Сегодня 17:09 «Сейчас нас всех тут порежут». Житель Чечни устроил перепалку на пляже в Мариуполе Житель Чечни заехал на пляж Мариуполя на внедорожнике и попал в скандал 0 0 0 Эксклюзив

Общество

Мариуполь

Белый внедорожник Lexus устроил переполох на пляже в Мариуполе. Его владелец не стал парковаться в положенном на месте, а предпочел заехать прямо на пляжную территорию. Несколько отдыхающих начали делать ему замечания и просили переставить иномарку, в итоге дело едва не дошло до рукоприкладства.

«Убери машину по-человечески» Видео перепалки появилось в распоряжении 360.ru. На кадрах, снятых одной из участниц конфликта, видно, что на Lexus приехала семья с детьми. Вместе с водителем, принявшим пляж за парковку, была супруга в хиджабе и закрытой одежде и два мальчика.

Другие отдыхающие справедливо заметили, что кататься по пляжу на внедорожнике — совсем неудачная идея. Во-первых, это небезопасно, ведь тут бегают дети, в том числе и совсем маленькие. Во-вторых, машина поднимает клубы пыли, что тоже довольно неприятно. Да и в целом, когда есть специальное место, где все оставляют свои транспортные средства, такие действия не вызывают понимания.

Фото: Телеканал «360»

Когда один из мужчин попросил водителя убрать машину, тот предложил ему попробовать заставить его это сделать. Остальные начали убеждать упрямого владельца Lexus, что он не прав. «Убери машину по-человечески», — попросил в очередной раз один из участников ссоры. В какой-то момент у одной из женщин начали сдавать нервы. «Ну, все, сейчас нас порежут тут всех», — резко сказала она. В конце концов супруга водителя тоже начала просить мужа переставить внедорожник, заметив, что на машине они на пляж никогда не заезжали. «Вот ваша жена умнее», — отметила еще одна женщина. Дети, с которыми супруги заехали на пляж на машине, при этом были недовольны тем, что все происходящее снимают на телефон. Один из мальчиков пригрозил фиксировавшей ссору девушке, что разобьет ее телефон, а саму ее перевернет.

Фото: Телеканал «360»

Подъезжают к воде и вытворяют что хотят В беседе с 360.ru одна из очевидцев конфликта рассказала, что ситуация произошла накануне на пляже Песчанка. Женщина подчеркнула, что при въезде на него есть парковка. Она бесплатная, и там оставляют машины все отдыхающие. Ни у кого с этим никаких проблем не возникает. «И только некоторые лица, в основном чеченцы, ездят прямо мимо лежащих людей, подъезжают к воде, вытворяют что хотят. Им делают замечания. И это, в общем, стандартная ситуация», — подчеркнула собеседница 360.ru. По ее словам, мужчина, который пытался убедить водителя переставить машину, приехал отдыхать из Тулы. Был со своей супругой. И хотя владелец иномарки и его жена заявляли, что тот пьяный, выпивших на пляже не было.

Фото: Телеканал «360»

«Пьяных не было никого, а они позволяли себе нас оскорблять. Меня свиньей и овцой назвал. Дети вообще ведут себя неадекватно. Ну что это такое? Его спутница тоже сначала себя более-менее вела, а потом стала агрессивнее», — возмутилась она.

Интересно По информации источника 360.ru, мужчина на Lexus является учредителем строительной фирмы из Грозного. Авто зарегистрировано на его мать. По информации источника 360.ru, мужчина на Lexus является учредителем строительной фирмы из Грозного. Авто зарегистрировано на его мать.

Женщина добавила, что в итоге на пляж прибыла полиция, но никакого административного протокола на владельца иномарки составлять не стали, сказав, что надо ждать ГИБДД. Прибыли ли в итоге на пляж гаишники, она не знает: на пляж женщина пришла вместе с маленьким ребенком и ждать правоохранителей до позднего вечера возможности не было. Во всей этой ситуации горожанку возмутило больше всего то, что такие вещи происходят не в первый раз. И всегда люди, которые поступают подобным образом, хамят и угрожают. «И это ведь не первый раз. И сразу идут угрозы, что вы тут националисты», — заключила она.