Не отгулял отпуск — сам виноват? Кто платит за трудоголизм и чем грозят переработки HR-эксперт Мурадян: работодатель обязан отправлять сотрудников в отпуск

Суд может отказать в компенсации на неизрасходованные отпуска при увольнении, если работник по своему выбору не реализовал право на отдых, сообщили в Госдуме. Справедливо ли это и чем грозит отказ от отпуска — в материале 360.ru.

По словам члена комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, перенос неизрасходованной части отпуска на следующий год в виде исключения возможен, но отгулять его нужно в течение 12 месяцев. На днях в СМИ появилась новость, что россиянин отсудил миллион за накопленные дни отпуска за 20 лет.

Фото: Медиасток.рф

Что может грозить отказ от отпуска Отказ от отпуска — зона ответственности сотрудника. Однако работодатель обязан отправлять на отдых. Таким образом, правила нарушают обе стороны, но бывает очень много «договорнячков», рассказал 360.ru HR-эксперт и руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян. «Иногда происходит ситуация, когда реальный человек по документам не отгулял отпуск за пять лет. И что, человека в отпуск отправлять непрерывно? Нет, так нельзя. И он начинает увольняться и говорит: „Заплатите мне за пять лет, потому что я не отдыхал“. Работодатель говорит: „Ты что, с ума сошел? Какие пять лет? Ты должен был за год отдохнуть“», — привел пример эксперт.

Фото: Медиасток.рф

Суд на начисляет работодателю процент за неустойку, а за такой срок накопится приличная сумма. По словам Мурадяна, правильным выходом будет давать сотруднику отгулы или отправлять в отпуск принудительно.

Отказывается — договоритесь, заплатите деньгами и письменно возьмите с него согласие, мол, претензий не имею. Когда дело доходит до суда, он в подавляющем большинстве случаев встает на сторону работников, а не работодателя.

Неотгулянный отпуск — это нарушение, в том числе со стороны работодателя. «Когда работодатель нарушил какие-то правила, ТК России, не отправил вас в отпуск, то вы как работник автоматически становитесь в сильную позицию, автоматически получаете право на компенсацию», — добавил Мурадян. Единственное исключение из правил: если вдруг окажется, что сотрудник отгуливал отпуска в рабочее время и это зафиксировано в устно-письменной форме. Работодателям грозят штрафы за неотдохнувших сотрудников. «Если ипэшник не отправил вас в отпуск — это тысяча-пять тысяч рублей. Если юрлицо — 30 тысяч», — отметил эксперт.

Фото: Медиасток.рф

Почему ходить в отпуск нужно С точки зрения здоровья, отдых — очень важная составляющая рабочего процесса. Трудоголизм является аномальным режимом функционирования, который приводит к снижению эффективности, объяснил 360.ru клинический психолог Григорий Мисютин.

Когда мы доходим до состояния хрупкости, то слишком поздно. Очень важно, чтобы удавалось сохранять базовое функционирование, качество сна, баланс, чтобы мы могли ничего не делать, а когда нужно, сесть и собрать свой фокус внимания, поработать даже с рутинными, а не только с интересными задачами.

Психолог указал на важность сохранения внутренних ресурсов на переживание любых, в том числе приятных эмоций, и понимания, что в какой-то момент нужно взять паузу и восстановиться. В противном случае организм попросту изнашивается. Достаточно важным маркером Мисютин назвал чувство вины за якобы недостаточную работу, мысли о том, что можно было сделать лучше. Все это приводит к тому, что человек начинает ставить перед собой нереалистичные задачи и оказывается в зависимости от продуктивности.

«Если есть мысли в духе „если я это сделаю, то будет ок, если я это не сделаю, будет не ок“, мы находимся в зоне риска. Чувство вины, стыда и ощущение, что я буду хуже, если недостаточно успею, или сделаю недостаточно много, или проиграю в какой-то объективной гонке — это красные флажки, которые говорят о том, что мы близки к провалу», — предупредил специалист.

Фото: Медиасток.рф

Если работник находится в постоянном напряжении, ему нужно вернуться к базовому функционированию: обеспечить себе достаточно сна и отдыха. «Так же, как мы берем паузу между подходами в тренажерном зале, есть пауза, чтобы отдышаться, когда мы катаемся на лыжах или сноуборде, полезно, чтобы была пауза, когда мы работаем даже в очень спокойном режиме в офисе, когда пишем книги, занимаемся творческой или рутинной работой», — подчеркнул Мисютин. У человека должна быть возможность в любой момент остановиться и посмотреть, остались ли еще силы, не забыл ли он сделать что-то для себя. «Не забыли ли мы себя покормить, уложить спать? Практически в режиме детского сада: прогулка, сон, поесть, заняться приятными активностями», — заключил психолог.