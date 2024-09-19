«На помойку». На севере Москвы решили выселить единственный в районе театр
Директор тетра МЕЛ Махонина: суд постановил освободить помещение в Отрадном
На севере Москвы в Отрадном уже более 30 лет работает художественный театр МЕЛ, который показывает спектакли для детей и взрослых. При учреждении есть студии для юных любителей творчества. Театр существует на собственные средства. Несмотря на все это, труппу решили выгнать из помещения, рассказала 360.ru директор Елена Махонина.
Выгнали после 30 лет работы
История длится уже давно: театр с 2021 года борется с управой Отрадного, которая хочется занять помещение, объяснила Елена. По ее словам, три года назад в районе провели конкурс на соцобъект.
«Я подаю, как всегда, документы на социальное помещение, и наши документы просто откладывают в сторону. Мы подавали в суд на то, что конкурс прошел неверно, потому что все документы были у нас правильно сделаны, хотя нас обвиняли в том, что документы были сделаны неправильно», — рассказала директор.
В мае 2024 года женщина узнала, что управа Отрадного подала на театр иск о выселении. В сентябре состоялось заседание Арбитражного суда, который постановил освободить помещение, сообщила женщина со слезами на глазах.
Я съездила к приставам. Приставы сказали, что это дело нескольких дней. Мы писали письма всем, ходили на какие-то встречи, всем доносили нашу проблему.
Елена Махонина
директор театра МЕЛ
По ее словам, театр является автономной некоммерческой организацией. Директор все 30 лет просила департамент культуры пересмотреть отношение к учреждению.
«Мне отказывали, говорили, что театров в Москве много, и что новые единицы не будут открываться, что, наоборот, новые театры сокращают. Вообще мне непонятна эта ситуация, потому что театр МЕЛ находится в спальном районе, здесь одни дома, здесь ничего нет. <…> У нас есть и детские театральные студии, и спектакли для детей, для взрослых, к нам идет народ, театр находится на самоокупаемости. На протяжении 30 лет мы живем на свои собственно заработанные деньги», — подчеркнула Махонина.
Театр на помойку
Она добавила, что театр уже пытались выселить из помещения в 2012 году из-за системы пожаротушения. Ее должна была сделать управа Отрадного.
«Их обязали, и приставы должны были заставить управу сделать это. Но по какой-то причине это не было сделано», — подчеркнула Елена.
Новое место театру не предложили.
Нас отсюда просто выгоняют, при этом не предоставляя никакого другого помещения. Да его и нет, собственно говоря. И когда я задала вопрос главе управы: «Куда нам?» Мне сказали: «На помойку».
Елена Махонина
директор театра МЕЛ
Управа Отрадного пока не прокомментировала 360.ru сложившуюся ситуацию.
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