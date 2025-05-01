Детские пособия, алименты и кредиты. Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2025 года

Россиянам, которые в апреле получили I группу инвалидности или достигли 80 лет, с 1 мая удвоят фиксированную выплату к пенсии.

Сейчас она составляет 8 907,70 рубля, а после вырастет до 17 816. Это произойдет автоматически, никакие дополнительные заявления подавать не нужно.