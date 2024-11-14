Сегодня 16:22 Пятнадцатилетний девиант: школа покрывает, а государство жалеет Публицист Миронова призвала ввести закон об исключении агрессивных детей 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В городе Нижние Серги сын мигранта из Азербайджана с разбега пнул ногой в грудь одноклассницу. Поведение ряда СМИ крайне интересное. Вероятно, исключительно с целью укрепления дружбы народов и заговаривания вышедшей из-под контроля проблемы мигрантов мальчика в медиа называют то Эдиком, то вовсе Егором. Даже писали, будто бы между «Егором» и одноклассницей произошла драка, а теперь мальчику в интернете пишут хейтеры. Но к такой толерантности мы привыкли.

Сейчас интереснее, что журналисты не могут разобраться, по какой же статье будет дело. Следственный комитет сообщил, что проверку проводят по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса, по которой уголовная ответственность наступает с 16 лет. В этом случает ни ребенок, ни его семья ответственности за нападение на девочку не понесут.

Трепетное отношение к малолетним девиантам Происшествие в Нижних Сергах показало, что мы в России по-прежнему страдаем от гипертолерантности государства по отношению к малолетним преступникам. Второе неприятное открытие — так и нет механизма для пресечения травли в школах, преследования, истязания детей. Возраст уголовной ответственности у нас крайне низкий. По множеству преступлений дети фактически неподсудны. За убийство, разбой, грабеж они отвечают лишь с 14 лет, при этом сроки им всегда стараются давать мягкие. Больше 10 лет лишения свободы человек не получает, даже если за день до совершеннолетия убьет тысячу людей. У нас был показательный пример абсурдно мягкого законодательства в отношении малолетних преступников: ультраправая банда Рыно — Скачевского, на счету которой 24 доказанных убийства и несовершеннолетние члены которой получили от шести до 10 лет колонии. Лидер банды Артур Рыно вышел на свободу после 10 лет отсидки. Вскоре попал снова в криминальные сводки — похитил дочь. Рыно признался в убийстве 37 человек. Через четыре дня после вынесения его банде приговора был убит судья, вынесший приговор, доказано, что убили его правые радикалы. Как вам? Десять лет за 37 убийств в составе группы?

Но то дела минувших дней. Может быть, что-то изменилось? Ничего! Недавно ребенок 13 лет под Волгоградом сжег дом и машину соседки — ему ничего не будет. Другой мальчик, девяти лет, в Старой Руссе сбросил стекло на девочку и убил ее — тоже ничего не будет. Даже госпитализировать его не могут без согласия родителей.

До того в Тюменской области три девочки 15, 16 и 17 лет напали на мужчину в терминальной стадии рака: они всю ночь избивали его в туалете автостанции, порезали консервной банкой и пропороли кишечник палкой! Через полтора месяца мужчина скончался. Девочки получили каждая в среднем полтора года колонии. Родители отделались штрафом 500 рублей.

Фото: РИА «Новости»

Как бы помягче Очевидно, государство у нас до последнего избегает заводить уголовные дела против малолетних, а при необходимости старается смягчить статью. В России наблюдается отчетливая воля госмашины дать детям-извергам шанс на исправление. Однако никаких действенных мер для осуществления такового не предусмотрено. Учет в «комнате милиции» ничем ребенку не грозит. В советское время попадание на учет портило ребенку перспективы: он уже практически терял шанс поступить в вуз и техникум. Даже когда комнаты упразднили и создали комиссии по делам несовершеннолетних, в СССР в отношении проблемных детей предусматривались надзорные меры. Так, инспекторы проверяли по вечерам детей дома, если их не оказывалось, родители получали штраф. Инспекторы интересовались посещаемостью детей в школе, оценками. Вспомните «Слово пацана». Инспектор ходила к малолетнему Пальто, который засветился в драке. Сегодня попадание на учет к инспектору по делам несовершеннолетних ничем не грозит ни ребенку, ни его родителям. В будущем он вряд ли сможет работать на офицерских должностях в МВД, его не возьмут в ФСБ, могут не взять в МЧС или не принять в МГУ. И все.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Азербайджанский подросток из Нижних Серег сообщил другу, что его поставили на учет. Может не нервничать, ему за это ничего не будет. Мягкость системы в этом конкретном случае видна и по тому, что нарушителя сразу собрались привлекать по самой «легкой» части статьи 213 Уголовного кодекса — это хулиганство с применением насилия к гражданам. Намеренный пинок с разгона в грудь — это хулиганство. Причем минимум одна девочка снимает пинок на видео и командует подростком — говорит ему «Давай!», и он бежит пинать. Это уже вторая часть статьи 213 Уголовного кодекса — хулиганство, совершенное группой лиц. И ответственность с 14 лет. Почему же к подростку собрались применять более мягкую статью? Одно СМИ сообщило, что дело завели по второй части, но это, скорее всего, ошибка: новость вышла 12 ноября, когда СК официально объявил, что организована проверка, а речь идет о более легком составе, по которому азербайджанский мальчик не может быть привлечен к ответственности из-за малолетства.

Увы, пока за травлю детей привлечь трудно, такие нападения квалифицируют по части первой статьи 213. Обычная практика, а дети по этой статье до 16 лет неподсудны. То есть буквально ничего не предусмотрено для ребенка, который годами избивает других детей. В городе Нижние Серги мы пока имеем немного: Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль, но уголовная статья, о проверке по составу которой сообщило ведомство, не предусматривает привлечение подростка к ответственности.

