Детские пособия, алименты и кредиты. Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2025 года
Ряд законов вступил в силу в России 1 мая
В мае 2025 года вступили в силу новые законы, которые повлияют на разные сферы жизни россиян. Изменения коснулись деятельности блогеров, детских пособий и других аспектов. Подробнее — в материале 360.ru
Порядок и график выплат детских пособий
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком теперь будет зависеть от дохода семьи:
- Если среднедушевой доход выше регионального прожиточного минимума, то семья получит базовое пособие в 50% от его размера;
- Пособие составит 75% от прожиточного минимума, если среднедушевой доход ниже него на каждого члена семьи в конкретном регионе;
- Начислят пособие на ребенка в размере 100% от прожиточного минимума, в случае если каждый из супругов получает меньше установленной государством суммы даже с учетом выплаты в 75%.
Пособие будут перечислять на каждого несовершеннолетнего до 17 лет.
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Выплаты пенсионерам
Россиянам, которые в апреле получили I группу инвалидности или достигли 80 лет, с 1 мая удвоят фиксированную выплату к пенсии.
Сейчас она составляет 8 907,70 рубля, а после вырастет до 17 816. Это произойдет автоматически, никакие дополнительные заявления подавать не нужно.
Параллельный импорт
Минпромторг изменит подход и разрешит параллельный импорт только для ограниченного списка марок, а не для всей товарной категории.
Интересно
Это облегчит доступ российских покупателей к любимым зарубежным товарам.
Выдача потребительских кредитов
С 15 мая 2025 года в России вступает в силу новая процедура выдачи потребительских кредитов и займов, известная как период охлаждения.
Она устанавливается следующим образом:
- Для кредитов и займов размером от 50 тысяч до 200 тысяч рублей: банковская организация обязана предоставить деньги не ранее, чем через четыре часа после принятия положительного решения;
- Свыше 200 тысяч рублей: выдача средств откладывается минимум на 48 часов после одобрения заявки.
Открытый реестр должников по алиментам
С 24 мая 2025 года туда внесут тех, кого судебные приставы объявили в розыск за неуплату денег на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Поправки подписал президент России Владимир Путин.
Персональные данные
С 30 мая требования к их обработке станут строже. За нарушение ужесточат ответственность.
Контроль. Компании и организации обязаны соблюдать повышенные стандарты безопасности и конфиденциальности при сборе, хранении и передаче личной информации пользователей.
Предоставление полных сведений. Граждане имеют право требовать разъяснения о том, каким образом используются их персональные данные, а также могут ограничить обработку своей информации.
Наказания за нарушение. За невыполнение новых норм предусматриваются санкции. Размеры штрафов увеличатся многократно:
- Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей максимальный размер взыскания теперь достигает 800 тысяч рублей;
- Юридические лица могут столкнуться с наказаниями вплоть до пяти миллионов рублей, в отличие от предыдущего предела в 500–700 тысяч.