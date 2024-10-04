Сегодня 18:09 «Сало, мясо, колбаса». На Кубани чиновница уволила худрука ансамбля из-за детской обиды Краснодарская чиновница Мазурова уволила худрука Вирченко из-за детской обиды 0 0 0 Эксклюзив

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В Ленинградском районе Краснодарского края уволили руководителя и основателя народного ансамбля «Родная сторонушка» Виктора Вирченко. В 2024 году коллектив должен был отпраздновать 40-летие со дня начала работы. Причиной увольнения худрука стала детская обида местной чиновницы — в детстве Вирченко называл ее «колбаской» и «салочкой».

Бескультурные страсти «Родную сторонушку» обезглавила врио начальника отдела культуры районной администрации Юлия Мазурова, которая была ученицей народного артиста России. Именитого хореографа вышвырнули из родной творческой среды, когда ему исполнилось 70 лет. Почетный гражданин Ленинградского района Вирченко сыграл большую роль в профессиональном становлении сразу нескольких поколений. За 40-летнюю историю коллектива его участниками стали более 12 тысяч артистов. Мазурова запугала Вирченко: она пообещала наказать балетмейстера за сбор денег с родителей на костюмы и работу на пляже массажистом. При этом все деньги, которые собирает хореограф, идут исключительно на пошив одежды для детей, а работа на пляже помогает Вирченко заработать на нужды ансамбля.

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«Сало», «мясо», «колбаса» Личные амбиции Юлии Мазуровой реализовали под прикрытием реорганизации Центра творчества и искусства — всех уволили и взяли обратно на работу, кроме Вирченко, рассказал он. Мазурова заявила, что в детстве хореограф ее обижал: называл «салочкой» и «колбаской». «Вы меня так называли: „сало“, „мясо“, „колбаса“, „колбик“», — привел слова чиновницы сам Вирченко. Он добавил, что Мазурова была полноватой. Родители детей — учеников Вирченко обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Многие из них со слезами на глазах назвали хореографа человеком, которому при жизни нужно ставить памятник. «У истоков этого ансамбля всегда находился и бессменным руководителем являлся Вирченко Виктор Николаевич. В настоящий момент в результате реорганизационных действий этого человека не берут на работу. Виктор Николаевич остался в стороне от своего детища. Мы считаем, что Виктора Николаевича убрали незаконно с должности, которую он занимал бессменно 39, почти 40 лет. И мы очень просим, чтобы вы, Александр Иванович, разобрались в этом вопросе и вернули нашего любимого Виктора Николаевича Вирченко на его законное место», — сказала одна из родительниц.

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Дочь Вирченко Олеся Лысенко тоже выразила негодование после реорганизации. Она трудилась вместе с отцом. «В этом году должно было исполниться 40 лет нашему ансамблю, 1 апреля мы каждый год отмечаем день рождения, которого ждут дети. Мы считаемся не просто ансамблем, мы считаемся семьей», — подчеркнула дочь. К делу подключился глава Ленинского района. Он пообещал решить вопрос. Ранее в Москве произошел скандал вокруг художественного театра МЕЛ. Труппу решили выгнать из помещения после 30 лет работы.