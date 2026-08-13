13 августа 2026 23:40 Саша и Таня не вместе? Почему зрители шипперят актеров, играющих любовь на экране Психолог Кольцова: зрители проживают сериальную любовь как собственную Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Саша и Таня — герои «Универа», а затем и спин-оффа «СашаТаня» — на экране вместе аж с 2008 года. Актеров Андрея Гайдуляна и Валентину Рубцову, сыгравших одну из самых крепких пар отечественного телевидения, шипперят много лет, но в реальности у каждого из них свои отношения. Почему преданные фанаты порой не отделяют кино от настоящей жизни — в материале 360.ru.

Экранная пара с 18-летним стажем

Саша Сергеев и Таня Архипова начали встречаться еще в начале первого сезона ситкома «Универ». Разница в возрасте — Саша только поступил в университет, а Таня была старше на шесть лет — не смутила молодых людей, и они быстро начали встречаться. Дальше, по закону жанра, было всякое: и ссоры, и расставание из-за мнимой измены, и даже экспресс-брак Тани с другим студентом. Но в итоге, опять же по законам жанра, закончилось свадьбой Саши и Тани и рождением ребенка. Точнее, совсем даже не закончилось — с 2013 года на экраны вышел сериал «СашаТаня», который уже вошел в Книгу рекордов России как самый продолжительный спин-офф в стране. В январе 2026 года на ТНТ прошла премьера юбилейного 10-го сезона, и закрывать проект, похоже, не собираются. Но пока Саша и Таня живут в Южном Бутове, платят ипотеку и растят детей, играющие их актеры живут отдельной друг от друга жизнью.

Фото: РИА «Новости»

Андрей Гайдулян уже дважды был женат, а сейчас, по данным Super, отдыхает с новой возлюбленной на Мальдивах. Известно, что Валерии Никуленко 32 года, она фоторедактор и контент-креатор на фрилансе. Была замужем, детей, предположительно, нет. А Валентина Рубцова уже 25 лет состоит в гармоничных отношениях с бизнесменом и программистом Артуром Мартиросяном. Они женаты с 2009 года, их дочери уже 14 лет. Тем не менее поклонники проектов «Универ» и «СашаТаня» периодически шипперили актеров — уж очень мило, с добрым юмором, они играют влюбленных. Отношения у актеров хорошие. В 2016 году Гайдулян признавался, что его удивляет, как они с Рубцовой за столько лет не надоели друг другу. «Мы прекрасно ладим. У нас один юмор, одно понимание жизни. Мы понимаем друг друга, прислушиваемся к мнению друг друга. И подшутить друг над другом любим», — говорил он. И резюмировал: «Мы бы хотели, чтобы люди смотрели, смеялись и любили друг друга».

Фото: РИА «Новости»

Так и происходило. Однако некоторые еще и верили в то, что экранная любовь Саши и Тани возможна и в реальной жизни, — а потом, возможно, разочаровывались. Почему же так происходит — ведь, казалось бы, очевидно, что кино и реальная жизнь — совершенно разные вещи?

Хочется верить в любовь

Оказывается, наша психика просто не различает придуманную и реальную любовь. Когда мы смотрим кино — плачем над драмой, или смеемся над комедией, или наблюдаем зарождение и развитие яркой и крепкой любви в мелодраме, — мозг воспринимает происходящее на экране как реальность. Мы пропускаем чувства героев через себя, и нам хочется верить, что и в реальной жизни между актерами по крайней мере есть химия, пояснила 360.ru психолог Екатерина Кольцова.

Когда мы сталкиваемся с тем, что между актерами ничего нет, временно возникает диссоциация: может быть, тогда то, что я испытывал, — это не про меня? Я поверил в эту любовь, я ее прочувствовал, а пара не вместе, — и это доказательство того, что передо мной лишь выдуманная картинка. И возникает разочарование: а вдруг мне не дано испытать эту любовь? Рушится ощущение того, что это доступно обычным людям. Немного больно. Екатерина Кольцова. Психолог

Зрители любят мысленно переносить кинороманы в реальность. Интрижки на съемочной площадке и особенно в командировках, куда вместе ездят актеры, действительно вспыхивают постоянно — правда, обычно быстро угасают. Но есть нюанс.

Фото: РИА «Новости»

«Романов между актером и актрисой, которые играли знаменитые пары, [в России] практически никогда не происходило. На Западе — случается, а у нас это большая редкость. Потому что, как они сами говорили, в конце концов, они уже все сыграли на экране, ничего не оставалось дальше», — подчеркнул киновед Александр Шпагин.

Уроки химии

Собеседник 360.ru добавил, что химия между актерами, играющими влюбленных, — одна из самых сложных материй для режиссера. Многие удачные картины о любви из-за этого фактически не состоялись. Порой актеры идеально подходят на свои роли, но совсем не подходят друг другу — и фильм проваливается. Бывали случаи — особенно в 1970–80-х, — когда из-за этого актеров даже меняли. На многие любовные картины советского времени кастинг проходил сложно. Сейчас съемочные группы некоторых проходных фильмов не придают химии должного значения, но по-прежнему встречаются хорошие режиссеры, которые готовы что-то менять уже после начала съемок, лишь бы добиться необходимой искры.

Если химии не происходит между актером и актрисой, это всегда ошибка режиссера. <…> У хорошего режиссера это всегда мука — и у него тоже не всегда получается, вот в чем беда. Это очень опасная игра. Чтобы фильм стал серьезным, действительно запомнился, чтобы его вспомнили, могли положить себе на полку, как книгу, и потом вернуться к нему, нужна тонкая химия между актерами. Александр Шпагин Киновед, кинокритик, журналист