Стал известен новый владелец бывшей тюрьмы «Кресты» в Петербурге

Группа компаний КВС стала новым владельцем бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. Информацию об этом 78.ru подтвердил сам девелопер.

«Этот знаковый архитектурный объект, неразрывно связанный с историей Санкт-Петербурга, пройдет бережную реставрацию и станет уникальным общественным пространством, в котором прошлое и будущее соединятся в новом формате», — рассказали в компании.

В «Крестах» планируют создать музей, а также гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства. Застройщики обещают, что этот проект станет одним из самых масштабных в градостроительстве Северной столицы.

«Мы понимаем ответственность, которую берет на себя наша компания <… > Мы создадим пространство, где культура, наследие и современность соединятся», — отметили в пресс-службе КВС.

Построенные в 1892 году, «Кресты» стали одним из самых передовых исправительных учреждений своего времени. Два корпуса, выполненные в форме креста, вмещали около тысячи одиночных камер. Комплекс был оснащен современными системами водоснабжения, вентиляции, отопления и электрическим освещением. На его территории располагались больница, кухня, котельная и другие хозяйственные объекты.

В декабре «Дом.РФ» выставил на торги бывшую тюрьму «Кресты» в Петербурге. В состав лота вошли земельные участки общей площадью 3,9 гектара, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров. Некоторые из них являются объектами культурного наследия.