Смирен, кроток и свят. Почему Сергий Радонежский — одна из ключевых фигур православия?

Православная церковь чтит память преподобного Сергия Радонежского 8 октября. Святой известен не только как игумен, но и как важная историческая фигура: именно он благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву, пытался примирить враждующих на Руси князей. Кем он был, какие чудеса совершал, как отметить эту дату с почестями и чего категорически не стоит делать, выяснил 360.ru.

Жизнь Сергия Радонежского Детство и юность Сергий родился в Ростовской области в семье благочестивых родителей Кирилла и Марии. Точная дата появления на свет святого неизвестна: предположительно, где-то между 1314 и 1319 годами. Однажды будущая мать пришла, как обычно, на воскресную службу. Сергий, будучи в ее чреве, так громко вскрикнул, что его услышал весь храм, а затем еще дважды. Пришедшие сделали вывод, что ребенок станет великим служителем Пресвятой Троицы.

Интересно При рождении мальчику дали имя Варфоломей. При рождении мальчику дали имя Варфоломей.

Ребенок с самого раннего возраста соблюдал пост: не пил грудное молоко по средам и пятницам и когда мать употребляла в пищу мясо. В семь лет мальчик начал постигать грамоту. Вместе с ним учились два старших брата — Стефан и Петр. Они делали успехи, а Варфоломей сильно отставал. Ребенок расстраивался и со слезами молился Богу о помощи в освоении грамоты.

Фото: Памятник Сергию Радонежскому в селе Радонеж / РИА «Новости»

Первое чудо Однажды Кирилл отправил Варфоломея пасти лошадей. По пути мальчик встретил старца — тот горячо молился. Отрок подождал, когда инок закончит, и поклонившись, попросил благословить его. Старец, обняв мальчика, спросил, что ему нужно. Варфоломей признался в своих неуспехах в учебе и его печали по этому поводу. Он попросил инока помолиться за него Богу. Старец так и сделал и произнес:

Отныне Бог даст тебе, дитя мое, уразуметь то, что нужно, так что ты и других можешь поучать.

Он дал Варфоломею частицу просфоры — освященного во время богослужения круглого хлеба. Вкусив дар, отрок уговорил старца посетить его дом. Родители горячо встретили гостя. Когда же собравшиеся начали молиться, старец попросил Варфоломея прочитать псалмы. «Я не умею, отче», — отвечал отрок. Но инок сказал, что отныне он умеет, и мальчик чудесным образом начал читать.

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / www.globallookpress.com

Радонеж Познав грамоту, Варфоломей ревностно впитывал все богослужебные труды. Он рано начал поститься, отказываясь от пищи по средам и пятницам, сторонился веселья и других детей, часто уединялся с книгой в руке. Когда подростку исполнилось 15, семья перебралась в село Радонеж. К тому моменту старшие братья женились. В 20 лет Варфоломей попросил родителей благословить его на постриг. Родители были не против, но попросили повременить до их смерти. Варфоломей исполнил их желание. Он молился после их кончины 40 дней в Покровском Хотьковском монастыре, куда прибыл и овдовевший брат Стефан. Варфоломей раздал имущество родителей нуждающимся.

Фото: Преображенская церковь в селе Радонеж / РИА «Новости»

Отшельничество Братья решили уединиться в лесу, чтобы посвятить себя молитве и общению с Богом. Выбрали место, к которому не было троп, устроили хижину, затем построили церковь и освятили ее во имя Пресвятой Троицы по благословению митрополита Феоктиста — за ним братья ходили в Москву. Сейчас на этом месте стоит Свято-Троицкий монастырь. Тяготясь одиночеством, Стефан покинул брата и ушел в Богоявленский монастырь, где познакомился с митрополитом Московским Алексием. Постриг Примерно в то же время к Варфоломею пришел игумен Митрофан. Он постриг отшельника в иноки — Варфоломею было всего 23 года. После обряда ему дали имя Сергий. Новоиспеченный монах семь дней не выходил из церкви и непрерывно молился, питался только просфорой. За стенами храма витало необыкновенное благоухание. Уходя, Митрофан произнес:

На месте сем Бог воздвигнет большую и славную обитель, где будет прославляться великое и страшное имя Его и просияет добродетель.

