Сайт pravda-nn.ru: эксперты назвали семь правил для поддержания здоровья мозга

Здоровье мозга влияет на активность, память, внимание и способность мыслить критически. Специалисты рассказали, что важно для ухода за мозгом и поддержания его функций. Здоровое питание — один из главных факторов. Мозгу нужны витамины, минералы и антиоксиданты, пишет pravda-nn.ru .

Особенно полезны для нервной системы витамин В12, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты, которые содержатся в рыбе, орехах, ягодах и овощах. Например, лосось, скумбрия, грецкий орех, миндаль, черника, малина, шпинат и брокколи — все это полезно для мозга. Кофе и чай в умеренных количествах стимулируют мозговую активность благодаря кофеину и L-теанину.

Важно избегать чрезмерного потребления сахара, алкоголя и насыщенных жиров, так как они негативно влияют на когнитивные способности. Регулярные приемы пищи помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, что необходимо для работы мозга.

Физическая активность улучшает кровообращение, снабжает клетки кислородом и способствует выработке эндорфинов. Даже простая прогулка в течение часа может повысить умственную работоспособность. Бег трусцой, плавание и танцы улучшают память и внимание, снижают риск инсульта и болезней сердца. Эксперты советуют заниматься спортом минимум три раза в неделю по 30 минут.

Сон и отдых тоже важны. Во сне организм восстанавливает клетки, перерабатывает информацию и удаляет токсины. Необходимо спать не менее 7–8 часов, ложась и вставая примерно в одно и то же время каждый день. Некачественный сон негативно влияет на концентрацию и скорость реакции.

Умственная деятельность стимулирует образование новых нервных связей. Головоломки, иностранные языки, шахматы, чтение книг, творчество и обучение новым навыкам помогают поддерживать высокую производительность мозга. Общение также положительно сказывается на его работе.

Борьба со стрессом важна для здоровья мозга. Хронический стресс может привести к истощению нервной системы и ухудшению памяти. Рекомендуется использовать дыхательные техники, заниматься йогой, гулять на свежем воздухе, делать массаж или ароматерапию.

Избавление от вредных привычек — еще один важный шаг. Курение, алкоголь и наркотики разрушительно влияют на мозг, нарушая кровоснабжение тканей, приводя к гибели нейронов и ухудшая память.

Лечение хронических болезней также важно для здоровья мозга. Риск инсультов и нарушений кровообращения увеличивают хронические болезни сердечно-сосудистой системы, диабет и гипертония. Необходимо проходить регулярные медосмотры и контролировать артериальное давление, сахар в крови и холестерин.