Ничего с ним не поделать При этом, заметьте, что журналисты выяснили: сын мигранта, по словам одноклассников, издевался над девочкой полтора года минимум. Задирал, оскорблял, даже плевал в нее. Если знали дети, учитель не знать не мог. Но травля продолжалась и закончилась пинком в грудь. Здесь мы видим сразу две проблемы. Первая, меньшая, заключается в том, что у школы сегодня нет инструментов, чтобы исключить девиантного ребенка. С одной стороны, такие ситуации стали разрешаться в пользу агрессивных детей, государство дает им шанс на исправление, при этом никак не воздействуя. Видимо, предполагается, что моральный урод «израстется» и сам исправится. С другой — наших детей подпирает сокращение и едва ли уже не уничтожение коррекционной педагогики: убирают спецшколы для проблемных детей, убирают дефектологов. Все под благим предлогом борьбы за инклюзивность. На самом же деле это похоже просто на желание сэкономить. Подсадить неуправляемых, необучаемых, легко возбудимых детей к обычным и объявить, что так они будут социализироваться.

Фото: YAROCKY_RUSLAN/ / Global Look Press

Да не будут! Детям с дополнительным потребностями нужны особые специалисты. Дети с проблемами не смогут учиться, если для них не создать условия. Зато они будут невротизировать окружающих, тормозить обучение, стягивать внимание педагогов на себя, что приводит в том числе к расхолаживанию других учеников, находящихся в пограничном состоянии. Таких, которые без дурного примера смогли бы учиться и расти нормально. Раньше проблемного ребенка можно было из школы исключить, перевести в «вечернюю» или коррекционную. Он не болтался по пять лет в одном классе и не кошмарил приличных детишек. Ученики, которые годами срывают уроки, уходили в «вечерние» школы. Это не совсем правильное название, но мы, будучи детьми, коррекционные школы для двоечников и хулиганов называли именно так. Сейчас таких нельзя выставить из класса. Нельзя отругать. Нельзя на них пожаловаться директору, в комитет по образованию — учителя обвинят в некомпетенции.

Фото: РИА «Новости»

На второй год такого ребенка оставить почти невозможно. Школы не только практически лишены инструментов, позволяющих это сделать, — они мотивированы тянуть двоечников, безумцев, асоциальных, потому что рейтинг образовательного учреждения, премии учителям зависят от того, сколько детей учатся без двоек. Учителю невыгодно ставить двойки. Тут у нас 12 ноября произошел другой инцидент: во время школьной драки 12-летнему сыну депутата Виталия Милонова сломали челюсть. Сам депутат рассказал, что в школе есть некий дагестанец-задира, который давно пристает к детям. И добавил: «Надеюсь, его выкинут из школы».

А вот напрасно депутат надеется. Никаких законных оснований «выкинуть» этого ребенка у школы нет. Хотя очевидно, что никто не хочет учить своих детей с мальчиком, который крошит челюсти. Мы, общество, в свою очередь, надеемся, что Милонов сейчас разберется в этой ситуации и инициирует закон, по которому обычные граждане смогут добиться исключения из школы агрессивных детей, которые могут избить, оплевать, сломать челюсть другому ребенку.

Школа покрывала Еще страшнее, что школа заинтересована покрывать травлю. Только что стало известно о том, что в отношении, судя по всему, руководства школы № 2 города Нижние Серги начата процессуальная проверка по статье 293 Уголовного кодекса «Халатность». Более того, мы имеем достаточно беспрецедентный случай: официальный канал Следственного комитета сообщил о том, что, по версии ведомства, азербайджанский подросток (так он и обозначен в сообщении СК) долгое время издевался над русской девочкой, а школа не только не предпринимала мер, но и запретила детям снимать происходящее на видео. Ранее школьники из этой школы № 2 рассказали журналистам, что их заперли в классе и потребовали отдать телефоны — чтобы учителя смогли проверить, нет ли на гаджетах видеосъемки эпизодов травли. Зачем это школе? А тот самый проклятый сор, который у нас до сих пор пытаются не выносить из избы, но заметать под лавку.

Здесь позволю себе отступить и рассказать историю. В 2012 году я, живя в Тюмени, писала о банде в тюменской гимназии 44. Там девочка, причем маленькая, сколотила группировку, которая по ее воле избивала и грабила малышей. Девочка подросла, в 13 лет она уже ходила в общежитие к взрослым мужчинам, уголовникам, один раз заманила туда 12-летнюю девочку, которую изнасиловали. После этого бандитка запугивала девочку, говоря, что уголовники расправятся и с маленькой ее сестрой. Девочка очень любила сестренку и молчала, ее стали принуждать к занятию проституцией, вымогать деньги. Все открылось, когда жертва попыталась покончить с собой. Мать обратилась в органы, начались отписки.

Когда мы, провинциальные журналисты, смогли докричаться до федеральных СМИ и обнародовали историю на всю страну, выяснилось, что жертв банды было много, что один раз эту банду судили, но по просьбе школы, которая не хотела портить себе рейтинги, по просьбе чиновников от образования главную бандитку провели как свидетельницу. Не стали судить!

В итоге ей дали шесть лет воспитательной колонии, а осудили, когда исполнилось 16. В Тюмень тогда десантировались московские следователи, была проведена встреча с родителям детей этой школы. Все узнали, что из школы уходило чуть не по 100 учеников в год — родители молча забирали документы и спасали своих детей, потому что нельзя было найти справедливости. Тюменский департамент образования до последнего силился держать лицо, дело на директора школы завели только после приезда в Тюмень московского следователя. Кстати, для главы департамента Андрея Степанова громкая история с много лет орудовавшей бандой школьницы не стала точкой в карьере — он пошел на повышение и занял пост уполномоченного по делам ребенка Тюменской области. Хочется верить, что трагическая история травли девочки из школы № 2 города Нижние Серги станет для нашего государства и нашего общества большим уроком и поводом пересмотреть отношение к травле, хулиганству в школах и халатности педагогов, которые замалчивают нападения на детей ради собственной выгоды.