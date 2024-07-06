Сегодня 12:33 Рождество Иоанна Крестителя. История и традиции праздника Священник Конюхов рассказал о чуде рождения святого Иоанна Предтечи 0 0 0 Фото: Global Look Press/Дева Мария, Иисус Христос и Иоанн Креститель, изображенные на византийской мозаике XIII века Общество

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Один из самых главных праздников в православии — Рождество Иоанна Предтечи. Кем был Креститель при жизни, в чем суть праздника, что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.

Кто такой Иоанн Предтеча Праздник связан с новозаветной историей рождения крестителя Сына Господня Иоанна. У его родителей, Елизаветы и Захарии, долго не было детей, из-за чего они считали, что это проклятие, так как каждый ребенок мог стать миссией и спасти Израиль, рассказал 360.ru священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. «Отец был священником, а мать — благочестивой женщиной. Они долгое время молились о ребенке. В итоге Захарии явился ангел. Он сказал, что скоро у пары родится первенец, и его следует назвать Иоанном», — отметил Конюхов. Захария не поверил, ведь супруги были уже пожилыми. Он попросил дать знамение, чтобы подтвердить, что это правда. Ангел сказал, что Захария не сможет разговаривать вплоть до исполнения пророчества.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Икона Иоанна Крестителя в храме ВС РФ / Global Look Press

Спустя время Елизавета действительно забеременела и родила сына. Сначала его хотели назвать Захарией, но отец, который еще не мог говорить, попросил дать табличку и написал на ней нужное имя. Все удивились, поскольку в роду у пары не было Иоаннов, а давать другие имена было не принято. После этого Захария заговорил и рассказал о пророчестве.

С рождения было понятно, что ребенок будет великим человеком. Его нарекли Предтечей, то есть тем, кто будет подталкивать людей к принятию Иисуса Христа. Иоанн стал великим святым, праведником, аскетом и пророком.

Интересно Христос говорил: «Из рожденных женами не восставал пророк больший Иоанна Крестителя». Христос говорил: «Из рожденных женами не восставал пророк больший Иоанна Крестителя».

Иоанн жил в пустыне, питался акридами (саранча) и диким медом. За свои речи и проповеди Креститель сильно страдал.

Крещение Иисуса Христа Иоанн Предтеча просил народ искупаться в реке Иордан, исповедоваться в грехах и креститься. В том числе к нему пришел Иисус, живший с матерью в Назарете. Предтеча не знал Христа, но сразу почувствовал его безгрешность и превосходство над собой.

Фото: Ahmad Arouri/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» — произнес Предтеча. «Так надлежит нам исполнить всякую правду», — ответил Иисус.

Интересно Крестившись, Иисус сразу вышел из воды, так как ему не нужно было исповедоваться в грехах. Вместо этого Христос начал молиться, чтобы Господь благословил его на начало служения. Крестившись, Иисус сразу вышел из воды, так как ему не нужно было исповедоваться в грехах. Вместо этого Христос начал молиться, чтобы Господь благословил его на начало служения.

«И се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и ниспускался на Него», — говорится в Библии. Именно поэтому голубь символизирует мир и божественное начало.

Фото: IMAGO/Achille Abboud / Global Look Press

Саломея и Иоанн Креститель Царевна Саломея сыграла важную роль в судьбе Иоанна Крестителя и самого Иисуса. Она была дочерью царицы Иродиады и Ирода Филиппа Первого, который приходился матери дядей. После рождения дочери красавица Иродиада вступила в связь с братом своего мужа — Иродом Антипой. Иродиада считала образцами для подражания Клеопатру и ассирийскую царицу Семирамиду, которая прославилась своей хитростью. Родственные браки не были редкостью в те времена, однако Иродиаду все же осуждали. Ее критиковал и сам Иоанн Предтеча. За это Иродиада хотела его убить, но не могла из-за мужа Ирода, который боялся святости Крестителя. В итоге Предтечу посадили в тюрьму. Существует и другая версия. По легенде, Иродиада влюбилась в Иоанна, но он не ответил ей взаимностью.

