Сегодня 12:10 Оправдания, от которых стыдно. Как кокошник стал символом борьбы за культуру в уральской школе 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com Общество

Мода

Одежда

Дети

Школы

Свердловская область

Образование

В школе города Березовский Свердловской области учительница довела второклассницу до слез, заставив снять русский кокошник. Но ношение хиджабов в школе разрешено. Мать девочки возмущена: почему одним можно, а другим — нельзя?

Что известно о скандале с кокошником в Березовском В уральском Березовском разгорелся настоящий культурный скандал, который поставил под сомнение принципы равноправия и уважения к традициям в российских школах. Обычный ободок, стилизованный под русский головной убор, стал причиной слез девочки и жарких споров о двойных стандартах. Второклассница пришла на уроки в изящном современном украшении — ободке, оформленном в стиле кокошника. Речи о громоздком сценическом аксессуаре не шло. Но учительница отреагировала резко и категорично. Мама девочки Екатерина Кириченко, тоже работающая педагогом, рассказала, что учительница заставила ребенка снять украшение. «Снимай кокошник, ты не на карнавале», — заявила преподаватель. Девочка не смогла ничего возразить и вернулась домой в слезах. Теперь школьница отказывается носить элемент национальной культуры. «Больше не хочет надевать кокошник, после того как ее отругали», — рассказала мать девочки E1.ru.

Фото: Медиасток.рф

Хиджабы можно, кокошники — нельзя? Ситуация стала особенно резонансной на фоне того, что в этой же школе лояльно относятся к ношению других национальных религиозных атрибутов. «Девочки из мусульманских семей, в том числе в младших классах, приходят на уроки в национальной одежде. В платках, хиджабах ходить можно. Хотя это не элемент школьной формы, но их родители одевают так детей», — сказала Екатерина. В связи с этим возникает вопрос: почему один национальный символ запрещают под предлогом «делового стиля», а другие — разрешают? Мама девочки подчеркнула, что не хочет разжигать межнациональную рознь, но настаивает на справедливости. Если уважают традиции одной культуры, то же самое важно распространять и на другие.

Фото: РИА «Новости»

Кокошник — не просто модный аксессуар Екатерина Кириченко глубоко увлечена историей русского костюма. Женщина объяснила, что для нее кокошник — не просто модный аксессуар. «Прочитала историю, происхождения этого украшения. Меня восхитило, что кокошник — это символ хранительницы очага, символ заботы о детях», — объяснила мать девочки. Сама она регулярно носит стилизованные ободки на работу в школу, сочетая кокошники с деловыми костюмами. Екатерина видит в этом способ поддержки национальной идеи и возрождения интереса к своим истокам.

Сейчас все уральские дизайнеры, наоборот, вводят в моду уральские мотивы, традиционные символы, те же кокошники. Я этому очень рада. Екатерина Кириченко мать школьницы

Постыдные оправдания Вместо того чтобы уладить конфликт, директор школы Алексей Дорохин не придумал ничего лучше, чем оправдать педагога беспокойством за безопасность детей. По его словам, учительница попросила не приходить девочку в кокошнике из-за его «травмоопасности», рассказала член СПЧ при президенте Марина Ахмедова. «Не знаю, какое у директора отчество, но хочется обратиться к нему: „Алексей, а вы знаете, что карандаши и ручки тоже травмоопасны — они острые? И лет до пяти родители предпочитают не оставлять детей наедине с карандашами“. А уж второклассники, наверное, как-то справляются с ручками и карандашами, циркулями и линейками. И с кокошником справятся», — написала она в Telegram-канале. Оправдания директора на самом деле вызывают стыд. Многодетную маму девочки вовсе назвали скандалисткой.

Фото: РИА «Новости»

Неожиданный поворот Накануне министр образования Свердловской области Светлана Тренихина сама выступила за ношение кокошников в школе, отметила Ахмедова. «В школу Березовского в спешном, нет, даже в экстренном порядке была направлена комиссия, которая уже приступила к изучению всех обстоятельств, связанных с запретом кокошника», — добавила она. Комиссия оценит поведение педагогического состава.

Фото: РИА «Новости»

Стоит отметить, что ношение кокошников поддержал президент России Владимир Путин. Он указал на возрождение традиции во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

У нас возрождается такая русская традиция: девочки, молодые девушки на свои мероприятия — например, где-то отдыхают, в барах, — приходят в кокошниках, русских нарядах. Знаете, это не шутка. Меня это очень радует. Владимир Путин президент

По словам главы государства, такая тенденция означает, что попытки врагов разложить изнутри российское общество провалились. «Наоборот, получают эффект, обратный ожидаемому. <… > Это говорит о зрелости и прочности российского общества», — заключил президент.