Россиянин отсудил миллион рублей за накопленные за более 20 лет отпуска

Более одного миллиона рублей отсудил работник подмосковной компании за накопленные дни отпуска за 22 года. Об этом сообщила пресс-служба Первого кассационного суда.

В опубликованном постановлении говорится, что истец работал в фирме с 1998 года, занимая посты контролера, старшего контролера и управляющего торговым комплексом. За все это время он уходил в отпуск на 38 из 616 положенных ему дней.

Перед увольнением работник потребовал от руководства компании компенсации за накопленные дни. Проводить честный подсчет на предприятии отказались и выплатили сотруднику менее 60 тысяч рублей.

Мужчина обратился в Жуковский районный суд с жалобой. В ходе рассмотрения дела судья постановил, что сумма компенсации за неиспользованный отпуск за 2001-й, 2002-й и с 2004 года по 11 декабря 2023 года должна составить 1 101 227 рублей.

Компания подала апелляцию, но судья при рассмотрении постановил увеличить сумму компенсации работнику еще на три тысячи рублей.

Окончательное решение вынес Первый кассационный суд, который оставил решение нижестоящих инстанций в силе. В определении говорится, что представители фирмы подчеркивали, что бывший сотрудник выезжал за границу, но предоставить приказы о его отпусках не смогли.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что накопление работником неиспользованных отпускных дней за два года может привести к штрафу работодателя со стороны трудовой инспекции. В случае увольнения сотрудника ему полагается компенсация за накопленные дни отпуска.