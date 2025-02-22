Сегодня 12:24 Русская Бастилия. Что станет с тюрьмой «Кресты» в Петербурге и чем она знаменита 0 0 0 Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Общество

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В Санкт-Петербурге девелопер «КВС» купил на торгах за один миллиард рублей «Кресты» — одну из самых знаменитых российских тюрем. В 1960-х там сделали следственный изолятор. К 2017 году под Северной столицей построили новое СИЗО, и старый изолятор опустел. Чем известна легендарная старинная тюрьма — в материале 360.ru.

История тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге «Кресты» построили по указу императора Александра III в 1884–1892 годах на Выборгской стороне Петербурга. Один из корпусов возвели сами заключенные. Для укрепления стен в кладочный раствор добавляли куриные яйца — такой метод издавна использовался при строительстве храмов. Тюрьму оборудовали самыми современными на тот момент коммуникациями. В ней обустроили храмы, одиночные камеры с большими окнами, кузницу и другие помещения. Заключенные рассказывали о «чрезвычайно светлых и просторных» коридорах. «Кресты» — одна из крупнейших тюрем не только в России, но и в Европе. Изначально тюрьма была рассчитана на содержание порядка тысячи человек в одиночных камерах. По аналогии с «Крестами» в Российской империи строили и другие сооружения, например тюрьму Катаянокка в Хельсинки.

Интересно В 1993 году при «Крестах» открыли музей, который работает до сих пор. Однако посещение возможно только в составе организованных групп. В 1993 году при «Крестах» открыли музей, который работает до сих пор. Однако посещение возможно только в составе организованных групп.

В 1995-м на Воскресенской набережной напротив «Крестов» по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака открыли памятник жертвам политических репрессий в виде двух «метафизических сфинксов». В 1998 году «Кресты» вместе с другими пенитенциарными учреждениями перешли в ведение Главного управления исполнения наказаний Минюста России, в 2024 году — в состав ФСИН. С 2001 года возобновились богослужения в храме Александра Невского. Согласно приказу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников «Кресты» и 13 зданий на его территории относятся к объектам культурного наследия.

Фото: РИА «Новости»

Почему тюрьма так называется «Кресты» получили такое название из-за формы главных корпусов с камерами. Их выстроили в форме двух одинаковых равноконечных крестов, соединенных зданием административного корпуса. Архитектор Антоний Томишко подчеркивал, что специально вкладывал в проект религиозные мотивы. По его словам, заключенные могли либо поставить крест на своей судьбе, либо очистить душу через православный крест. Главные заключенные «Крестов» По легенде первым заключенным «Крестов» стал архитектор тюрьмы Томишко. После окончания проекта Александр III приказал отправить его камеру № 1000. В ней же Томишко и умер, но камеру до сих пор не удалось найти. Нередко в «Крестах» отбывали срок политзаключенные, которые в дальнейшем становились министрами или чиновниками. Одним из самых известных в этом списке был Лев Троцкий. Он сидел в знаменитой тюрьме два раза. Во время первого срока революционер непрерывно работал и отказывался покидать камеру. Вернувшись в «Кресты» через несколько лет, он возмутился произошедшими переменами. Условия содержания в тюрьме в разы ухудшились, надзиратели перестали следить за порядком, камеры переполнились. Позже Троцкий выпустил статью с говорящим названием «Позор!». Заключенный Александр Керенский, который позднее занял должность главы Временного правительства, вспоминал о тюрьме с теплотой и ностальгией.

Я с благодарностью вспоминаю о случае, приведшем меня сюда. Четыре месяца уединения за счет государства — это было время отдыха и раздумий. Александр Керенский

В 1908 году в «Кресты» попал экс-депутат, репрессированный отец писателя Владимира Набокова. В тюрьме он расхаживал в шелковой рубахе и писал жене письма на туалетной бумаге, а надзиратели обращались к нему на вы. Во времена репрессий в тюрьме побывал сын поэтов Николая Гумилева и Анны Ахматовой, будущий ученый Лев Гумилев. Во время его заключения Ахматова написала поэму «Реквием», в которой рассказала, как простояла под стенами «Крестов» 300 часов.

Интересно Также в 1930-х годах в «Крестах» содержались востоковед Теодор Шумовский, будущий маршал Константин Рокоссовский, артист Георгий Жженов и другие. С 1964 года тюрьма стала следственным изолятором № 1 — здесь до вынесения приговора находились подозреваемые и обвиняемые. Также в 1930-х годах в «Крестах» содержались востоковед Теодор Шумовский, будущий маршал Константин Рокоссовский, артист Георгий Жженов и другие. С 1964 года тюрьма стала следственным изолятором № 1 — здесь до вынесения приговора находились подозреваемые и обвиняемые.

