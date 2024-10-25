В Москве арестовали двух фигурантов дела о взятке замначальника метро

В Москве Басманный суд арестовал двух фигурантов по делу о взятке, полученной первым замначальника столичного метрополитена Дмитрием Дощатовым. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева А.В. и Волынского А.С», — рассказал собеседник агентства.

Дощатова обвиняют в получении взятки, Волынского — в даче взятки и мошенничестве в особо крупном размере, а Васильеву вменяют только мошенничество.

Газета «Коммерсант» сообщила, что Дощатов заключил контракт на три миллиарда рублей на проведение работ в метрополитене. Подрядчики выполнили работы только на один миллиард рублей, а остальную сумму похитили.

По версии ГСУ СК России, Дощатову дали взятку в виде автомобиля Toyota RAV4, чтобы он закрыл глаза на неисполнение контракта. Теперь ему грозит наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали замглавы комитета по транспорту Санкт-Петербурга Рената Ягудина, причем взяли с поличным при получении взятки на сумму 2,5 миллиона рублей.