Президент России Владимир Путин отметил вновь появившуюся традицию: российские девушки стали носить кокошники и народные костюмы на мероприятиях. Об этом глава государства рассказал на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«У нас возрождается такая русская традиция: девочки, молодые девушки на свои мероприятия, например, где-то отдыхают в барах, приходят в кокошниках, русских нарядах. Знаете, это не шутка. Меня это очень радует», — признался он.

Путин подчеркнул, что, несмотря на попытки расколоть российское общество изнутри, противники не достигают своей цели. Наоборот, эффект обратный. По словам президента, это подтверждает зрелость и прочность российского общества.

Некоторые страны стремятся нанести России стратегическое поражение и заставить народ страдать, заметил глава государства. Им пора остановиться, заявил Путин. Он добавил, что многополярность и полицентризм — это реальность, с которой предстоит жить. Успех в построении устойчивого мирового порядка во многом зависит от каждого.

Ранее Путин предупредил, что стремительные изменения в мире могут оставить человечество в роли пассивных наблюдателей за происходящим. Президент подчеркнул, что институты глобального управления, сформированные в прошлую эпоху, утратили эффективность.