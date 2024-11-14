Милонов пообещал отвезти на полигон подростка, который подрался с его сыном

Shot: Милонов хочет отвезти сына и его обидчика на полигон, чтобы те помирились

Депутат Виталий Милонов хочет отвезти на полигон подростка, который подрался с его сыном. Об этом парламентарий рассказал Telegram-каналу Shot .

Журналисты напомнили, что обидчик сломал скулу ребенку депутата.

Милонов выразил надежду на то, что его 12-летний сын помирится с оппонентом. Правильным решением депутат назвал прощение друг друга и дальнейшее недопущение подобных ситуаций.

Он отметил, что хочет отвезти юношей на военный полигон, чтобы «они побегали, постреляли и увидели, что возможность рассчитывать на соратника в сложный момент крайне ценна».

Сын депутата пострадал во время драки с одноклассником в школе в Петергофе. Сам Милонов сообщал, что обидчика его сына привлекают к ответственности. Парень, по словам парламентария, приставал ко многим детям. Медики зафиксировали все ушибы сына Милонова, после чего ребенка отпустили домой.