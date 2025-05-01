Детские пособия, алименты и кредиты. Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2025 года

Ряд законов вступил в силу в России 1 мая

Ekaterina Sychkova/URA.RU
Фото: Ekaterina Sychkova/URA.RU/www.globallookpress.com
Порядок и график выплат детских пособий
Выплаты пенсионерам
Параллельный импорт
Выдача потребительских кредитов
Открытый реестр должников по алиментам
Персональные данные

В мае 2025 года вступили в силу новые законы, которые повлияют на разные сферы жизни россиян. Изменения коснулись деятельности блогеров, детских пособий и других аспектов. Подробнее — в материале 360.ru

Порядок и график выплат детских пособий

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком теперь будет зависеть от дохода семьи:

  • Если среднедушевой доход выше регионального прожиточного минимума, то семья получит базовое пособие в 50% от его размера;
  • Пособие составит 75% от прожиточного минимума, если среднедушевой доход ниже него на каждого члена семьи в конкретном регионе;
  • Начислят пособие на ребенка в размере 100% от прожиточного минимума, в случае если каждый из супругов получает меньше установленной государством суммы даже с учетом выплаты в 75%.

Пособие будут перечислять на каждого несовершеннолетнего до 17 лет.

Подробнее можно прочитать по ссылке.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Выплаты пенсионерам

Россиянам, которые в апреле получили I группу инвалидности или достигли 80 лет, с 1 мая удвоят фиксированную выплату к пенсии.

Сейчас она составляет 8 907,70 рубля, а после вырастет до 17 816. Это произойдет автоматически, никакие дополнительные заявления подавать не нужно.

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Параллельный импорт

Минпромторг изменит подход и разрешит параллельный импорт только для ограниченного списка марок, а не для всей товарной категории.

Интересно

Изменения затронут сферу электроники и машиностроения. В частности, исключат некоторые автомобильные бренды, такие как Kia и Hyundai. Одновременно в список добавят новые марки электрооборудования и товаров бытового назначения, среди которых устройства для ухода за волосами: AEG, Ariston, Panasonic, Philips, Samsung и другие.

Это облегчит доступ российских покупателей к любимым зарубежным товарам.

Matthias Balk/dpa
Фото: Matthias Balk/dpa/www.globallookpress.com

Выдача потребительских кредитов

С 15 мая 2025 года в России вступает в силу новая процедура выдачи потребительских кредитов и займов, известная как период охлаждения.

Она устанавливается следующим образом:

  • Для кредитов и займов размером от 50 тысяч до 200 тысяч рублей: банковская организация обязана предоставить деньги не ранее, чем через четыре часа после принятия положительного решения;
  • Свыше 200 тысяч рублей: выдача средств откладывается минимум на 48 часов после одобрения заявки.
Nikolay Titov/Global Look Press
Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Открытый реестр должников по алиментам

С 24 мая 2025 года туда внесут тех, кого судебные приставы объявили в розыск за неуплату денег на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Поправки подписал президент России Владимир Путин.

Photoagency Interpress/Russian Look
Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com

Персональные данные

С 30 мая требования к их обработке станут строже. За нарушение ужесточат ответственность.

Контроль. Компании и организации обязаны соблюдать повышенные стандарты безопасности и конфиденциальности при сборе, хранении и передаче личной информации пользователей.

Предоставление полных сведений. Граждане имеют право требовать разъяснения о том, каким образом используются их персональные данные, а также могут ограничить обработку своей информации.

Наказания за нарушение. За невыполнение новых норм предусматриваются санкции. Размеры штрафов увеличатся многократно:

  • Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей максимальный размер взыскания теперь достигает 800 тысяч рублей;
  • Юридические лица могут столкнуться с наказаниями вплоть до пяти миллионов рублей, в отличие от предыдущего предела в 500–700 тысяч.
Belkin Alexey/news.ru
Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

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