В Новосибирской области мужчину украл беременную собаку

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после кражи беременной собаки. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области.

«Следователем СО МО МВД „Татарский“ возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется по пункту „в“ части второй статьи 158 УК России (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину)», — заявили в ведомстве.

Происшествие случилось на территории Татарского муниципального округа. Местный житель украл беременную спаниель и скрылся. Ущерб хозяину собаки составил 20 тысяч рублей.

В итоге питомца по кличке Гера нашли и вернули хозяевам. Подозреваемый заявил правоохранителям, что собака ему понравилась, поэтому он забрал ее.

Ранее женщина похитила собаку у волонтеров в Москве. В итоге питомца нашли во Владимире.