«Семейная оптимизация». Замглавы метро Москвы перед арестом раздал имущество родственникам
Первый замначальника московского метрополитена Дмитрий Дощатов перед арестом поспешил раздать своем имущество. Элитная квартира досталась супруге, а загородный коттедж — дочери. Однако особняк тоже арестовали — следствие быстро раскрыло схему.
Что известно о деле Дощатова
Заместитель руководителя московского метрополитена Дмитрий Дощатов, бенефициар АО «ВО „Технопромимпорт“» Александр Волынский, гендиректор этой компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве.
Знакомый с ходом расследования источник РИА «Новости» рассказал, что «Технопромимпорт» и «Мосинжпроект» заключили договор поставки полушпал для возведения новых линий столичного метро на сумму более трех миллиардов рублей. Фигуранты сговорились заменить оригинальный товар на менее качественный.
Чтобы получить разрешение на строительство линий из некачественных полушпал, Волынский дал Дощатову взятку в виде автомобили марки Toyota RAV4. За это замначальника подземки разрешил возведение новых линий из подмененных материалов.
Затем фигуранты с помощью подконтрольной иностранной компании «ЮАБ Мапид ЛТ» организовали изготовление полушпал на территории Белоруссии. Продукция заведомо не отвечала требованиям качества, при этом товар поставляли под видом оригинального в АО «Мосинжпроект».
Участники схемы получили оплату в размере более двух миллиардов рублей. Дощатов признал вину в получении взятки, гендиректор АО «ВО „Технопромимпорт“» Александр Васильев тоже сознался в содеянном.
Схема с раздачей имущества и арест собственности
Басманный суд Москвы арестовал загородный дом и участок дочери Дощатов. Согласно материалам дела, в 2020 году замначальника метрополитена оформил в собственность земельный участок, на котором возвел загородный дом.
Оба объекта он оформил на дочь-студентку.
«[Дочь] находится на иждивении Дощатова. Добытыми в ходе предварительного расследования доказательствами установлено, что на 2020 год у нее отсутствовали денежные средства, достаточные для приобретения недвижимого имущества», — следует из документов.
Дощатов приобрел землю и построил там жилой дом на собственные деньги. Право владения объектами недвижимости он оформил на дочь номинально. В связи с этим суд арестовал особняк и запретил распоряжаться имуществом.
Незадолго до своего ареста замглавы метро Москвы в рамках мирового соглашения передал своей жене совместно нажитую элитную недвижимость. В ее собственность перешли автомобиль, квартира на берегу Москва-реки в ЖК «Алые Паруса» площадью 156,7 «квадрата» и кадастровой стоимостью 55 миллионов рублей, а также машино-место в этом же ЖК.
По соглашению у Дощатова остался автомобиль Toyota RAV4 2022 года. Машина фигурирует в уголовном деле как предмет взятки, полученной фигурантом дела за заключение контракта. Также в собственность замначальника перешел участок с домом площадью 709 квадратных метров в элитном коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе.
До этого суд арестов имущество других фигурантов.