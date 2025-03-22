Шейхи вызвали оторопь у эскортниц. Девушки боятся попасть в сексуальное рабство после случая с моделью Ковальчук

Шокирующие новости об изнасилованной, избитой и выброшенной у дороги украинке Марие Ковальчук вызвали волну паники среди девушек из России, работающих в ОАЭ. Теперь они отказываются от предложений «отдохнуть» с местными шейхами.

От поездок в Эмираты отказываются и украинки, и молодые модели из других стран постсоветского пространства, сообщил Telegram-канал Shot. Некоторые досрочно прекращают сотрудничество с агентствами, несмотря на щедрые обещания: зарплаты до пяти миллионов рублей в месяц и презенты класса люкс.

Судя по столь высокому уровню заработка, россиянки пользуются в Дубае заслуженной популярностью. Поэтому местные агентства стараются уверить девушек, что ситуация с украинкой преувеличена прессой, и в ОАЭ все так же «безопасно».

Но страх усиливают слухи о вечеринках формата Porta Potty, где, по словам девушек, происходят насилие и жестокое обращение. В одной из историй модель избили и выбили зубы, после чего якобы выплатили компенсацию. Другую, как сообщала пресса, выкупил богатый пакистанец, спасая от насильника-извращенца.

Психологический шок, опасения за безопасность и шокирующая история Ковальчук делают свое дело: предложение «отдохнуть» в Дубае больше не выглядит как легкий заработок.