Порядок оплаты за отопление изменится в России с 1 марта

В России с 1 марта запретят разбивать плату за отопление на весь год

С 1 марта в России введут запрет на переход регионов на форму оплаты отопления, при которой платеж разбивается на весь год. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление собственниками квартир, с 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год <…> В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета», — отметил депутат.

В тех регионах, кто уже перешел на равномерную оплату, эта форма сохранится, но дальнейшие постановления будут ограничены постановлением правительства.

Депутат отметил и минусы новой формы оплаты — в зимние месяцы счета за ЖКУ будут значительно выше, чем при равномерной оплате.

С 1 марта в России вступят в силу и другие правила начисления платы за коммунальные услуги. Изменения коснутся не только владельцев жилья, но и управляющие компании.