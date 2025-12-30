Самозанятые, ИП и безработные. Какая пенсия ждет эти категории

Будущая пенсия не абстрактная цифра, а конкретный расчет, который можно сделать уже сегодня, будь то выплаты для самозанятого, ИП или даже безработного. Ключ к пониманию лежит в простом выборе: социальное обеспечение по старости или страховая пенсия, требующая взносов и стажа. Какие выплаты от государства ждут тех, кто ни дня не работал? Идет ли трудовой стаж у самозанятых и ИП и какую пенсию они в итоге получат? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.ru.

Какая пенсия ждет самозанятых В России выплачивают два типа пенсий: социальную и страховую. На социальную претендуют все категории граждан вне зависимости от их трудового стажа и статуса. Ее назначают позже: мужчинам — с 69 лет, а женщинам — с 64 года, если человек выйдет на пенсию в 2026 и 2027 годах, и 70 и 65 лет — если в 2028-м и позже. Исключение составляют народы Севера, где возрастная планка снижается на 15 лет.

Страховую пенсию назначают тем, кто выполнил следующие условия: Достижение пенсионного возраста: для женщин — 59 лет, для мужчин — 64 года;

Трудовой стаж — не менее 15 лет;

Минимальное количество пенсионных баллов, или индивидуальных пенсионных коэффициентов, составит не менее 30. От них зависит и размер страховой пенсии.

Стоимость одного балла в 2026 году составит 156,76 рубля, тогда как в 2025-м она равна 145,69 рубля. В итоге размер страховой пенсии складывается из фиксированной части и количества баллов, умноженных на его стоимость.

Для получения страховой пенсии самозанятые должны участвовать в добровольной программе пенсионного страхования, уплачивая взносы. Чтобы Соцфонд засчитал самозанятому год стажа, ему следует уплатить 59 241,6 рубля за эти 12 месяцев. Если внести сумму меньше, стаж посчитают пропорционально. Добровольное пенсионное страхование самозанятых через «Мой налог» Платить взносы можно единоразово или разбив на разные платежи. Главное — успеть сделать это до 31 декабря текущего года. Зарегистрироваться в программе получится через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или в мобильном приложении «Мой налог». В нем нужно найти раздел «Прочее», затем нажать «Социальный фонд России». В открывшемся окне выбрать «Добровольное пенсионное обеспечение», затем — «Подать заявление». После его заполнения необходимо отправить документ в Соцфонд и ждать одобрения заявки.

После этого можно платить взносы, но делать это необязательно: через приложение «Мой налог» или сайт Соцфонда. Проверить сумму уплаченных взносов следует там же или в аккаунте на портале госуслуг. Важно понимать, что пенсионные взносы не уменьшают сумму налога за трудовую деятельность, если человек не работает по упрощенной системе налогообложения. Однако на последнем нет медицинских взносов — они в налог не входят. Если человек больше не работает самозанятым, ему следует сняться с учета и отказаться от программы добровольного пенсионного обеспечения. В противном случае в будущем можно лишиться некоторых льгот, которые положены безработным.

Сняться с учета можно в приложении «Мой налог». Зато сообщить о прекращении внесения взносов получится только через личный кабинет на портале госуслуг или лично в отделении Соцфонда. В аккаунте госуслуг следует выбрать категорию плательщиков — физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а основание — прекращение уплаты страховых взносов. Откроется заявление, которое необходимо заполнить и отправить.

Какая пенсия ждет индивидуальных предпринимателей ИП, как и другие категории граждан, имеют право на социальную пенсию по старости. Страховую пенсию они тоже могут получать, однако придется соблюсти некоторые условия: достижение пенсионного возраста;

трудовой стаж — не менее 15 лет;

количество баллов — не менее 30. Чтобы трудовой стаж шел, а пенсионные баллы копились, индивидуальные предприниматели, как и адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы и другие особые категории граждан, должны уплачивать взносы. В отличие от самозанятых, взносы ИП отличаются и включают в себя: фиксированный взнос, который покрывает не только пенсионное, но и медицинское страхование. Уплачивается в любом случае, даже если ИП не работал и не получил никакого дохода;

взнос в размере 1% от годового дохода, превышающего 300 тысяч рублей. Уплатить взносы можно разово или в несколько траншей, главное — успеть до 31 декабря текущего года. Если заплатить только фиксированный взнос, то ИП начислят 0,707 пенсионных балла. Если же дополнительно внести 1% от дохода, то начислят сразу 5,658 балла.

Исключение составляют ИП, которые работают по системе налогообложения «Налог на профессиональный доход» или по упрощенке. Они фиксированный взнос не платят. Также можно дополнительно участвовать в добровольном пенсионном страховании. Сумма взноса привязана к МРОТ и в 2026 году составляет 59 241,6 рубля в год. Если уплатить эту сумму, то начислят дополнительно 0,975 балла. Максимальный взнос для ИП составляет 473 932,8 рубля. В этом случае в стаж предпринимателя зачислят один полный год. Подключиться к программе можно через приложение «Мой налог». Фиксированные взносы, 1% от дохода и взносы по программе добровольного пенсионного страхования можно уплачивать одновременно — одно не исключает другого. Какая пенсия ждет безработных Если гражданин никогда не работал или трудился неофициально, то у него нет и трудового стажа. По этой причине он не может претендовать на страховую пенсию — только на социальную. В 2025 году социальная пенсия по старости составляет 8824,08 рубля. В 2026-м ее проиндексируют на 4,5%.

Кроме того, государство доплатит разницу между соцпенсией и прожиточным минимумом, установленным в регионе проживания гражданина. Помимо социальной пенсии, суммируются и все возможные пособия, например региональные льготы. Компенсацию за коммунальные услуги или временные выплаты в общий ежемесячный доход не включают.

В некоторых регионах доплату увеличивают на установленный местными властями коэффициент. Например, в Санкт-Петербурге он составляет 1,15. Если бы пенсионер из примера проживал в Северной столице, его доплату умножили бы на это число. Как оформить социальную пенсию Подать заявление на получение пенсии без трудового стажа можно в личном кабинете на портале госуслуг или обратившись в отделение Соцфонда или МФЦ. Для процедуры понадобится только паспорт, а народам Севера — еще и справка, подтверждающая статус. Решение придет в течение 10 дней. Если прожиточный минимум региона выше федерального, следует подать заявление о назначении доплаты в орган соцзащиты. В ином случае доплата будет приходить автоматически из казны государства.