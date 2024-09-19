«На помойку». На севере Москвы решили выселить единственный в районе театр

На севере Москвы в Отрадном уже более 30 лет работает художественный театр МЕЛ, который показывает спектакли для детей и взрослых. При учреждении есть студии для юных любителей творчества. Театр существует на собственные средства. Несмотря на все это, труппу решили выгнать из помещения, рассказала 360.ru директор Елена Махонина.

Выгнали после 30 лет работы

История длится уже давно: театр с 2021 года борется с управой Отрадного, которая хочется занять помещение, объяснила Елена. По ее словам, три года назад в районе провели конкурс на соцобъект.

«Я подаю, как всегда, документы на социальное помещение, и наши документы просто откладывают в сторону. Мы подавали в суд на то, что конкурс прошел неверно, потому что все документы были у нас правильно сделаны, хотя нас обвиняли в том, что документы были сделаны неправильно», — рассказала директор.

В мае 2024 года женщина узнала, что управа Отрадного подала на театр иск о выселении. В сентябре состоялось заседание Арбитражного суда, который постановил освободить помещение, сообщила женщина со слезами на глазах.