Фото: Denis Straughan/ZUMAPRESS.com/Король Ирод (Алан Стэнфорд) обещает Саломее (Олвен Фуэр) голову Иоанна Крестителя/ постановка труппы Gate Theater «Саломея» Оскара Уайльда в театре «Лицеум» / Global Look Press

Пока Креститель находился в заключении, царь Ирод устроил пир. На нем появилась красавица Саломея. Она исполнила соблазнительный танец, покачивая бедрами и сбрасывая одежды. Царь и его приближенные были восхищены девушкой. Тогда государь сказал, что исполнит любое желание Саломеи, даже если она прикажет отдать ей полцарства. Девушка была влюблена в Иоанна Предтечу, но он не мог ответить ей взаимностью. За это она пожелала ему смерти, и вскоре Крестителю отрубили голову. Ее принесли на пир на тарелке и отдали Саломее.

Фото: Bernd Weissbrod/dpa/Танцоры Дэвид Мур (слева) и Элиза Баденес (справа) из Штутгартского балета репетируют балет «Саломея» в оперном театре в Штутгарте, Германия / Global Look Press

Сюжетом вдохновился ирландский писатель Оскар Уальд, который написал одноименную пьесу. Он придумал для этой истории другой конец: Ирод испугался дерзких речей красавицы и велел солдатам убить ее. На картине французского художника Люсьена Леви-Дюрмера «Саломея» девушка целует отрубленную голову Иоанна. А французский художник Жорж Антуан Рошгросс изобразил танец Саломеи перед Иродом и его свитой. Обнаженную Саломею на пиру нарисовал и немецкий живописец Франц фон Штук.

Фото: National Gallery — London/Микеланджело Меризи да Караваджо / Global Look Press

Следует отметить, что эта история не описана в Библии, так как она маловероятна. Дело в том, что на момент пира Саломея не могла танцевать, ведь ей было около пяти лет. Царь лишь хотел угодить девочке и спросил ее, что она хочет. Саломея растерялась и обратилась к матери Иродиаде, чего ей попросить у отца. Последняя пожелала голову Иоанна Крестителя. По легенде, отрубленная голова Предтечи продолжала обличать Иродиаду в ее грешности. Этим сюжетом увлеклись итальянский живописец Тициан, который нарисовал полотно «Саломея с головой Иоанна Крестителя», нидерландский живописец и портретист Питер де Греббер. Помимо этого, история легла в основу многих балетных и театральных постановок.

История и суть праздника Рождества Иоанна Крестителя «День Иоанна Предтечи — первый праздник, связанный с воплощением Господа Иисуса Христа», — рассказал 360.ru священник Павел Островский.

Фото: Aslan Isaev/news.ru / Global Look Press

Он отметил, что все важнейшие праздники в православии отмечают 7-го числа: это Благовещение 7 апреля, когда Матерь Божия узнала, что родит Спасителя, 7 июля — Рождество Иоанна Крестителя, 7 января — Рождество Христово. Православные встречают этот день в церкви, вспоминают родителей Иоанна — святых Захария и Елизавету. Те, кто долго не имеет детей, могут попросить о них Господа. «Иоанну Предтече молятся, если кто-то не может избавиться от зависимостей, потому что он был строг сам с собой, взял обет никогда не пить вина», — добавил Николай Конюхов. В этот день вспоминают проповедь Иоанна Предтечи возле Иордана, когда пророк говорил о покаянии. Тогда люди приходили на реку, умывались и каялись в грехах. Действие стало прообразом современной исповеди.

Фото: Aslan Isaev/news.ru / Global Look Press

Как православные отмечают Рождество Иоанна Предтечи Традиции В ночь на 7 июля в церквях проходит Всенощное бдение, когда верующие не спят и читают молитвы. После этого проводят Божественную литургию. Что нужно делать Если есть силы, в ночь на 7 июля следует молиться, а утром пойти в церковь. На Рождество Иоанна Предтечи разрешается праздничная трапеза, несмотря на Петров пост, подчеркнул отец Павел. В этот день допускается рыба и немного красного вина. При этом застолье должно быть тихим и скромным. Что запрещено На Рождество Иоанна Предтечи нельзя: устраивать шумные застолья;

ссориться;

заниматься тяжелым трудом;

читать заупокойные молитвы.