С тех пор молодой инок молился, проводил время в трудах. Сведения о необыкновенном отшельнике распространялись по земле, и люди начали стекаться к Сергию, чтобы он благословил их и вместе с ними помолился. Святой никому не отказывал. Постепенно вокруг него собралась братия, которая осталась жить в его обители.

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / www.globallookpress.com

Его роль для Русской православной церкви неоценима. Первая волна русского монашества, которая пошла из Киево-Печорской лавры, погибла во времена монгольского нашествия. Преподобный Сергий Радонежский стал тем, кто возродил его в том виде, в котором оно существует до сих пор, рассказал 360.ru протоиерей, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве Андрей Новиков. «Сергий восстановил и перенес в Россию традицию исихазма. Это духовное делание внутренней молитвы, во время которой подвижники благочестия стяжали духа святого и находились в состоянии наиболее тесного из возможного человеку богообщения», — сообщил протоиерей. Радонежский находился в переписке с духовными и интеллектуальными лидерами православия того времени в Византии: с патриархами Константинопольскими, с монахами на святой горе Афон. Он смог объединить византийскую и русскую традиции, когда Византия угасала, а Русь, наоборот, поднималась. Преподобного Сергия считают вторым основателем русского монашества после Антония и Феодосия Киево-Печерских, которые сделали это в X-XI веках — Радонежский возобновил деятельность в XIV веке.

Фото: Viktor Kornushin/Russian Look / www.globallookpress.com

Кроме того, он основал духовный центр Руси — Свято-Троицкую Сергиеву лавру, одно из самых почитаемых не только в России, но и во всем православном мире святых мест. Существуют еще две лавры подобного масштаба: в Греции на горе Фона и Александро-Невская в Санкт-Петербурге, отметил отец Андрей. «Он основал место, куда шли за молитвенной помощью к его мощам, и до сих пор там происходит большое количество чудес. У людей после посещения этого места меняется жизнь», — рассказал протоиерей. Сергий Радонежский умер 25 сентября (8 октября по новому стилю) 1392 года. Учитывая неточность даты его рождения, ему было от 70 до 78 лет.

Фото: Vyacheslav Evseev/Russian Look / www.globallookpress.com

Семь подвигов Сергия Радонежского Благословение монахов на Куликовскую битву До Сергия Радонежского было принято, что монахи и война — вещи несовместимые. Однако жизнь внесла свои коррективы. Дмитрий Донской попросил у преподобного благословения на Куликовскую битву и получил его. Более того, Радонежский отправил на бой двух монахов — Александра Пересвета, который впоследствии победил татарского воина Челубея, и Андрея Ослябю.

Интересно Пересвет во время столкновения с богатырем умер, а Ослябя переоделся в доспехи Дмитрия Донского и повел войско за собой. Обоих позже причислили к лику святых. Пересвет во время столкновения с богатырем умер, а Ослябя переоделся в доспехи Дмитрия Донского и повел войско за собой. Обоих позже причислили к лику святых.

Радонежский сообщил Донскому, что победа точно будет, что он в нее верит и благословляет на нее. «Так он стал одной из ключевых фигур в истории русского государства», — отметил отец Андрей.

Фото: Viktor Kornushin/Russian Look / www.globallookpress.com

Победа над бесами и приручение зверей После пострига Сергий около года оставался в уединении и глуши леса. В это время бесы пытались его изгнать: они пугали 23-летнего инока, насылали на него диких животных. Однако звери, чувствуя святость Радонежского, не нападали на него. Он же защищался горячей молитвой. Каждую свою трапезу делил с медведем, иногда уступая голодному животному пищу. «Пусть никто не удивляется этому, зная воистину, что если Бог живет в человеке и Святой Дух почиет на нем, то все творение ему покоряется», — говорил преподобный.