В 90-х в «Крестах» сидели члены бандитских группировок. В небольших одиночках устанавливали дополнительные кровати, но мест по-прежнему не хватало. Порой «новичков» выталкивали из камер в коридор, там они могли сидеть по несколько дней в ожидании свободной койки. В 1990 году в СИЗО оказался «последний бандит СССР» Сергей Мадуев, который называл себя «вором вне закона». Там он дождался приговора — расстрела.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Кто и как бежал из «Крестов» Ленька Пантелеев В 1920-х самым известным бандитом Петрограда стал Ленька Пантелеев, он попал в «Кресты» в 1922-м. Там он подкупил надзирателя, который отключил свет в здании и выпустил преступника и троих его подельников. На улице бандиты забрались на кучу дров и перепрыгнули через забор. Этот побег стал первым удачным в истории легендарной тюрьмы. Надзирателя, который выпустил преступников, вскоре расстреляли. Пантелеев промышлял грабежами еще три месяца, в феврале 1923 года его убили при задержании. Виктор Носко и Аркадий Максименко В сентябре 1984 года в Ленинграде задержали двух сбежавших из «Крестов» рецидивистов: Виктора Носко и Аркадия Максименко. Преступники находились на свободе два дня. Главную роль в истории их побега сыграли талант и воображение. Заговорщики сшили из простыней белые халаты, а из картона, бумаги и ниток скрупулезно изготовили фальшивые удостоверения следователей ГУВД. В день побега Носко и Максименко строго по плану после прогулки нарядились в самодельные халаты, предъявили «удостоверения» охране и со словами «командир, нам побыстрее» спокойно отправились на свободу.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Николай Сердюк В 1969 году в «Кресты» попал Николай Сердюк. Он провел в местах лишения свободы более семи лет, но на путь исправления не встал. Преступник решил сбежать во время прогулки — его сноровке позавидовал бы любой спортсмен. Сердюк незаметно поднялся на крышу «Крестов» по решеткам, перелез через колючую проволоку и спрыгнул на Арсенальную набережную. Бандит сбежал в Ленобласть, но по своей инициативе через несколько дней вернулся в Ленинград, где его и задержали. Александр Федоров Вор-рецидивист Александр Федоров угодил в «Кресты» за тунеядство и злостное уклонение от уплаты алиментов. В апреле 1985 года он выпилил в оконной решетке металлические пруты и спустился во внутренний двор по веревке из простыни. Там его и задержали. Федорова осудили всего на полтора года, к моменту своего побега он уже отбыл треть срока. Смысл своих действий беглец не смог объяснить даже в суде. После этого его осудили на два года и шесть месяцев лишения свободы.

Как устроена тюрьма «Кресты» Изначально комплекс включал в себя два корпуса для арестантов. Каждая одиночная камера занимала площадь восемь квадратных метров. На территории, помимо церкви, возвели жилища для сотрудников и надзирателей, кухню, больницы, изолятор, баню, ледник и кузницу. Практически все помещения связаны между собой переходами и трапами. Камеры располагались таким образом, чтобы за заключенными было удобно наблюдать из любой точки здания. Тюрьма выполнена в неоклассическом стиле по принципу паноптикума: максимальная освещенность и открытость для наблюдения за заключенными. Надзиратель мог находиться на самой верхней точке четвертого этажа и видеть все, что происходит в галерее с первого по четвертый этаж. Между этажами в «Крестах» находятся сетки для обеспечения безопасности на случай побега или самоубийства.

Кто купил тюрьму «Кресты» и что с ней будет дальше Группа компаний «КВС» официально стала новым собственником исторического здания следственного изолятора. Предполагается, что объект пройдет бережную реставрацию и станет уникальным общественным пространством, в котором «прошлое и будущее соединятся в новом формате». «Кресты» пообещали превратить в «общественный центр мирового уровня». Имущественный комплекс бывшей тюрьмы выставили на торги в начале декабря 2024 года. Начальная стоимость объекта составляла 1,052 миллиарда рублей. В состав лота вошли участки общей площадью 3,9 гектара, здания и сооружения общей площадью 41,2 тысячи «квадратов». Всего на торги подали две заявки. Из протокола следует, что победитель предложил за «Кресты» 1,136 миллиарда рублей. «Здесь появится музей, сохраняющий память и историю локации, а также гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства, открытые для всех», — рассказали в «КВС».