообщило американское издание The Wall Street Journal. «Белые воротнички» используют их как терапию для снятия стресса и не только.
«Яркое хобби, вырывающее вас из обыденности, отдаляет срок выгорания и прибавляет сил для нового рабочего дня», — подтвердил в беседе с 360.ru кадровый эксперт Илья Варакин.
Некоторые выпускники таких курсов стали упоминать о «клоунских» занятиях в резюме, надеясь выделиться среди других соискателей.
В целом это не лишено смысла. Как отметил собеседник 360.ru, в современном мире очень важны софт-скиллы, или гибкие навыки, которые не связаны с профессионализмом напрямую, но помогают строить карьеру.
Речь об умении коммуницировать и правильно оценивать взаимодействие с людьми, выстраивать управленческие цепочки, создавать команды.
Чем более развит эмоциональный интеллект, тем больше у вас возможностей с этими скиллами продвигаться по карьерной лестнице. Так что занятия, развивающие интеллект, творческую жилку, чувство юмора и навыки публичного выступления, конечно, способствуют продвижению.
Илья Варакин
Кадровый эксперт, руководитель агентства «Трудовые резервы»
Правда, по мнению эксперта, в резюме о прохождении таких экстраординарных курсов сообщать не стоит, поскольку работодатели могут воспринять это неоднозначно. Лучше указать навык публичных выступлений, не вдаваясь в подробности.
Где еще можно получить софт-скиллы
Школы клоунов все-таки не для каждого, да и найти в России подходящие курсы не так просто. К счастью, это не единственный метод наработки гибких навыков.
Можно пройти тренинг по искусству дебатов, тренинг по невербальным взаимодействиям. Развитию мозговой активности хорошо способствует и музыка, подчеркнул Варакин. А еще можно изучать необычные языки.
Прокачивать софт-скиллы не обязательно в рамках специальных занятий. Этому способствуют творчество, командные игры, волонтерство, чтение книг по психологии общения, тайм-менеджменту и эмоциональному интеллекту. Но важно не только увлекаться теорией, но и сразу применять рекомендации на практике.