Фото: Памятник Сергию Радонежскому и Знаменская церковь в духовно-просветительском центре «Сергиевская слобода» в городе Бор / РИА «Новости»

Воскресенье мальчика Во времена отшельничества к Сергию пришел несчастный отец, на чьих руках лежал больной мальчик. Он шел с мыслью: «Только бы мне донести сына живым к человеку Божию, а там ребенок обязательно выздоровеет». От долгого пути и сильного мороза ребенок ослаб и умер. Отец был безутешным, вышел из кельи, чтобы сколотить гроб. Радонежский склонился над ребенком и долго и горячо молился. Неожиданно мальчик зашевелился и ожил. Настоящее причастие Святой всегда причащался в одиночестве. Однажды его ученик Симон случайно увидел таинство: огонь освятил святой алтарь и спустился на преподобного. Заметив, что он не один, Радонежский попросил Симона не говорить о чуде до его смерти.

Фото: Свечи в Главном храме ВС РФ в парке «Патриот» Одинцовского округа / Медиасток.рф

Подвиг скромности После 10 лет отшельничества и воспитания братии Радонежскому предложили стать игуменом монастыря. Однако Сергий отказывался со словами «Я не достоин». Только после слов митрополита всея Руси Алексия о монашеском послушании он принял чин:

Как Господу угодно, так пусть и будет. Благословен Господь вовеки!

Однако Сергий не стал митрополитом всея Руси, как его просил перед смертью Алексий. Аргумент был тот же. Подброшенный царь Великий князь всея Руси Иван Васильевич и его супруга Софья не могли зачать наследника — рождались одни девочки. Тогда княгиня отправилась пешком в паломничество в Троице-Сергиеву лавру из Москвы. У села Клементьево ей встретился старец с младенцем. Он подбросил ей за пазуху ребенка и исчез. Позднее Софья поняла, что видела Сергия Радонежского. Дойдя до святой обители, княгиня молилась, а, вернувшись домой, узнала, что беременна. На свет появился великий князь Василий. Хлеба для Москвы Однажды Сергий и его ученики провезли в осажденную Москву 12 повозок с хлебом. Счастливым людям говорили: «Мы — воины из обители Пресвятой и Живоначальной Троицы».

Фото: Троице-Сергиева Лавра / Медиасток.рф

Кому помогает Преподобный Сергий Святой помогает нуждающимся в духовной поддержке: Школьникам и студентам — в учебе;

Ученым — в науке;

Воинам — в борьбе за правое дело;

Нуждающимся в защите от врагов и бедствий;

Тем, кому требуется укрепление веры и избавлении от греха;

Просящим о помощи в профессиональной сфере. «Ни о чем бесполезном не нужно заботиться»: наставления Преподобного Сергия «Имея пищу и одежду, тем довольны будем…»;

«Ни о чем бесполезном не нужно заботиться, но следует уповать и взирать на Бога, который может кормить нас, и одевать, и обо всех наших делах заботиться: и от Него следует ожидать всего, что нужно доброго и полезного душам и телам нашим»;

«Без испытаний и бед не проходит жизнь человеческая и не бывает спасения души. Испытания посылаются за грехи в назидание, их надо мужественно и терпеливо переживать»;

Фото: РИА «Новости»

«…Смирением украшать себя, единомыслие друг с другом хранить, ни во что ставить честь и славу жизни этой, но вместо этого от Бога воздаяния ожидать, небесных вечных благ наслаждения»;

«Желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать, но страшусь суда Божия и предаю себя в волю Господню»;

«От юности своей я не носил на себе золото, в старости же тем более хочу пребыть в нищете»;

«Основанием всякого доброго дела, всякого доброго намерения, по учению слова Божия, должна быть вера; без веры угодить Богу невозможно. Но вера православная, основанная на учении апостолов и отцов, чуждая высокомудрствования, которое часто ведет к маловерию и неверию и сбивает с пути спасения»;

«Любовью и единением спасемся»;

«Кто хочет быть меж нами первым, да будет всем слугой»;

«Приемлю Вас, но да будет известно каждому, что если пришли работать Богу и хотите здесь со мной безмолвствовать, то уготовайте себе претерпеть беды и печали, нужды и недостаток, ибо многими скорбями подобает нам войти в Царство Небесное».

«Как же мы не страшимся отбирать чужое, обижать ближнего и творить всякое зло. Разве мы не видим, что творящие неправду становятся неимущими, дома их пустеют, и память о них исчезает навсегда. И в будущем веке их ждет мучение бесконечное».

«Внимайте себе, братия, всех молю, прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную; к сим же и страннолюбие и смирение с покорением, пост и молитву. Пища и питие в меру; чести и славы не любите, паче же всего бойтеся и поминайте час смертный и Второе пришествие».

