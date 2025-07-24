Сегодня 17:35 «Семейная оптимизация». Замглавы метро Москвы перед арестом раздал имущество родственникам 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Первый замначальника московского метрополитена Дмитрий Дощатов перед арестом поспешил раздать своем имущество. Элитная квартира досталась супруге, а загородный коттедж — дочери. Однако особняк тоже арестовали — следствие быстро раскрыло схему.

Что известно о деле Дощатова Заместитель руководителя московского метрополитена Дмитрий Дощатов, бенефициар АО «ВО „Технопромимпорт“» Александр Волынский, гендиректор этой компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве. Знакомый с ходом расследования источник РИА «Новости» рассказал, что «Технопромимпорт» и «Мосинжпроект» заключили договор поставки полушпал для возведения новых линий столичного метро на сумму более трех миллиардов рублей. Фигуранты сговорились заменить оригинальный товар на менее качественный.

Фото: РИА «Новости»

Чтобы получить разрешение на строительство линий из некачественных полушпал, Волынский дал Дощатову взятку в виде автомобили марки Toyota RAV4. За это замначальника подземки разрешил возведение новых линий из подмененных материалов. Затем фигуранты с помощью подконтрольной иностранной компании «ЮАБ Мапид ЛТ» организовали изготовление полушпал на территории Белоруссии. Продукция заведомо не отвечала требованиям качества, при этом товар поставляли под видом оригинального в АО «Мосинжпроект». Участники схемы получили оплату в размере более двух миллиардов рублей. Дощатов признал вину в получении взятки, гендиректор АО «ВО „Технопромимпорт“» Александр Васильев тоже сознался в содеянном.

Фото: РИА «Новости»

Схема с раздачей имущества и арест собственности Басманный суд Москвы арестовал загородный дом и участок дочери Дощатов. Согласно материалам дела, в 2020 году замначальника метрополитена оформил в собственность земельный участок, на котором возвел загородный дом. Оба объекта он оформил на дочь-студентку. «[Дочь] находится на иждивении Дощатова. Добытыми в ходе предварительного расследования доказательствами установлено, что на 2020 год у нее отсутствовали денежные средства, достаточные для приобретения недвижимого имущества», — следует из документов. Дощатов приобрел землю и построил там жилой дом на собственные деньги. Право владения объектами недвижимости он оформил на дочь номинально. В связи с этим суд арестовал особняк и запретил распоряжаться имуществом.

Фото: РИА «Новости»

Незадолго до своего ареста замглавы метро Москвы в рамках мирового соглашения передал своей жене совместно нажитую элитную недвижимость. В ее собственность перешли автомобиль, квартира на берегу Москва-реки в ЖК «Алые Паруса» площадью 156,7 «квадрата» и кадастровой стоимостью 55 миллионов рублей, а также машино-место в этом же ЖК. По соглашению у Дощатова остался автомобиль Toyota RAV4 2022 года. Машина фигурирует в уголовном деле как предмет взятки, полученной фигурантом дела за заключение контракта. Также в собственность замначальника перешел участок с домом площадью 709 квадратных метров в элитном коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе. До этого суд арестов имущество других фигурантов.