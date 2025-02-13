13 февраля 2025 23:30 Схема выгодна всем, но ее изменят. К чему приведут новые правила оплаты за отопление? Юрист Крохин: при оплате отопления только зимой можно лишиться льгот 0 0 0 Общество

Льготы

ЖКХ

Отопление

Правила

Россия

С 1 марта в России вступят в силу новые правила расчета платы за отопление для жителей многоквартирных домов: его будут производить только за отопительный сезон. Причем этот вариант преподносят как более прозрачный и понятный. Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин на стриме 360.ru с таким мнением не согласился.

«У людей что так будут в квитанциях суммы за отопление, что иначе. Ни о какой прозрачности дополнительно здесь речи не идет», — подчеркнул он. Крохин допустил, что проблемы возникнут у жителей всех регионов, если они захотят перейти на фактическую оплату: летом никто не склонен накапливать освободившиеся суммы. «Они, скорее всего, потратят [деньги] на себя, на какие-то свои нужды. А зимой столкнутся с увеличением платежей, и это будет для них неудобно», — пояснил собеседник 360.ru.

Интересно Региональные власти смогут решать, когда переходить на новую систему оплаты отопления, начиная с конца отопительного сезона, но не позднее чем за три месяца до его начала. Региональные власти смогут решать, когда переходить на новую систему оплаты отопления, начиная с конца отопительного сезона, но не позднее чем за три месяца до его начала.

Суммы растут, а зарплаты остаются те же В Москве, напомнил Крохин, подобные эксперименты проводили несколько лет назад, что в итоге привело чуть ли не к митингам. Люди возмущались, что в зимний период суммы в платежках вырастают в два-три раза, зарплаты, пенсии и пособия остаются на прежнем уровне.

Поэтому еще с постановлений Совнаркома в начале XX века, когда по всей России вводили централизованную систему отопления, решили, что с учетом доходов населения нужно делать равномерные оплаты. Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы

Подобный подход, обратил внимание член комитета по ЖКХ, выгоден в том числе и самим ресурсоснабжающим организациям. Поскольку в этом случае у них достаточно средств весной и летом для закупки топлива, проведения ремонта и подготовки к осенне-зимней эксплуатации. «И никаких проблем это никогда не вызывало. <…> Повторюсь, это выгодно и удобно как потребителям, у которых равномерная финансовая нагрузка, так и ресурсникам», — сказал Крохин.

Фото: РИА «Новости»

Проблема льгот и субсидий Важным моментом, о котором несведущие сторонники схемы фактической оплаты не упоминают, он назвал вопрос субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Например, у ветеранов и пенсионеров это 50% скидка, а у многодетных — 30%. «В этом случае они могут потерять свои льготы, потому что летом не будут их получать — платы за отопление нет. И в случае холодной зимы могут пострадать, потому что именно в зимний период отопительной норматив потребления тепла может быть превышен», — пояснил собеседник 360.ru. В таком случае, заключил он, вся нагрузка по дополнительной оплате и потраченной на отопление электроэнергии ляжет на потребителя. И деньги придется отдавать из собственного кармана.