Фото: Троице-Сергиева Лавра / Медиасток.рф

Богослужения на Преставление преподобного Сергия Радонежского Накануне в храмах совершают вечернее богослужение. Оно включает в себя Всенощное бдение с чтением канона и акафиста святому и его прославлением, а также парастас — заупокойную службу в честь преставления святого. Утром следует божественная литургия. В нее входит чтение особых молитв в честь Сергия Радонежского, которые прославляют его подвиги и чудеса. Часто в этот день причащаются из-за святости преподобного. «Верующие стараются прийти, помолиться, поучаствовать в службе. Получится даже после работы», — отметил отец Андрей. В России сложилась традиция совершать крестный ход. Богомольцы шли из Москвы в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. В нем даже участвовали члены императорской семьи. Сейчас это повторяют редко и в зависимости от погодных условий.

Фото: Церковь Преображения Господня в селе Радонеж Сергиево-Посадского округа / Медиасток.рф

Молитвы на Преставление преподобного Сергия Радонежского Следует уделить время домашней молитве. Так, 8 октября можно прочесть канон преподобному Сергию Радонежскому. Вот часть текста:

Интересно Песнь 1 Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща. Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с. Христа́, нас ра́ди во́лею смири́вшагося да́же до ра́бия о́браза, подража́в,/ возлюби́л еси́ смире́ние/ и, зе́льным бде́нием и моли́твами душегу́бныя стра́сти умертви́в,/ на го́ру безстра́стия возше́л еси́, Се́ргие пребога́те. Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с. Я́ко свети́льник све́та,/ твою́ ду́шу сле́зными пото́ки украша́я,/ и друга́го Исаа́ка подо́бно сам себе́ возне́сл еси́, преподо́бне,/ и се́рдце твое́ Бо́гу поже́рл еси́. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И́же во чре́ве ма́терни трикра́ты проглаше́нием/ Тро́ицы служи́тель показа́лся еси́/ и, Трисо́лнечным све́том озаряемь,/ де́монская ополче́ния, я́ко паучи́ну, разори́л еси́, преблаже́нне Се́ргие. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Богородичен: Зако́нов кроме́ есте́ственных родила́ еси́ Законода́вца Бо́га и Челове́ка бы́вша,/ Того́, я́ко Бла́га, моли́, Всенепоро́чная,/ на́ша беззако́ния презре́ти, вопию́щих всегда́:/ пои́м Го́споду, сла́вно бо просла́вися. Песнь 1 Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща. Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с. Христа́, нас ра́ди во́лею смири́вшагося да́же до ра́бия о́браза, подража́в,/ возлюби́л еси́ смире́ние/ и, зе́льным бде́нием и моли́твами душегу́бныя стра́сти умертви́в,/ на го́ру безстра́стия возше́л еси́, Се́ргие пребога́те. Припев: Преподо́бне о́тче Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с. Я́ко свети́льник све́та,/ твою́ ду́шу сле́зными пото́ки украша́я,/ и друга́го Исаа́ка подо́бно сам себе́ возне́сл еси́, преподо́бне,/ и се́рдце твое́ Бо́гу поже́рл еси́. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И́же во чре́ве ма́терни трикра́ты проглаше́нием/ Тро́ицы служи́тель показа́лся еси́/ и, Трисо́лнечным све́том озаряемь,/ де́монская ополче́ния, я́ко паучи́ну, разори́л еси́, преблаже́нне Се́ргие. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Богородичен: Зако́нов кроме́ есте́ственных родила́ еси́ Законода́вца Бо́га и Челове́ка бы́вша,/ Того́, я́ко Бла́га, моли́, Всенепоро́чная,/ на́ша беззако́ния презре́ти, вопию́щих всегда́:/ пои́м Го́споду, сла́вно бо просла́вися.

Что можно и нельзя делать в праздник Не рекомендуется: употреблять алкоголь;

объедаться;

ругаться и ссориться;

завидовать и сплетничать;

заниматься тяжелым физическим трудом и шумной работой;

отказывать в помощи. Можно: молиться;

проявлять милосердие;

наводить порядок в мыслях и доме;

совершать добрые дела;

думать о духовном.