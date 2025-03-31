31 марта 2025 08:42 Розыгрыши до полудня и бумажные рыбки. Как отмечают 1 апреля в России и мире 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Праздники

День смеха, 1 апреля, в 2025 году выпал на начало рабочей недели. Этот неофициальный праздник отмечают во многих странах мира, в каждой из которых есть свои традиции. Мимо Дня смеха никогда не проходили журналисты, которые 1 апреля публиковали шуточные новости, стараясь ввести в заблуждение своих читателей. Об истории праздника и его обычаях — в материале 360.ru.

Когда 1 апреля стало Днем смеха Официальной версии возникновения Дня смеха, или Дня дурака, не существует. По одной из них, это древняя традиция, которая существует со времен Римской империи. Связана она с культом бога смеха Резуса. После распада государства праздник распространился по странам Европы, где переродился в прародителя карнавала. В Средние века, когда зима окончательно отступала, люди встречали приход апреля праздничными гуляниями, надевали маски и устраивали различные розыгрыши. Французские историки связывают возникновение Дня смеха из-за переноса празднования Нового года в 1564 году. Единую дату, 1 января, для всей страны ввел правящий король Карл IX. Часть жителей страны сохранила традицию дарить подарки друзьям на 1 апреля. Из-за этого их считали глупыми, а старую дату Нового года стали называть Днем дурака.

Фото: РИА «Новости»

Когда начали отмечать 1 апреля в России В Россию День смеха пришел во время правления Петра I. Молодой император много времени проводил в Немецкой слободе (сейчас там находится улица Бауманская), где узнал о необычной традиции местных жителей разыгрывать друг друга 1 апреля. Идея главе государства понравилась, и он учредил Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор, где друзья императора пародировали устройство католической церкви. По легенде, именно при Петре I появилась фраза «Первого апреля никому не верю». В тот год приехавшая в Санкт-Петербург труппа немецких артистов пообещала невероятное представление для горожан. Но когда открылся занавес, то на сцене зрители увидели плакат «Первый апрель — никому не верь».

Фото: РИА «Новости»

Как отмечают 1 апреля в разных странах В соседствующих Франции и Италии 1 апреля называют Днем апрельской рыбы. Оно пришло из стихотворения поэта XVI века Элоя д’Амерваля, который упомянул такое название первого дня второго весеннего месяца. Главная шутка в этот день заключается в том, чтобы незаметно повесить на спину другу или знакомому бумажную рыбку в качестве демонстрации, что человек «попался на крючок».

Фото: РИА «Новости»

В Англии все розыгрыши проходят до полудня. Это связано с поверьем, что после 12:00 шутник может потерять свою удачу до конца года. Розыгрыши американцев оригинальностью не отличаются. Чаще всего они сообщают друзьям о «развязанном шнурке» или «белой спине». В Финляндии на 1 апреля чаще всего розыгрыши устраивают родители, давая детям невыполнимые задания, чтобы отправить их на улицу. К примеру, просят сходить в соседний дом и принести молоток для забивания ржавых гвоздей.

Шутки от СМИ на 1 апреля В День смеха особенно внимательными надо быть читателям и зрителям средств массовой информации. Уже много лет в этот день в новостной повестке появляются шуточные новости.

Британская телерадиокомпания Би-би-си еще в 1957 году показала сюжет о растущих на деревьях спагетти в одной из деревень Швейцарии. Розыгрыш оказался настолько успешным, что редакция получила огромное число звонков от зрителей, которые попросили прислать им саженцы.

Фото: РИА «Новости»

Сюжет 1962 года года на шведском телеканале SVT привел к росту продаж нейлоновых чулок. Корреспондент в шуточном репортаже заявил, что черно-белый экран телевизора станет цветным, если натянуть на него этот предмет одежды. Российские журналисты тоже не остались в стороне. В 2010 году Первый канал показал сюжет о заплывшем в Москву-реку ките. Работающий на месте корреспондент даже вышел в прямой эфир.

Фото: РИА «Новости»

Журналисты 360.ru в 2015 году показали сюжет о корове, которая стала давать козье молоко. Тогда редакция тоже столкнулась с заинтересованными в покупке необычного продукта зрителями. Одной из последних шуток российских журналистов стала работа издания «Кузпресс» из Кемеровской области. В 2020 году, когда во всем мире бушевала пандемия, редакция выпустила новость, что семья из Новокузнецка назвала сына Ковидом. Многие федеральные издания растиражировали новость, не дочитав материал до конца, где авторы поздравляли всех с 1 апреля.